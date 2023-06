Las otras elecciones con 237.000 euros de ‘premio’: 72.000 policías votan para elegir a sus representantes

Cartel electoral del sindicato JUPOL en la fachada de un edificio de Madrid

Las elecciones generales del 23 de julio no son las únicas que se celebran en toda España este verano. Un mes antes, el 28 de junio, los policías nacionales de todo el país están llamados a las urnas para renovar el Consejo de la Policía, el órgano en el que los representantes de los agentes trasladan sus reclamaciones laborales al Ministerio del Interior. En total hay en juego 14 asientos en el Consejo, que no solo conllevan tener voz ante el Gobierno, sino recibir una subvención económica para el desempeño del día a día de los sindicatos: 237.300 euros anuales repartidos en función de la representatividad obtenida.

Están llamados a votar 72.200 policías nacionales. Los 14 puestos del Consejo se reparten de la siguiente manera: uno para la escala superior, dos para la escala ejecutiva, uno para la escala de subinspección y diez para la escala básica. Actualmente, de los 14 asientos ocho los tiene el sindicato Jupol, dos el SUP, dos el SPP, uno el CEP y uno la UFP.

Jupol, es por tanto, el sindicato mayoritario, sobre todo en la escala básica. En sus inicios basaron su fuerza en importantes movilizaciones en la calle para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y las policías locales. En las elecciones de 2019, Jupol consiguió desbancar al resto de sindicatos con larga experiencia, como el SUP y el CEP. Ahora, en esta campaña, venden como éxito haber impedido la modificación de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’.

Con su lema de campaña Vota con un par, Jupol muestra músculo con una gran pancarta publicitaria en una de las principales arterias de la capital. “Tenemos un amplio programa. No todo se resume a la equiparación salarial. Queremos, por ejemplo, que se nos reconozca como profesión de riesgo, dotar a todos los agentes con chaleco y mejorar nuestras condiciones retributivas y de jubilación”, explica un portavoz de Jupol.

👮🏻‍♂️ Que los policías no se sientan protegidos, #TieneDelito



👮🏻 Que los que se la juegan en la calle cada día no tengan seguridad física y jurídica, #TieneDelito



🚓 Que el principio de autoridad esté por los suelos en 🇪🇸, #TieneDelito



🗳️ Por eso, el 28-J #VotaCEP al Consejo de… pic.twitter.com/Ye00gWqKuj — CEP (@cep_cepolicia) June 12, 2023

Los principales sindicatos llevan ya tiempo haciendo campaña en comisarías y otros centros policiales, y sobre todo, en redes sociales. El CEP ha subido un video en su cuenta de Twitter centrando el debate en uno de los temas que más preocupa a los agentes: las agresiones que sufren desempeñando su trabajo (12.900 en 2022), abordando cuestiones como el principio de autoridad de los policías, las medidas de protección o el escaso apoyo que reciben de los responsables policiales. “Tiene delito que los policías no se sientan protegidos; tiene delito que los que se la juegan en la calle cada día no tengan seguridad física y jurídica; tiene delito que el principio de autoridad esté por los suelos”, inciden desde CEP.

El SUP quiere volver a ser el sindicsto hegemónico (lo era antes de la llegada de Jupol) y contrarresta el lema de estos últimos (”vota con un par”) con ‘un vota con cabeza’. Para el SUP, “su campaña no sólo se centra en las agresiones a compañeros, algo que siempre defendemos a capa y espada, sino que nuestro compromiso también está en las condiciones profesionales de los policías, como la jornada laboral de 35 horas, reclasificación al grupo B o la lucha por una jubilación digna”.

El SPP, el sindicato que representa los intereses de la Escala Superior y Ejecutiva, asegura que su campaña está focalizada en conseguir objetivos “que beneficien a todo el colectivo. Entre las medidas que proponemos están: la despolitización de los mandos policiales a través del cambio de la selección de sus puestos, el fin de las comisiones de servicio y los ascensos reales por mérito, capacidad y antigüedad”.

