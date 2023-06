Fernando Alonso no para de hacer amigos: el jefe de Haas también le admira

Fernando Alonso con uno de sus mecánicos en Miami (John David Mercer-USA TODAY Sports)

Fernando Alonso sigue en su momento más dulce de los últimos años. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 (2005 y 2006) ha vuelto a los primeros puestos de la parrilla con Aston Martin, que es la gran sensación del campeonato tras Red Bull en lo que va de temporada. Con cinco podios en siete carreras, el español ha podido con Mercedes y Ferrari prácticamente casi siempre, convirtiéndose en el primero de los mortales tras los intratables Max Verstappen y Checo Pérez.

El regreso a la élite de Alonso ha generado una auténtica catarata de declaraciones elogiosas con él en el Gran Circo, tanto por parte de personas que forman parte del Mundial como de otras para las que la F1 ya es pasado. Un nuevo ejemplo del primer grupo de admiradores del asturiano lo ha protagonizado el jefe de la escudería Haas, Guenther Steiner. El italiano no ha dudado en referirse en muy buenos términos al tercer mejor piloto del momento con motivo de la presentación de su libro sobre la competición, Sobrevivir a toda velocidad.

En la obra, Steiner llega a reconocer que Alonso “es más viejo que Dios y cada semana da el cien por cien”. Por eso, en una entrevista con AS se le ha cuestionado por qué le pone como ejemplo del piloto que todos quieren tener en su equipo. “Es un gran piloto. Pero no solo por el talento, que también, sino porque en carrera puede lidiar con cualquier circunstancia. Gestionar las ruedas, saber lo que hacen otros pilotos. Ve cosas que otros no ven”, expone el team principal de Haas.

Guenther Steiner, el jefe de Haas (REUTERS/Leonhard Foeger)

Todavía va más lejos con sus elogios a Alonso: “Fernando podría hacer la carrera sin ingeniero ni estratega, porque tiene esas habilidades que son tremendas. Además, su talento para pilotar es enorme. Pero si no vas rápido no te sirve de nada lo otro. Es muy completo. Un tipo duro, luchar contra él es difícil porque es muy inteligente”.

Son todas estas cualidades las que llevan a Guenther Steiner a instar a los pilotos de su marca, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, a tener como referente al líder de Aston Martin. “Siempre digo a los míos que tenemos que aprender de Alonso, porque en un fin de semana es uno de los mejores”, sentencia Steiner, otro fan más de Fernando Alonso desde la distancia.

“La F1 está en un gran momento”

En su conversación con AS, el jefe de Haas también se ha mostrado satisfecho por el crecimiento de popularidad que viene experimentando la F1 últimamente. “Está en un gran momento, en todo el planeta. El único miedo es: ¿cómo lo mantenemos así? Claro que Drive to Survive (el documental de Netflix sobre el Mundial) influye, pero para mí todo esto es una continuación a las propias carreras. Tampoco creo que debamos poner mucho más esfuerzo en crecer, hablo mucho de esto con Stefano (Domenicali). Tenemos que estabilizar el crecimiento. Veo lo que se ha hecho en Estados Unidos porque vivo allí. Antes los americanos conocían la F1, pero no les interesaba. Ahora reúnen a medio millón de personas en Austin. Es increíble”, valora Steiner.

Fernando Alonso saluda a los aficionados en España (AP Foto/Joan Monfort).

Él se muestra optimista con la posibilidad de que las fuerzas se igualen en algún momento, escapando al dominio de Red Bull. “Los seis coches que siguen a los cuatro más fuertes están realmente cerca, cualquiera puede estar delante de ese grupo. Con más tiempo, creo que casi toda la parrilla se parecerá a eso”, ejemplifica el jefe de Haas, que además apunta que “la pelea sería fantástica si no hubiera un Red Bull”.

