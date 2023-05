Caroline Weir: “No creo que sea la estrella del equipo”

Leganés (Madrid), 26 may. Caroline Weir, jugadora escocesa del Real Madrid, dijo este viernes, la víspera de la final de la Copa de la Reina que su equipo jugará contra el Atlético de Madrid, que a pesar de tener los mejores números de la temporada en el conjunto blanco no se siente la estrella y no considera que sea algo realmente determinante.

“A nivel de estadísticas es sin duda la mejor temporada de mi carrera, lo que evidentemente es algo gratificante a nivel individual. Pero de cara a mañana no creo que sea algo realmente determinante. Sin duda, ganar el título sería la mejor recompensa de la temporada. El equipo ha progresado mucho y estamos con la determinación de conseguir hacer algo grande mañana”, expresó Weir.

“Este es un equipo muy joven, pero creo que hemos crecido mucho a lo largo de la temporada y creo que partidos como el de mañana son muy importantes para las jugadoras. Creo que estamos en un buen momento para competir mañana por la noche y estamos muy ilusionadas", destacó.

"Tengo confianza en cada una de las jugadoras que está en el equipo, mayores y jóvenes, hay mucho talento, y sí, estoy muy motivada con la final y el resto de jugadoras están igual”, añadió.

“Estamos muy emocionadas y concentradas, es un partido muy importante para nosotras y para el club. Estoy muy contenta y con muchas ganas de jugar la primera final de la historia del Real Madrid femenino”, expresó. EFE

