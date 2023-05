Ciudadanos consuma su desaparición, también en Madrid: “Esto ha sido una derrota sin paliativos”

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís (EFE/ Sergio Perez)

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este domingo que siente una “enorme tristeza” ante la “derrota sin eufemismos” que ha sufrido su partido en las elecciones de este domingo y que les deja sin representación en el Ayuntamiento, al haber conseguido apenas el 2,8 por ciento, sin alcanzar el 5 por ciento necesario para acceder al Consistorio. “La realidad es la que es”, ha continuado.

Ciudadanos ha desaparecido de todos los parlamentos autonómicos en liza y tampoco ha conseguido entrar en el Ayuntamiento de Madrid, donde hasta ahora Begoña Villacís ostentaba la vicealcaldía. La portavoz nacional ‘naranja’, Patricia Guasp, tampoco ha conseguido revalidar su escaño en Baleares.

Villacís ya ha felicitado a los ganadores por mensaje, lamentando la entrada “de los extremos”, como Vox, que de momento tendría cinco concejales. La todavía vicealcaldesa ha agradecido a los madrileños sus 40.000 votos, 270.000 menos que hace cuatro años.

“Este es el discurso más difícil que he hecho. Me gustaría agradecer a los 40.000 madrileños que nos han votado porque no era una opción fácil, era apostar por el partido liberal, por el trabajo que hemos hecho en el Ayuntamiento durante estos cuatro años”, ha relatado una emocionada Villacís, que culmina así su etapa política en Madrid.

Te puede interesar: Begoña Villacís: “Voy a entrar en el Ayuntamiento y voy a ser decisiva”

“Quiero recordar que hemos ganado muchas veces. En 2015 ganamos y fuimos concejales, que es una altísima responsabilidad. En 2019, entramos a gobernar la ciudad de Madrid, que es lo más bonito que hemos hecho y, hoy, nos toca perder, pero uno pierde cuando sabe que lo ha dado todo y uno se puede ir con la cabeza bien alta, sintiéndonos muy orgullosos. Nos vamos con la cabeza muy alta, así es como nos vamos. Sentíos orgullosos toda la vida”, ha declarado.

Visiblemente emocionados y recibidos con aplausos, los principales cabeza de partido, como la propia líder de la formación y hasta ahora vicealcaldesa, el secretario general, Adrián Vázquez, y el vicesecretario general, Mariano Fuentes, quien ha dicho que “no es el resultado esperado” porque a partir de hoy “los extremos tienen más poder”.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, en la redacción de 'Infobae España' (Foto: Jose Carmona)

Porcentaje de votos

Ciudadanos no ha logrado representación en ninguna de las autonomías en las que se celebraban elecciones este domingo, ni siquiera en los que tienen una barrera electoral del 3% -Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra-.

En Asturias, han logrado el 0,92% de los votos, frente al 13,96% y los cinco escaños de 2019; en Cantabria, el 2,27%, frente al 7,96% y los 3 escaños de 2019; en Navarra, el 0,37%, mientras que en 2019, la coalición Navarra Suma (NA+) logró ganar con el 36,57% y 20 escaños.

En La Rioja, Ciudadanos ha obtenido el 0,88, mientras que en 2019 fue el 11,53% y cuatro escaños; en Aragón, el 1,28%, frente al 16,67% y los 12 escaños de 2019; en Madrid, el 1,53% -ya salió de la Asamblea en 2021, cuando obtuvo un 3,57% de los votos-; y en Castilla-La Mancha ha logrado el 1,05%, frente al 11,38% y los cuatro escaños de 2019.

Te puede interesar: Doble mayoría absoluta del PP en Madrid: Ayuso y Almeida firman la desaparición de Podemos

Han cosechado el 0,92% de los votos en Extremadura, frente al 11,11% y los siete escaños de 2019; el 1,49% en Valencia, frente al 17,7% y los 18 escaños de los comicios anteriores; el 1,53% en Murcia, mientras que en 2019 fue un 11,98% y seis escaños.

En Baleares, Ciudadanos ha logrado un 1,37% de los votos, frente al 9,9% de 2019, que les posibilitaron tener cinco asientos en el Parlamento autonómico; y en Canarias un 0,39%, frente al 7,36% y los dos asientos de 2019.

En referencia a los concejales, Ciudadanos ha logrado algo más de 380 en toda España, lo que significa que pierde más de 2.400 respecto a las elecciones de 2019, cuando obtuvieron 2.787 y más de 1,9 millones de votos.

Han perdido también las alcaldías que ostentaban, como la de Palencia y la de Ciudad Real. El alcalde palentino, Mario Simón, se ha quedado con el 3,16% de los votos en esta convocatoria electoral y, en consecuencia, sin representación en el consistorio. La alcaldesa de Ciudad Real, Eva Masías, sí ha logrado entrar en el Ayuntamiento al obtener un 5,04% de los votos, pero queda muy lejos de revalidar la Alcaldía.

Un único alcalde

El único alcalde de Ciudadanos en Cantabria, el de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha revalidado su triunfo en 2019 pero en este 2023 ha pasado de cinco concejales a 15, la mayoría absoluta en ese municipio costero que tiene 17 ediles.

De hecho, Fernández Soberón, que llegó a Ciudadanos en la anterior legislatura desde el PP, donde fue incluso el presidente de Nuevas Generaciones en Cantabria, consigue 15 de los 16 concejales de toda Cantabria que ha logrado en el partido naranja en estas elecciones. Ciudadanos pierde en estos comicios municipales 15 concejales, los mismos que logra el alcalde más votado este domingo en Cantabria.

Te puede interesar: Vuelco en la Comunidad Valenciana: el PP gana y suma mayoría absoluta junto a Vox

Un 28-M teñido de azul

Según los votos analizados hasta el momento, hasta el 92,80 %, el PP habría obtenido mayoría absoluta con 29 concejales, seguido de Más Madrid (con 12), PSOE (11) y Vox (5).

En las elecciones de 2019 Ciudadanos obtuvo once concejales, siendo el tercer partido más votado (con el 19,1% de los votos), por detrás de PP (con 15 ediles y el 24,2%) y Más Madrid (con 19 y el 30,9%), mientras que PSOE y Vox registraron ocho y cuatro, respectivamente (con 13,7% y 7,6% de los votos).

Seguir leyendo