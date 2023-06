Aitana confiesa cuánto sexo ha tenido con Sebastián Yatra en el último mes

Aitana, en 'La Resistencia'. (Movistar Plus+)

Aitana Ocaña ha visitado este jueves La Resistencia para promocionar su nuevo single, Las babys. La cantante ha pisado el plató del programa de Movistar Plus+ por tercera vez y ha charlado con David Broncano, con quien se ha atrevido a cantar a dúo Fix You de Coldplay. Además, la artista ha tenido que contestar a las dos clásicas preguntas del formato: cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes.

Sobre la primera cuestión, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha reconocido que no tiene “tanto dinero como la gente piensa”. Así, ha desvelado el motivo por el que su liquidez se ha reducido en los últimos tiempos: “Me he comprado otra casa, entonces no tengo tanto como la gente piensa”, confesaba.

Castella se interesaba entonces por el coche nuevo con el que se ha visto a la artista últimamente, pero ella desvelaba que no se lo ha comprado: “El coche me lo dejan, porque voy a ser imagen de la marca y me han dejado dos coches. He rayado ya uno”, comentaba. “Dos coches, eh. Dos semanas de carné, dos coches”, bromeaba Broncano.

Llegaba entonces el momento de responder a la pregunta más íntima, la relativa al sexo. “En realidad la gente quiere saber esa”, decía Aitana. “Yo soy un mero emisario de los deseos de España”, se defendía el presentador.

Aitana intentaba salir al paso confesando que “en el último mes” sus relaciones sexuales no han sido “tantas”. “¿Consideras que la gente piensa que son muchas?”, se interesaba el cómico. “Es que no he visto a... Es que...”, contestaba la catalana, algo nerviosa.

De esta manera, la cantante de Los Ángeles intentaba explicarse: “Ha habido poco este mes, ha habido menos. Hay veces que no ves a... No sé, ¿qué te digo que vaya a salir luego en las revistas del corazón?”, decía, evitando así mencionar a Sebastián Yatra, cantante colombiano con el que mantiene una relación.

“Este mes he estado más tranquila, pero por lo general me gusta...”, añadió con risa nerviosa. “Bueno, ya he dado bastante. Pero no pasa nada, es una cosa superdivertida, no puede ser tabú ni mucho menos. Por lo general, a mí me encanta, yo feliz, pero este último mes, no”, sentenciaba la invitada.

Discreta relación

Aitana y Sebastián Yatra, disfrutando de un día de playa antes de la boda de Lele Pons. (Redes sociales)

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra era un secreto a voces. Los artistas ya eran muy amigos desde que la catalana estaba con el actor Miguel Bernardeau. Tras la ruptura de la pareja, no tardaron en surgir los rumores de romance entre la española y el colombiano, aunque ellos se han resistido a confirmar públicamente su noviazgo.

A principios del pasado mes de marzo, Aitana y Sebastián se dejaban ver juntos en la boda de Lele Pons y Guaynaa, unas imágenes que muchos se tomaron como la forma de hacer oficial su romance. Sin embargo, aunque comparten vídeos en redes bailando sus respectivas canciones, todavía se muestran reacios a prodigar su amor.

