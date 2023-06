Los datos que ensalzan a Fernando Alonso, pero comprometen a Aston Martin: “Sólo falta tener más regularidad”

Fernando Alonso durante el GP de Canadá (REUTERS).

“Quiero ganar la carrera”. Esta ambiciosa frase resume el esperanzador inicio de temporada del Aston Martin de Fernando Alonso. El asturiano la pronunció durante el tramo final del último gran premio en Canadá, cuando se vio obligado a realizar un lift and coast debido a unos problemas de combustible y frenos que finalmente no existieron. Dijo dicha frase porque se veía con posibilidades de dar caza a un Max Verstappen humanizado sobre el asfalto de Montreal. El de Red Bull, lejos del dominio aplastante que ha ejercido en otros grandes premios, no tuvo tiempo para la relajación. Sin embargo, el lift and coast por el que Alonso tuvo que reducir su velocidad, le privó de acercarse al holandés.

No fue el más alto, pero Fernando volvió a subirse al podio. El sexto en ocho carreras disputadas que convierte a su Aston Martin en candidato a apretar las tuercas a Red Bull y pelear por el subcampeonato. Resultados que distan de los que ha cosechado su compañero de equipo, Lance Stroll. El canadiense, hijo del dueño de la escudería, necesita remontar el vuelo para que los de Silverstone puedan batallar de tú a tú con Mercedes por el segundo puesto del Mundial de Constructores, objetivo de la escudería.

Abismal diferencia de puntos... y velocidad por vuelta

Y es que Fernando no puede conseguirlo solo. Únicamente hace falta echar un vistazo a la procedencia de los puntos totaltes de Aston Martin para darse cuenta del giro radical que debe hacer Stroll. De los 154 puntos totales, 117, es decir, el 76% proviene del asturiano, mientras que tan solo 37 puntos son de un Stroll que aún no sabe lo que es subirse al podio. Y eso que está realizando su segundo mejor inicio en Fórmula uno desde que debutara en 2017. Pese a ello, la diferencia con Fernando es abismal. Atentiendo al ritmo medio por vuelta de cada uno en las ocho primeras carreras, se observa como Alonso es el piloto que más tiempo mete a su compañero por vuelta. Algo más de seis décimas en cada giro.

Pese a la sideral diferencia, Fernando defiende y confía en que su compañero mejorará su rendimiento. “Conozco a Lance desde hace más de diez años. Lo conocí en un evento de Ferrari en Canadá cuando por entonces era piloto de la Academy. Lance ha demostrado tener velocidad, su compromiso y voluntad de correr, lo que se puso de manifiesto a principios de año cuando lo hizo con una mano rota. Esto es algo que no se ve si no tienes pasión por correr”.

Alonso confía en que llegue la mejora

Sin embargo, los datos se empeñan en llevar la contraria al asturiano. Mientras que Alonso ha estado presente en todas las Q3 de la temporada, Stroll ha quedado eliminado en Q1 en una ocasión y en Q2 en otras dos. Lo que hace que el español obtenga una posición media en clasificación sólo superada por Verstappen, mientras que el canadiense no sube del décimo puesto. Inconsistencia cuyo final Alonso cree que está cerca.

“Sólo falta tener más regularidad los fines de semana. Hemos visto muchos destellos por su parte, arrancadas fulgurantes, grandes clasificaciones en mojado, cosas que son excepcionales… Pero después tiene otros fines de semana en el que los resultados no llegan, que la clasificación no es buena y compromete la carrera. Así que pienso que el próximo objetivo de Lance es conseguir estar regularmente entre las cinco primeras posiciones. Cuando lo logre, sumará muchos puntos. Con su motivación y compromiso y este equipo, que lo logre sólo es cuestión de tiempo”, afirmó Fernando tras el gran premio de Canadá.

La escudería británica tiene la necesidad de que Stroll aporte puntos para dejar de ser alonsodependientes y lograr el subcampeonato del Mundial de Constructores. Especialmente tras el sorpasso de Mercedes que ahora mismo les supera por 18 puntos. La batalla entre ambos equipos queda aplazada hasta dentro de una semana y media cuando el gran circo aterrice en Austria, la casa de Red Bull.

