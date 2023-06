“La Comunidad de Madrid no tiene modelo para el comercio, destina 20 euros por negocio”

Armando Rodríguez, presidente de COCEM.

Armando Rodríguez es el presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (COCEM), que aglutina a varias asociaciones sectoriales que representan a unos 65.000 negocios en la comunidad. Una zapatería, una joyería, una librería, una tienda de muebles, otra de electrodomésticos, una pescadería, una frutería... la lista es interminable. No están todos los que son, pero es una organización lo suficientemente representativa para ser escuchada. Rodríguez, que acaba de ser reelegido, alza la voz para pedir ayuda a las Administraciones y denunciar la situación que vive el comercio minorista. Critica que Madrid no tiene un modelo y que muchos pequeños comerciantes se ven abocados a desaparecer.

- ¿El comercio madrileño no pasa por su mejor momento?

- El comercio tiene una repercusión muy importante en la economía y en la vida de una ciudad: Representa el 13,5% del PIB a nivel regional, da empleo a cientos de miles de personas y tiene mucha fuerza, importancia y relevancia, pero con todo eso no hay una reversión a su favor, ni disfruta de un tratamiento que le devuelva a una situación de normalidad, cuando hay un problema estructural muy grave y muchas amenazas. Hay administraciones que han sido más sensibles y otras que han sido absolutamente insensibles a la realidad del comercio.

- Cuente. ¿Qué Administraciones?

- No se trata de resolver económicamente los problemas de los comerciantes. Sino que las Administraciones fijen la importancia que quieren dar al comercio y qué supone para el modelo de ciudad que quiera poner en marcha esa Administración. No hay que olvidar que el comercio representa una serie de valores, de hábitos, de costumbres, una cultura, una forma de comunicación, una forma de vida, que se ha ido deteriorando con el paso de los años. Antes de la pandemia, Madrid perdía de media un ritmo de 500 comercios todos los años. Y con la pandemia el dato lógicamente se incrementó. La tendencia es la desaparición progresiva de comercio de proximidad, tanto en Madrid como en toda España.

- Pinta usted un panorama muy pesimista.

- Hay calles comerciales muy importantes con muchos cartelitos de ‘se vende’, muchos locales están viviendo una transformación a vivienda en planta baja, hay una tendencia de decadencia del comercio como consecuencia de muchos factores. No solo por la competencia de Internet y de otros formatos de venta, yo creo que también hay una falta de atención o de reconocimiento por parte de las Administraciones.

- Insisto. ¿Qué administraciones?

- Hay que preguntarse cómo se traduce el reconocimiento de la Administración. Todo el mundo apoya a la pyme, al autónomo, al pequeño comercio. Pero, ¿en qué se traduce ese apoyo? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene una mayor sensibilidad y ha cuadruplicado el presupuesto dedicado a acciones en favor del comercio en este mandato que acaba de finalizar. La Comunidad de Madrid tiene ahora menos presupuesto para el comercio que tenía hace ocho años. ¿Qué significa esto para la Comunidad? ¿Quiere que el comercio siga, quiere que acabe, quiere que cambiemos el modelo?, ¿tiene usted un modelo concreto?, ¿o no lo tiene? No lo tiene.

- Ya le hemos puesto nombre. La Comunidad de Madrid no apoya al pequeño comercio.

- Madrid es una comunidad que ha apostado por un liberalismo que deja hacer y que pase lo que tenga que pasar. Que cada uno haga lo que quiera. Hubo una época que hubo 120 grandes centros comerciales en todo Madrid. Pero luego tenemos normas que presionan mucho al pequeño comercio, hay un exceso de regulación. Pero luego yo dejo que aquí venga cada uno y haga lo que pueda o lo que quiera, los grandes, Internet, los ambulantes, los mercadillos... vale todo. Pero usted tiene que saber que eso tiene consecuencias. Si el ritmo de desaparición de comercios continúa, va a cambiar el modelo de ciudad y de los barrios. Y para ir a comprar unos zapatos tendremos que coger el coche. Y eso tiene un impacto en la forma de vida de los ciudadanos. El comercio de barrio genera un ambiente, una vida, una seguridad, cosas importantes, sobre todo, para la gente mayor, y todo eso va a cambiar. El comercio cumple una función social y es un servicio público.

Una pescadería en un mercado de Madrid (REUTERS/Susana Vera)

- En definitiva, no hay modelo de ciudad para Madrid. Comercialmente hablando.

- Hay un ejemplo muy llamativo de lo que es tener un modelo de comercio en la ciudad y de su importancia y su relevancia: Estocolmo [Suecia]. Allí llega una gran superficie y dice que quiere instalar 200.000 metros cuadrados, la Administración le dice que le puede dar 1.000. Y la gran superficie dirá: ‘¡hombre, es que mi modelo de negocio es este!’, pero la Administración le contesta que su modelo de ciudad es este otro. Es un modelo. Pero aquí no hay modelo.

- No hay modelo. Ni dinero.

- Es la siguiente pregunta. ¿Hay presupuesto para potenciar el tipo de comercio que quieres? El que sea, el modelo que quieras defender. En el tema del comercio de proximidad, ¿cuál es el apoyo administrativo que hace la Comunidad de Madrid? Con un presupuesto total de 24.000 millones y representando el comercio el 13% del PIB. Pues la Dirección General de Comercio tiene presupuestados ocho millones. ¡Ocho millones! ¿Cómo se distribuyen? Pues seis millones para gastos corrientes, es decir, personal, fotocopias... y dos millones para promoción del comercio. Eso, traducido en cifras periodísticas, son 20 euros por comercio.

-No parece mucho dinero, no.

- Y luego, ¿para promocionar qué? Porque el comercio tiene problemas estructurales serios. Tú vas por la calle Serrano y todos los comercios están ‘guapitos’. Pero vas por otros barrios y probablemente empieces a ver algunos que se va cayendo a cachos. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? La Unión Europea ya en 2018 estableció una jerarquía de prioridades que tiene el comercio y que deberían ser atendidas.

- ¿Qué son?

Pues primero el apoyo de infraestructuras, escaparates, rótulos, para que el comercio tenga prestancia. Después, crear una comunidad minorista sólida, es decir, que haya información útil para el comercio. Luego ayudarles en digitalizar su negocio. Luego viene la formación, y finalmente la promoción. Aquí tenemos dos millones para la promoción, pero de formación, de digitalización, de información y de infraestructuras sale de vez en cuando una línea de ayudas con alguna cosita. Pero no hay un plan.

Una mujer abre una tienda en un barrio comercial de Madrid (REUTERS/Juan Medina//File Photo)

- ¿Y todo esto se lo han trasladado a la Administración?

Sí. He ido dos veces a la Asamblea de Madrid en esta legislatura que acaba de finalizar, 2019-2023, a la comisión de Economía, para exponer nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. El PSOE planteó una PNL [proposición no de ley] para ayudar al comercio. La PNL ni siquiera obliga, pero el PP se opuso haciendo un discurso lleno de desconocimientos sobre el tema.

- Entonces, ¿usted cree que la Comunidad no sabe cómo apoyar al pequeño comercio o no quiere?

- No lo sé. A Ayuso la hemos invitado en varias ocasiones a hablar con nosotros, para que nos oiga y para saber también qué planes tiene ella. Nunca ha venido. De hecho, la última petición la hice hace dos semanas. No sé si ella es consciente de lo que está pasando.

- ¿Cuáles son las amenazas actuales del pequeño comercio?, ¿La gente prefiere comprar por Internet?, ¿ha habido un cambio en los hábitos?, ¿las grandes superficies?

- El comercio y el mercado se regulan solos, y hay mil formatos comerciales que son legítimos. El pez grande se come al pequeño, indudablemente, y el comerciante tiene sus recursos, su conocimiento, tiene tenacidad, su capacidad para defender su modo de vida, pero lo que sí necesita el comerciante es un trato igualitario. Por ejemplo, contra la competencia en Internet, pues el comerciante hace lo que puede a nivel de digitalización, se adapta, se pelea todos los días. Pero el comercio electrónico nace con un 15% de ventaja competitiva por temas fiscales. Otro tema es el control. La comunidad tiene sus inspectores, pocos, para controlar al comercio físico. Pero, ¿al electrónico?, ¿miran si cumplen la ley de protección de datos, si pagan los impuestos?

A Ayuso la hemos pedido que nos reciba y nos escuche. No sé si es consciente de lo que está pasando

- Ustedes siempre se han quejado de que también hay mucha burocracia.

- Hay un agobio normativo. Mucha legislación, que luego se descompone en cientos de normas que están afectando a tu actividad cotidiana. Legislación fiscal, la laboral, contable, protección de datos, planes de igualdad, registro retributivo... Piensa en un tendero. ¿Cómo puede cumplir todo eso si no se le apoya?, ¿por qué no se establece una línea de ayudas para gestionar y mantener un negocio? Más la legislación específica de cada sector. Imagínate, por ejemplo, los míos [Armando es joyero]. Que si blanqueo de capitales, medidas de seguridad obligatorias... No te digo nada de los de alimentación, normas sanitarias, legislación de consumidores, ley de garantías. Es una presión normativa que no digo que sea innecesaria, pero hay que ayudar.

- No me diga que ya no sale rentable abrir, por ejemplo, una zapatería o una frutería.

- Es complicado. Abrir cualquier cosa es complicado. Sobre todo, si no partes con muchos medios o mucha infraestructura para hacerlo bien.

- Hablemos de los fondos de recuperación

- Doce millones para este año. Tú fíjate el impacto que van a tener los fondos de recuperación en el comercio. Doce millones para ayudar a digitalizar los comercios. Con una horquilla de ayudas de entre 15.000 euros como mínimo y 200.000 euros como máximo. Vamos al impacto si hacemos la cuenta de la vieja. En Madrid, según las estadísticas, hay 90.000 empresas dedicadas al comercio, entre mayoristas, grandes, pequeños, 90.000. Si se hiciera la inversión mínima, es decir, 15.000 euros, el alcance sería para 800 empresas. Si todos pidiéramos 200.000 euros, el alcance sería para 60 empresas. ¿Puedes hablar de un plan de recuperación en un colectivo de 90.000 empresas si el alcance es para 800 o para 60?

La calle Preciados de Madrid, una de las más comerciales de la capital (EFE/Ballesteros)

- ¿Cuál es el futuro a medio plazo del comercio madrileño?

- No vamos a dramatizar ni nos vamos a extinguir, ni vamos a tener las calles vacías, pero que la tendencia va a ser a la baja si no se hace nada es indudable. El futuro exige medidas urgentes. Primero, saber cuál es la voluntad, cuál es tu modelo, qué quieres hacer con nosotros. Segundo, danos lo que necesitamos. Y lo primero es tener información. Yo empecé mi discurso en la Asamblea diciendo a los diputados, que ‘como mínimo, el comercio de Madrid se compone de 73.000 establecimientos y que da empleo a 300.000 personas, pero probablemente les estaría engañando, y probablemente ustedes no podrían corregirme con datos fiables, ni siquiera las Administraciones afectadas’. Eso les dije. No hay información del sector. El INE dijo que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 el comercio en Madrid creció un 3,5%. ¿Cuándo estaba la pandemia? Si estábamos todos cerrados. Para el INE comercio es todo, incluida una gasolinera. Segménteme. Es clave que la Administración sepa qué comercio de proximidad tiene. Qué quiere hacer con él y cómo está el sector. De ahí se puede sacar mucha información sobre tendencias de consumo, dónde se compra más, donde se vende más, qué producto funciona. Hay muchas empresas, especialmentede de electrodomésticos, que quieren abrir tienda en Madrid, que llaman a su asociación y le dicen, oye quiero abrir tienda en Madrid, ¿dónde me recomiendas? No sabemos dónde. Por último, una vez que tengamos información hacer un plan estratégico. ¿Qué podemos hacer?

- ¿Qué sectores lo están pasando realmente mal?

- Todos. todos. En la pandemia, por ejemplo, todos los de alimentación pudieron trabajar y la verdad es que les fue bien. El de electrodomésticos fue un sector que también les fue muy bien en la pandemia. Pero claro, la tendencia es la desaparición de comercios de todos los sectores. Se van cerrando pescaderías. ¿Dónde encuentras ahora una zapatería en este barrio? [la entrevista se hizo en un barrio del distritro de Hortaleza] No hay nada. Joyería, hay una. Tienda de electrodomésticos, no hay. La ferretería que había está cerrada...

- El horizonte no es muy positivo...

- Nosotros representamos a un colectivo donde hay gente de todos los colores, que vota a todos los partidos. Lo he dicho en la Asamblea de Madrid. Y los partidos se pegan cuando hablan de nuestros temas y cuando lo que estoy diciendo, los suscriben todos. Algo me falla. Yo ya le he pedido una cita a Ayuso. No puedo ir más allá. Con la hostelería ha habido declaraciones públicas, ha habido reconocimiento, ha habido complicidad, pero con el comercio...

