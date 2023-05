El racismo puede con Vinicius: “Está como desorientado y superado por todo esto”

Vinicius señala a la persona del público de Mestalla que le dedicó gestos e insultos racistas.

Nadie esperaba que el encuentro entre el Valencia y el Real Madrid de este domingo fuese a trascender más allá de lo estrictamente necesario. En cualquier caso, la historia del partido parecía corresponderle en primera instancia al conjunto che, con urgencias clasificatorias más calmadas después de su victoria. Sin embargo, nadie se acuerda ya de la lucha por la salvación en Mestalla. Por mucho que el madridismo afrontase el encuentro sin ningún tipo de interés al estar sentenciada LaLiga, el relato cambió por completo a partir del minuto 72: desde entonces, se desencadenó el que ya es el momento más difícil de Vinicius en España, con una nueva polémica por el racismo que se postula como la peor de las habidas hasta la fecha.

El fútbol empezó a ser lo de menos cuando el jugador brasileño del Madrid, al disponerse los blancos a sacar un córner, se puso a señalar a un aficionado situado en el fondo de Mestalla: estaba insultándole. “¡Has sido tú! ¡Has sido tú!”, decía un Vinicius totalmente fuera de sí, después de haber trasladado su preocupación por lo que escuchaba, sin mayor importancia en un primer momento, al árbitro y al juez de línea.

“Me está llamando mono, mono, está haciendo ‘así’ con los brazos y llamándome mono”, se justificaba Vinicius ante sus compañeros, con Rüdiger y Militao intentando apaciguarle. Los locales Lucas y Gayà también buscaron que la cosa no fuese a mayores: el primero llegó a reprochar el comportamiento de la grada de Mestalla y a tildar de “racista de mierda” al hincha que insultó a Vinicius. Después de que Vinicius le expusiese la problemática al colegiado De Burgos Bengoetxea, la Policía intervino para expulsar del estadio al provocador: incluso se llegó a advertir por megafonía que el partido, interrumpido durante unos 6 minutos, podía ser suspendido.

“Tranquilo, si hay algún insulto más nos metemos dentro”, le dijo rotundo el árbitro a Vinicius. Pero la situación, que parecía ya estabilizada, volvió a descontrolarse minutos más tarde, de nuevo con un córner del Madrid y su atacante carioca de por medio. Que Musah no quisiese darle el balón a Rüdiger para efectuar el saque de esquina provocó una reprimenda de Vinicius. Algo que no sentó nada bien al portero del Valencia, Mamardashvili: la tangana estaba servida. En medio de la refriega, Hugo Duro agarró del cuello a Vinicius y este le correspondió con un manotazo en la cara.

Así se gestó la primera expulsión de Vinicius desde que compite en LaLiga. Ser el único perjudicado por lo que acababa de suceder en el terreno de juego (solo se pudo revisar su acción en el VAR) tan sólo encendió más al de São Gonçalo: abandonó el césped dedicándole un gesto de “a Segunda” a la hinchada de Mestalla, que le cantaba “¡Tonto!” en respuesta. La tensión se trasladó al túnel de vestuarios, ya que el banquillo del Valencia fue a por Vinicius, y a las redes sociales, donde el futbolista merengue decidió hablar alto y claro.

LaLiga y la Federación, en el punto de mira

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, fueron las palabras de Vinicius en Twitter sobre el episodio vivido en Mestalla.

El brasileño se ha encontrado con un apoyo prácticamente unánime tras lo sucedido. Por supuesto, Real Madrid y Valencia no tardaron en tomar cartas en el asunto: el club blanco anunció que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, concretamente a la Fiscalía dedicada a los delitos de odio y discriminación, y su rival este domingo expulsará de por vida a los aficionados que profirieron gestos racistas a Vinicius.

En el vestuario del Real Madrid, se ha arropado sin ambages al jugador, pero también fuera de él: Ronaldo Nazario, Kylian Mbappé, Casemiro, Neymar, Lineker... El apoyo a Vinicius ha traspasado incluso las fronteras del deporte, ya que el propio presidente de su país natal, Lula Da Silva, ha pedido “que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol”. Precisamente, el ente que rige el deporte rey a nivel internacional ha sido muy contundente en boca de su máximo responsable, Gianni Infantino: “No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad, y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia”.

De hecho, la FIFA fue todavía más allá al clarificar cómo se debería actuar ante un caso de racismo en un encuentro futbolístico “en todos los países y en todas las ligas”: “En primer lugar, se detiene el partido y se anuncia. En segundo lugar, los jugadores abandonan el terreno de juego y el anunciador dice que, si continúan las agresiones, se suspenderá el partido. El partido se reanuda y, en tercer lugar, si continúan las agresiones, el partido se detendrá y los tres puntos serán para el adversario”.

Ese posicionamiento no ha sido tan rotundo ni por parte de LaLiga ni por la de la Federación Española de Fútbol (RFEF). En el primer caso, ha trascendido sobremanera el cruce de declaraciones entre el presidente liguero y el propio Vinicius a través de Twitter. “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, le recriminó Javier Tebas al jugador, con vídeo incluido en el que Vinicius alababa las medidas antirracismo del campeonato.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una imagen de archivo.

La respuesta del brasileño no se hizo esperar: “Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”. Ante lo que Tebas volvió a aparecer en escena.

“1) Ni España ni LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso. 2) Desde LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias. 3) Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra Vinicius). Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores. Da igual que sean pocos, siempre somos implacables. 4) No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual (9 denuncias) que vamos a erradicar”, pasó a enumerar el presidente de LaLiga, que anunció que “ha solicitado todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido” en un comunicado.

En cuanto a la RFEF, su presidente, Luis Rubiales, se ha mostrado crítico con los hechos: “Ha adquirido una dimensión que va más allá del fútbol. Hay un problema en nuestro país de comportamiento, educación y racismo. Mientras haya uno solo que insulte por condición o por color de piel, tenemos un grave problema. Un indeseable, dos o un grupo. Da lo mismo. Mancha a todo un país, a una ciudad y a un club. Somos un país acogedor, pero mientras haya uno... Vinicius Júnior o cualquier hombre o mujer que sufra un insulto tiene todo nuestro apoyo y solidaridad”. No obstante, el Real Madrid considera que sus palabras no se traducen en hechos.

“Nos sorprenden las declaraciones”, ha aseverado el club blanco en otro comunicado más que añadir al historial de esta polémica. “Siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo”, lamenta el Madrid, que añade: “Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinicius. Los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que les correspondían. Ayer mismo, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Júnior”.

Tras oficializarse esta postura del Madrid, hubo consecuencias: la RFEF ha decidido que Nacho Iglesias Villanueva, responsable del VAR en el Valencia - Real Madrid, abandone su labor en el videoarbitraje de manera inmediata. Y con él, aunque a partir del próximo curso, otros cinco árbitros VAR más.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en una imagen de archivo.

El día después de Vinicius

Entretanto, el futbolista del que todos hablan realizó trabajo de recuperación física este lunes, tal y como apuntaron fuentes del Madrid. Aunque, matizaron, “su recuperación anímica es otra cosa” ante la que se calificó como “la jornada más intensa” vivida por el brasileño en su etapa en España: “Ha sido la mañana en la que ha recibido más mensajes y más noticias de toda su vida”.

El racismo al que Vinicius ha tenido que hacer frente más que nunca durante la presente temporada ha llevado a uno de los grandes exponentes del equipo blanco a estar “muy preocupado” por la situación. Tanto es así que, tal y como se ha hecho público, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió en privado con él en señal de apoyo y para explicarle los pasos a seguir por el club de cara a su defensa.

A pesar de haber recibido “aún más apoyo” si cabe en el vestuario madridista con el paso de las horas, Vinicius “está como desorientado y superado por todo esto”. “Y, desde luego, bastante triste”, se añade también desde el Madrid a este periódico. Es más: este lunes, el carioca hizo patente su pesar con un vídeo compartido en su Instagram en el que se recogen los distintos insultos que ha recibido, acompañado de un texto que concluía con un rotundo “No eres fútbol, eres inhumano”.

Todo esto no significa, ni mucho menos, que el jugador sudamericano tenga en mente dejar de jugar como local en el Santiago Bernabéu. Una hipótesis tildada de “estupidez” en los dominios de Concha Espina, donde se considera que plantear esa posibilidad es algo “ventajista y amarillo”.

Vinicius gesticula para explicar qué se le dijo desde la grada de Mestalla.

Esta es la décima denuncia por cánticos contra Vinicius desde que compite en LaLiga. Tres fueron archivadas: FC Barcelona - Real Madrid del 24 de octubre de 2021; Mallorca - Real Madrid del 14 de marzo de 2022 y Atlético de Madrid - Real Madrid del 18 de septiembre de 2022. Por otro lado, se abrieron diligencia penales en la del Valladolid - Real Madrid del 30 de diciembre de 2022: Antiviolencia propuso sanciones de hasta 4.000 euros y el conjunto pucelano retiró el abono durante tres temporadas y media a los aficionados identificados. Lo mismo sucedió con la del Mallorca - Real Madrid del 5 de febrero de 2023: propuesta de multa también de 4.000 euros y 12 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos, más retirada del abono por 3 años y por seis meses respectivamente al autor de los insultos y a otro de los infractores.

Aún se trabaja para identificar a los responsables de la pancarta en Valdebebas previa al Real Madrid - Atlético de Copa del Rey del 26 de enero de 2023. Y están pendientes de resolución las denuncias del Osasuna - Real Madrid del 18 de febrero de 2023, el Betis - Real Madrid del 5 de marzo de 2023 y el Barcelona - Real Madrid del 19 de marzo de 2023. Tampoco se sabe aún cómo terminará el caso de Mestalla. Lo que es evidente es que este último ya gana en intensidad de todo tipo, también extradeportiva, a todos los anteriores.

