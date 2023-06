El culebrón Mbappé-Real Madrid y el mercado de fichajes, en directo: Bellingham ya es nuevo jugador de los blancos

¡Buenos días! Ya es miércoles y en Infobae España estamos preparados para contar todo lo que suceda en un mercado de fichajes que sigue marcado, como no podía ser de otra manera desde el lunes, por Kylian Mbappé. Todavía no está nada claro qué va a pasar con el crack francés. Él, no obstante, sigue dando declaraciones para invitar a pensar que continuará en el PSG hasta 2024. Las últimas, en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.