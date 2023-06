El futbolista que cambió el balón por los fogones: Eneko Fernández gana ‘MasterChef 11′

Eneko Fernández ha ganador 'MasterChef 11'. (TVE)

Tras una edición en la que los nervios han vuelto a estar a flor de piel, MasterChef 11 ya tiene a su nuevo ganador. Los nombres de los preferidos eran Álex y Eneko, que se han enfrentado hasta el último momento para conocer cuál de los dos lograba el ansiado premio de 100.000 euros en metálico. No ha sido un programa fácil, no solo por los nervios que había en el ambiente, sino porque sus dos familias estaban en plató, observando cada uno de los detalles y deseando fundirse con ellos en un abrazo pues, como ambos reconocían, lo más duro había sido estar tanto tiempo lejos de casa. “Yo solo con pensar que esta noche ya lo tengo en casa, ¡no puedo!”, decía la madre de Álex, quien hace unos años ya había participado en la versión Junior.

Siguiendo la estela de ediciones anteriores, el duelo final se resolvió con la creación de un menú compuesto por entrante, plato principal y postre en un tiempo de 120 minutos. No era un reto sencillo y cada uno de los aspirantes apostó su suerte a un recetario diferente. El resultado fue el que se esperaba para dos finalistas del reality del concurso, lo cual no hizo sino complicar la decisión del jurado, que finalmente determinaba que Eneko había estado mejor y que, por lo tanto, era el ganador de MasterChef 11.

Eneko y Álex instantes antes de conocer el nombre del ganador de 'MasterChef 11'. (TVE)

Te puede interesar: Me van a ver las nenas y no quiero que pierdan la imagen que tienen como padre. Quiero que están orgullosas y no me vean como algo malo

Lo logró gracias a su pericia y a una acertada combinación de tartar de carabinero como entrante, pichón a baja temperatura a modo de plato principal y un postre de helado de té matcha con chocolate blanco.

Superación personal

Hasta este lunes 19 de junio la cocina era solo una afición para el de Zaragoza, que llegaba a las cocinas de MasterChef con muchas ganas de aprender pero sin conocimientos profesionales y es que él, lo que quería de niño, era ser futbolista. Un sueño que logró cumplir y es que Eneko Fernández formó parte de diferentes alineaciones.

Tras comenzar en un equipo de su localidad natal, fue ascendiendo hasta formar parte de las filas del Barça B, bajo las órdenes de Pep Guardiola; la Sociedad Deportiva Ejea, el Sabadell y el Real Oviedo. Su carrera terminó en 2016 en el CD Tudelano, en el que se retiró debido a una lesión de rodilla que no logró remontar. Además, tuvo un pasado como modelo.

En la actualidad, y hasta su llegada al programa de TVE, Eneko Fernández vivía en Terrasa, Barcelona, donde trabajaba en la tienda de una marca de café. Es padre de dos niñas y está a punto de dar la bienvenida a la tercera, fruto de su matrimonio con su mujer, Cristina. Centrado en su familia, todo apunta a que volcará todo su talento en la cocina, donde ha demostrado que podría tener una gran proyección profesional.

Leer más: