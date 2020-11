Nieves Herrero, radiante, nos habla de su primer nieto, Nicolás

09/07/2019 Nieves Herrero, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Nieves Herrero se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida después de que su hija Blanca la haya convertido en abuela por primera vez. La veterana periodista, radiante, nos habla de su nieto Nicolás en una entrevista en la que no puede ocultar su emoción.



- CHANCE: Darte la enhorabuena por abuela.



- NIEVES: Feliz, estoy en shock, yo todavía tengo que asimilarlo pero contentísima, mi hija se está recuperando, ha sido cesárea y bueno, pero qué bebé más rico.



- CH: A quién se parece el pequeño Nicolás.



- NIEVES: No tenemos ni idea, sabes qué pasa que ha estado tanto tiempo en el canal del parto, 18 horas, que vemos que se va recomponiendo. Cada hora va modificando su carita, yo creo que se parece a Blanca pero luego ves rasgos, gestos y dices a ratos se parece a su marido a ratos a ella.



- CH: ¿Cómo estás siendo los primeros días, se porta bien?



- NIEVES: Es buenísimo, es un nene muy bueno. Estamos tontos, creo que la llegada al mundo de un bebé en este año tan oscuro, tan duro, tan difícil, es como una luz al final del túnel, estamos muy contentos. Es lo mejor que nos ha pasado este año.



- CH: Los padres primerizos, tú cómo los ves.



- NIEVES: Están unidísimos y viviendo esta experiencia pues como están solos ellos, creo que les ha unido mucho más. Está siendo muy bonito, las fotos que nos mandan, es súper bonito.



- CH: Me imagino que en medio de esta inestabilidad en todos los sentidos, tiene que ser un chute de energía.



- NIEVES: Antes me acostaba todos los días lo último de la pandemia, era mi último pensamiento, he dormido muy mal, no conseguía dormir más de cuatro o cinco horas, ha sido mucha tensión. Ahora mi último pensamiento es ver una foto de Nicolás, he encontrado mucha paz y duermo más, estoy más tranquila.



- CH: El peso y la medida está todo bien.



- NIEVES: Es muy grande, es demasiado grande. 3.260 de peso y casi 50 cm. El pequeño Nicolás está siendo el gran Nicolás. Es muy rico porque se ríe mucho, llora lo justo, no es un niño pesado. Blanca le dice 'no Nicolás' y él lo acepta.



- CH: Te conocemos profesionalmente, cómo eres como abuela.



- NIEVES: Es que no me he estrenado, espérate. Hoy le he cogido por primera vez porque he hecho sustitución del marido. Ha sido tan emocionante poder cogerle, no sabía cogerlo, me daba miedo. Pero con la mascarilla, con la distancia, me he puesto una bata especial porque venía de la calle. Todo es nuevo para mí y todavía no me he ganado el título de abuela, creo que me lo voy a ganar, he empezado a escribir un librito para él, justo cuando se fue mi hija me entró tanta angustia que me habían regalado un libro para escribir a mano y dije, es el momento.



Además, Nieves, como periodista que es, se pronuncia sobre la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, asegurando que "voy de shock en shock. Nunca pensé que iba a llegar este momento. Ha dado un paso que se va a arrepentir toda la vida, no puedes hacer esto, tu madre va a estar con un dolor increíble. Es el problema que tienen muchos hijos de personas muy famosas, yo he querido entender la soledad, ese sentimiento de quiero que mi madre se baje del pedestal y sea madre, no sea Isabel Pantoja. Ese problema lo tienen muchos niños de personajes muy famosos. Recuerdo siempre que me decía Concha Velasco, hay que dar calidad porque la cantidad no se la podemos dar. Yo quiero pensar que algo ha fallado, ha habido muchos problemas"



Nieves, sin embargo, cree que como madre que es Isabel Pantoja perdonaría a Kiko si su hijo le llamase para pedirle perdón por sus polémicas declaraciones.