Adrian Newey confiesa el gran secreto de Red Bull tras acusar a Aston Martin de copiar su coche

Fernando Alonso y Max Verstappen en el Gran Premio de España de Fórmula 1 (REUTERS/Albert Gea)

Desde que empezó el presente Mundial de Fórmula 1, un equipo ha estado por encima del resto: Red Bull. Nada ni nadie ha podido contra la escudería austríaca este 2023, con Max Verstappen y Checo Pérez acaparando todas y cada una de las victorias del campeonato hasta la fecha. Sólo Fernando Alonso con su Aston Martin y tanto Lewis Hamilton como George Russell con los Mercedes han podido presentar algo de batalla al equipo por excelencia del Gran Circo. Uno en el que se acaba de reconocer que también se vigila con lupa al resto de marcas. Tanto como para, directamente, copiarlas.

“Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Hay razones para pensar eso. Y no sólo fue él, sino que hubo otros empleados que se cambiaron a Aston Martin. Sí, tienen buena memoria...”, llegó a reconocer uno de los grandes nombres propios de la escuadra energética, Helmut Marko, al inicio de curso. La indirecta era bastante directa: se acusó a Aston Martin (sobre todo, por Dan Fallows, que se cambió de bando y fichó por los británicos) de copiar el coche con el que Red Bull lo copó absolutamente todo en 2022.

Eso sí, en los dominios donde habitan el mejor piloto y el mejor constructor de la actual F1 han terminado por reconocer que ellos también aplican esa práctica que tanto les molestaba por parte de los verdes. “Nosotros también copiamos cosas de otros. Puede que sea una copia, o que dé ideas para hacer otra cosa”, ha evidenciado ahora el ingeniero por excelencia de Red Bull, Adrian Newey, en unas declaraciones para Sky Sports.

Adrian Newey durante el GP de Miami (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Siempre hay que evaluar lo que hacen otros”

“Es un cumplido serio cuando ves que la gente te copia. Todos nos miramos, es parte de la F1″, ha expuesto también Newey unos días después de que uno de los temas más candentes del Mundial tuviese que ver, precisamente, con la aerodinámica del Red Bull: la foto en la que el fondo del monoplaza de Checo Pérez quedaba al descubierto tras su accidente en la clasificación del último Gran Premio de Mónaco se hizo especialmente viral en las redes sociales.

“Parte de esa copia visual proviene de personas que hacen cambios de vez en cuando. Es una competencia intensa, y no puedes estar nunca muy orgulloso. Siempre hay que evaluar lo que hacen otros”, ha considerado, además, Adrian Newey. Esa observación de la competencia es valiosa tanto para el último equipo del Mundial como para el primero, tal y como deja claro el ingeniero más cotizado de la F1: “Es interesante. Nos da ideas de cómo desarrollar nuestro coche. No copiándolo, sino preguntándonos a nosotros mismos el motivo por el cual lo hicieron. Eso nos da ideas”.

Max Verstappen en Montmeló (REUTERS/Nacho Doce)

Parece quedar atrás, con estas afirmaciones, el tono duro con las réplicas que manifestaba Helmut Marko en marzo: “La copia del enfoque no se puede prohibir, y lo que Fallows tiene en su cabeza no se puede borrar... ¿pero puedes copiar todo de forma tan detallada sin tener documentación de nuestro coche?”. El enfado de entonces ya no es para tanto en estos momentos.

