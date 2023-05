El CIS volvió a perder este 28-M: lo que auguró vs. lo que ha ocurrido y la inevitable comparación con GAD3

José Félix Tezanos, presidente del CIS, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. (Jesús Hellín/Europa Press)

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hace apenas una semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundía una encuesta flash afinando su propio pronóstico sobre las elecciones autonómicas y municipales de este ya pasado domingo 28 de mayo. Fechas antes había publicado una primera. Y de ese documento al mapa y escrutinio resultantes del 28-M poco hay que se asemeje. La institución que preside José Félix Tezanos ha vuelto a errar.

A esto hay que añadir que no puede considerarse lo ocurrido una sorpresa. No desde el momento en que otra casa demoscópica, ésta privada, GAD3, fundada por Narciso Michavila, llevaba tiempo captando lo que estaba por venir, con gran precisión en sus sondeos a pie de urna, conocidos una vez este domingo se cerraron los colegios. Con GAD3 ganaba el PP con contundencia, mientras que con el CIS los populares quedaban incluso por debajo en intención de voto.

El 22 de mayo, el CIS situaba al PP 2,3 puntos por debajo del PSOE. En concreto, un 27,9% de voto estimado frente a un 30,2% de los socialistas. Este 28-M, la distancia entre las dos grandes fuerzas fue de más de 3 puntos y a la inversa: 31,5% para el PP por 28,1% para el PSOE. El trabajo capitaneado por Tezanos había arrebatado 800.000 votos al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Por autonomías, según el CIS, Javier Lambán conservaba Aragón, Ximo Puig la Comunidad Valenciana (y Joan Ribó la Alcaldía de Valencia), Francina Armengol la Presidencia de Baleares o Antonio Muñoz el Ayuntamiento de Sevilla. Por poner algunos ejemplos. Nada de eso ha ocurrido. El CIS tampoco acertó en Barcelona, donde dio por ganadora a Ada Colau, con Xavier Trias, que ha ganado, en tercer lugar.

Valencia, el “centro de gravedad”

Ese mismo 22 de mayo, Michavila concedió una entrevista a Carlos Herrera en la Cadena COPE cargada de contenido. El sociólogo estableció la Comunidad Valenciana como el “centro de gravedad” del 28-M. Es decir, un termómetro que marcaría la temperatura general de los comicios y también, de ser como finalmente ocurrió, el inicio de un cambio de ciclo. El PSOE ha perdido la Generalitat y la capital.

La Comunidad Valenciana ha sido solo uno de los botines del PP, que estuvo cerca incluso de conquistar la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, ahora visto como superviviente del naufragio. Extremadura o La Rioja ya son azules en una noche soñada por Núñez Feijóo, que este domingo compareció en el balcón de Génova con los dos grandes triunfadores: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Una mayoría absoluta cada uno, sin depender de Vox y borrando a Podemos.

No es la primera ni la segunda vez, tampoco la tercera, que el CIS no solo no aproxima sus estimaciones a los resultados finales, sino que tampoco da con el ganador, puesto que habitualmente concede al PSOE. El organismo tenía un coste para las arcas de 8 millones de euros cuando el PP abandonó el poder. Hoy es de 13 millones, a los que hay que sumar 3,28 millones extra este 2023, según el Gobierno, por tratarse de un año con distintas citas electorales y que exige de este tipo de trabajos.

