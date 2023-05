Llull, tras su nueva canasta de leyenda con el Real Madrid: “El entrenador me ha obligado, por suerte ha salido bien”

Sergio Llull y Rudy Fernández levantan la undécima Euroliga del Real Madrid (REUTERS/Ints Kalnins)

Las canastas decisivas son todo un arte cuando de Sergio Llull se trata. El jugador menorquín del Real Madrid de baloncesto volvió a brindar una tan importante como para asegurar la Euroliga para su equipo este domingo, en una final de infarto contra el Olympiacos que sólo se rompió totalmente a tres segundos de que sonase la bocina (78-79).

“No me considero una leyenda. Espero estar muchos años jugando en este club”, declaró el balear ante los micrófonos de DAZN después de conquistar la tercera Euroliga en su cuenta particular, tras las de 2015 y 2018, todas ellas con el Real Madrid. Llull también relató cómo vivió la canasta decisiva en primera persona: “El entrenador ha pintado la jugada para mí en el tiempo muerto, me ha obligado él (a tirar). Por suerte ha salido bien. Intenté ir a mi derecha y me paré en el medio de la zona porque su jugador grande estaba dentro y el mío me había dejado un metro”.

“He elevado la pelota y ha entrado, así que genial. El entrenador y mis compañeros creen en mí para este tipo de tiros y estoy muy contento de ayudar al equipo a ganar”, añadió Llull, para bromear acto seguido al asegurar que “si hubiera fallado, probablemente Edy (Tavares) habría cogido el rebote”.

“Fue un partido muy duro porque el Olympiacos ha sido el equipo más consistente durante toda la temporada, el mejor en defensa y en ataque. La única cosa que nos mantuvo en el partido fue creer en nosotros. Y cuando nos dieron una opción, la aprovechamos. Así es cómo ganamos el partido”, resumió a la televisión de la Euroliga precisamente Walter Tavares, elegido MVP de la Final Four gracias a sus actuaciones cruciales tanto en semifinales como en la gran final.

Los jugadores del Real Madrid celebran la undécima Euroliga (REUTERS/Ints Kalnins)

En la pista del Zalgirio Arena de Kaunas, Tavares habló del desafío que supuso enfrentarse a Moustapha Fall en la pintura: “Amo defender a los grandes atletas. Para mí siempre es genial tener nuevos desafíos. Conozco a Fall, es difícil moverle, así que di lo mejor de mí y el equipo me ayudó”. Además, no dejó pasar la oportunidad de valorar la última jugada del partido: “Vi volar la pelota, pero con las luces desapareció, así que sólo intenté estar cerca para coger el rebote”, aseguró el pívot africano.

“Han sido dos semanas increíbles para todos”

Por su parte, Sergio Rodríguez valoró el gran momento de forma que vive el Real Madrid desde que empezó a remontar su serie de playoffs continentales contra el Partizan de Belgrado. “Han sido dos semanas increíbles para todos. Estamos muy contentos y orgullosos. No solo de la Final a Cuatro que hemos hecho, sino del proceso para llegar hasta aquí, del trabajo diario en cada partido y entrenamiento”, aseguró el jugador canario en declaraciones a la televisión de la Euroliga.

El Chacho también elogió a Llull, el gran héroe de la noche: “Tenemos a Llull en nuestro equipo, sabemos que estas cosas pasan. Estamos muy contentos de volver a jugar juntos. Soy un afortunado por haber compartido con él muchos momentos como este”. Sobre Walter Tavares, Rodríguez afirmó que se trata de “el jugador más dominante de Europa”, algo que ha reafirmado en esta Final a Cuatro con el condicionante añadido de “no tener un sustituto” y con “un plantel muy limitado” por las lesiones en el Real Madrid.

Fabien Causeur celebra la undécima Euroliga del Real Madrid (REUTERS/Ints Kalnins)

“Es un triunfo histórico por cómo se ha producido. Mucha gente pensaba que éramos viejos, que el entrenador no valía, y al final aquí estamos”, señaló Fabien Causeur, por otro lado, en declaraciones a DAZN tras el encuentro. El alero francés opinó que fue un “partidazo”, también por parte de Olympiacos, y que tuvieron la fortuna de que les saliera “bien” ante el conjunto griego. “Estoy muy orgulloso por cómo ganó el equipo”, concluyó.

Esta ha sido la primera Euroliga como entrenador jefe de un Chus Mateo que ha pasado de estar cuestionado de forma generalizada a ganarse el beneplácito también común. “Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Sabíamos que iba a ser muy duro, pero creímos hasta el final”, destacó el técnico madridista ante las cámaras de la televisión de la Euroliga. Mateo encontró a duras penas las palabras para expresar sus emociones: “Es difícil hablar en estos momentos. Han sido muchos altibajos emocionales. Es un momento increíble. Ahora solo quiero abrazar a mi gente”.

“Nunca nos rendimos. Cuando llegaron los problemas, supimos reaccionar. Fue bueno ver cómo se unieron en los malos momentos”, añadió. Posteriormente, en declaraciones a DAZN, Mateo señaló que lo más “importante” fue que su equipo siempre peleo y compitió para ganar: “Ese espíritu lo hemos mostrado desde principio de temporada”.

Y, en este sentido, añadió: “En el momento importante, cuando quieres competir y quieres ganar, si estás unido se nota. Hemos estado juntos, a pesar de los problemas desde fuera”. Por último, Mateo se acordó de todos los entrenadores -incluido su predecesor en el banquillo blanco, Pablo Laso- con los que ha coincidido a lo largo de su carrera antes de dar el salto este curso como primer preparador del Real Madrid.

