Nieves Herrero presenta su libro, ‘La Baronesa’, tras la ‘traición’ de Tita Cervera: “Me ha afectado y he tenido rabia”

La periodista y presentadora Nieves Herrero durante la presentación de su libro ‘La Baronesa’.

Hace cuatro años Nieves Herrero recibió una propuesta que se convertiría en uno de los grandes retos de su vida. Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, se puso en contacto con ella para pedirle que escribiera un libro sobre su vida. Después de que la mecenas aceptara su única condición, “narrar las cosas tal y como habían sido, con sus luces y sus sombras”, se adentró en el reto y durante tres años mantuvo decenas de horas de conversación que trasladaba a papeles que después Tita leía sin poner peros.

Esos encuentros se han traducido en La Baronesa, una vida de novela (Ediciones B), un libro en el que a lo largo de más de 700 páginas la veterana periodista acerca al público la figura de esta mujer que se ha convertido en indispensable de la cultura nacional. Eso sí, en la presentación de la obra, que ha tenido lugar este miércoles 14 de junio y en la que Infobae España ha estado presente, Nieves ha querido dejar claro que este relato no tiene nada que ver con el proyecto inicial en el que tanto trabajó junto a Tita.

“En estos días en los que se habla tanto de enfermedades mentales, a mí esto me ha afectado muchísimo”

La pista la daba en el prólogo del libro, donde cuenta que “todo se torció a mitad de enero de 2023″ después de que Thyssen diera el visto bueno a las fotografías retocadas que saldrían en el ejemplar “para que no aparecieran cigarrillos en ninguna de sus manos, ya no volví a verla”.

Te puede interesar: Tita Cervera abre un hotel de lujo en Girona: 14 habitaciones, acceso directo a la playa y desde 260 euros por noche

Una ‘traición’ de la que ha hablado muy emocionada, casi sin poder evitar las lágrimas, Nieves Herrero ha confesado que ha sido muy complicado. “Estoy muy afectada”, ha reconocido con la voz entrecortada. “No pensaba empezar así. Pero estos días en los que se habla tanto de las enfermedades mentales, a mí esto me ha afectado muchísimo y he tenido rabia. Os pido que os pongáis en mi piel, han sido tres años participando de muchas cosas... Entrando y saliendo de su casa, abriéndose en canal, porque fue muy generosa conmigo, pero aquí estamos... (...) He llegado al límite, pero eso no quita que ojalá le guste el libro y que me llame. Aunque no espero su llamada. ”, ha dicho.

La editora Carmen Romero y la periodista Nieves Herrero durante la presentación de su libro ‘La Baronesa’.

Pese a este mal trago que todavía le pasa factura y por el que se ha “echado a llorar” en numerosas ocasiones, Nieves Herrero está orgullosa de su trabajo. “He intentado ser lo más cercana posible al personaje que es Tita Cervera”, ha afirmado, dejando claro que se trata de una “novela biográfica” que no tiene nada que ver con el nivel de romanticismo que Tita pretendía infundir a su malogrado libro en común.

Confidencias

Gracias al trato tan cercano que han tenido durante tres años, Nieves Herrero conoce de primera mano algunos de los detalles de la vida más privada de Thyssen. Durante la rueda de prensa ha hablado sobre la paternidad de sus hijas, Sabina y Carmen, un misterio que nunca se ha desvelado y cuya verdad ha insinuado que conoce. “Carmen Cervera tiene ganas de hablar y lo hará, pero será cuando ella quiera”, ha sido la conclusión de la periodista, que ha afirmado que las niñas saben quién es su padre y que están cómodas con su anonimato.

La conclusión que ha sacado Nieves Herrero de Tita Cervera es que es una mujer que tiene “una vida muy complicada”. “Cuando me tomé un café con ella me encontré a una persona sola, muy sola, como deseosa de afecto y frente a un mundo de abogados, engaños... Su mundo es muy pequeño, tiene mucha gente lealtad, pero creo que ella no lo sabe ni lo valora lo suficiente”.

Leer más: