Detienen el concierto de la cantante Rocío Saiz en el Orgullo de Murcia por enseñar los pechos: “O me ponía la camiseta o me iba esposada”

Detienen a la cantante Rocío Saiz durante su concierto del Orgullo de Murcia (Twitter)

La celebración del Orgullo ha quedado empañada en Murcia por una situación que se dio este sábado en la plaza del Cardenal Belluga, en el corazón de la ciudad. La cantante Rocío Saiz estaba actuando en el escenario cuando tuvo que parar su concierto. ¿El motivo? Se había quitado la camiseta y estaba enseñando los pechos mientas cantaba Como yo te amo, algo que, según Saiz, lleva haciendo “desde hace 10 años”.

La Policía paró el concierto y pidió a la cantante que se pusiera la camiseta o que tenía que irse esposada, relato que la propia intérprete ha compartido a posteriori en sus redes sociales. “Ojalá no tuviera que escribir esto otra vez. En el pride de Murcia, en la misma canción de siempre donde me quito la camiseta desde hace 10 años, la policía ha parado el concierto. No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada”, ha declarado.

La artista se enteró de que tenía que taparse cuando su equipo subió con una bandera arcoíris para que se cubriera los pechos. “Ay, ¡que me detienen!”, espetó al enterarse. La situación generó rechazo en el público que se encontraba en la céntrica plaza de la ciudad, que comenzó a gritar “libertad” en apoyo a la cantante. “Si no me tapo me llevan al calabozo, así que me voy a tapar”, explicó al publico. Saiz se puso de nuevo la camiseta y terminó el concierto, que quedó empañado de polémica.

“No puedo más”

Tras lo ocurrido, Rocío Saiz se desahogó en redes sociales con un largo mensaje en el que explicaba lo sucedido y para mostrarse en desacuerdo con la desagradable situación que vivió en el concierto de Murcia.

“No puedo más. No quiero más. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuantas”, ha declarado en el largo mensaje que ha subido a Twitter.

En el mensaje también denuncia que, al preguntar al “inspector” si, en el caso de haber sido un hombre le hubiese detenido, la cantante relata que su respuesta fue un “no”, porque “si lo hace un hombre no es ilegal”. “No os preocupéis, cada vez más cerca de dejar la música. De dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo. Porque no lo merezco”, ha insistido.

Saiz también ha compartido las infracciones por las que ha sido acusada tras enseñar los pechos en el concierto. “Pues por lo visto las leyes que he incumplido: enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad. No sé si ha vuelto la de la homosexualidad y vagos y maleantes, pero seguro que también”.

Apoyo masivo

Tras conocerse la noticia, la artista ha recibido una oleada de apoyo tras el incidente. “¿Qué leyes has quebrantado? En un espectáculo que yo sepa se puede desnudar un intérprete sin problemas, yo lo he hecho muchas veces y en teatros públicos. ¿Qué ley es esa que no se puede exponer un cuerpo en un escenario si forma parte del espectáculo?”, ha comentado la intérprete Itziar Castro.

“No sé por qué dan tanto miedo vuestras tetas, pero la España donde algunos imponían su moral y dictaban cátedra sobre el cuerpo de las mujeres no puede regresar. Un fuerte abrazo”, ha escrito Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid.

