Joselu acalla las críticas sobre Luis de la Fuente y clasifica a España para la final de la Nations League

Joselu celebra su gol en la recta final ante Italia (REUTERS).

España buscará el próximo domingo levantar el único título de naciones que le falta en su vitrina: la Nations League. Los de Luis de la Fuente se llevaron un igualado partido ante Italia gracias al tardío gol de Joselu y se citan con Croacia en la gran final. Antes, Yeremy Pino adelantó a ‘La Roja’ tras un error garrafal de Bonucci, pero Ciro Immobile desde los once metros restableció el empate que no se movió hasta quen Joselu, en el tramo final del encuentro, cazó un rebote y superó a Donnarumma.

El partido era una prueba de fuego para la selección, pero sobre todo para un hombre: Luis de la Fuente. No tanto por su puesto, que no corría peligro toda vez que la Federación le ratificó independientemente de lo que ocurriera en la Nations League, pero sí por su figura. Cuestionada tras la última derrota ante Escocia, parte de su credibilidad pasaba por el partido ante la Italia de Mancini cuya situación deportiva, pese a levantar la última Eurocopa, no es demasiado mejor a la española. Ausente en los dos últimos Mundiales, la Azzurra se ha convertido en una funámbula entre el éxito y el fracaso.

De la Fuente, consciente de que lo sucedido ante Escocia hace tres meses no se podía repetir, introdujo ocho cambios respecto al encuentro en Glasgow. Tan sólo Yeremy Pino, Mikel Merino y Rodri, el mejor de ‘La Roja’, repitieron en el once. Un giro radical de caras, pero no de sistema. Pues la línea de cuatro defensas escoltada por el doble pivote y tres atacantes por detrás del delantero de referencia no se movió a lo largo de todo el partido. Sí lo hizo Joselu dentro del área para cazar el rebote dentro del área y clasificar a España para su segunda final de Nations League consecutiva.

