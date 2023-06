Sánchez robustece su discurso de cara al 23-J: “Tengo más fuerza que nunca, este viaje no acaba aquí”

Pedro Sánchez interviene durante un mitín del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla), a 17 de junio de 2023. (Joaquin Corchero / EUROPA PRESS)

“Tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones”. Así ha arrancado Pedro Sánchez el mitin de este domingo en la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde se han concentrado cerca de 3.500 personas. El líder del PSOE, que ha estado acompañado por las ministras María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, ha sorprendido con un discurso firme e incisivo pocas horas después de la constitución de los ayuntamientos. El presidente del Gobierno ha vuelto a sacar pecho de su gestión económica para retar a un Partido Popular que “no tiene proyecto de país”.

El secretario general de los socialistas ha insistido en la necesidad de “convencer a la gente” para poner freno el próximo 23-J al avance de la ultraderecha: “No estoy dispuesto a que este viaje termine aquí. España no se lo merece. Estamos decidiendo si avanzar cuatro años más o retroceder cinco, diez o 40 años atrás”. Sánchez ha asegurado que, aunque no fueron “años fáciles”, su equipo de gobierno ha creado “más empleo que nunca” y ha apostado por la “política social como jamás”. Entre otros logros, el número uno del PSOE recordó la cifra récord de afiliados a la Seguridad Social y presumió de la pronta recuperación de la economía española.

Los dardos a Feijóo

El líder del PSOE ha criticado la “oposición desleal” que ha ejercido el PP durante la última legislatura, dejando ejemplos como su negativa a “revalorizar las pensiones y subir el Salario Mínimo Interprofesional”. Sánchez, que hace unas semanas proponía seis debates con Feijóo antes de las próximas elecciones generales, se ha dirigido directamente al candidato de la derecha: “¿Sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicar sus pactos con Vox. Tampoco sabe explicar que a un mes de los comicios aún no sepamos su proyecto político, ni que no conozcamos a ningún ministro, salvo el candidato a la vicepresidencia Santiago Abascal”.

“Ya sabéis lo que van a hacer si llegan al poder”, ha apuntado el presidente socialista en referencia a una posible alianza del PP con la extrema derecha. En la última semana, las dos formaciones cerraron acuerdos en varias comunidades y municipios para gobernar en coalición. Los programas de gobierno niegan la violencia machista, dejan fuera las lenguas cooficiales y fulminan la memoria histórica. Sánchez cree, por lo tanto, que es preferible evitar “el papelón de sufrir un mandato de Feijóo y Abascal”.

“Parar a la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha advertido de la importancia de acudir a los colegios electorales el próximo 23-J para “frenar a la derecha y la ultraderecha”. El secretario general del PSOE ha llamado a su partido a ser “la primera fuerza progresista” y ha pedido a la militancia “votar en masa” para garantizar que “el gobierno continúa cuatro años más”. El candidato socialista cree que la llegada de PP y Vox a la Moncloa puede suponer una amenaza para la mayoría social del país: “Ellos hablan de derogar, derogar y derogar; nosotros de avanzar, avanzar y avanzar”.

