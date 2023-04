Leclerc saldrá desde la pole en Bakú con Alonso sexto y Carlos Sainz cuarto

Fernando Alonso durante la sesión de clasificación en Bakú (REUTERS/Lisi Niesner).

Después de tres semanas de parón, volvió la Fórmula 1. Lo hizo bajo uno de los escenarios más espectaculares de todo el calendario: el circuito de Bakú. Su trazado urbano combina sectores anchos y abiertos con zonas estrechas y reviradas que desembocan en la recta más larga del campeonato, la meca del rebufo. La sinuosa pista recorre los principales lugares turísticos de la capital. La casa del gobierno, el castillo y las murallas encierran un circuito de cuento cuyo final no siempre tiene que ser feliz, sino todo lo contrario.

Que se lo pregunten a Nick de Vries y Pierre Gasly, ambos eliminados en Q1 por la peculiaridad del circuito. Tanto el piloto neerlandés como el francés tuvieron problemas con la frenada de la curva 3 y se fueron contra el muro. Demasiada emoción para la primera sesión clasificatoria del viernes, sí, han leído bien, del viernes. La novedad en Bakú fue el nuevo formato de la carrera al sprint que cuenta con dos clasificaciones. La de hoy, que marca la parrilla de la carrera tradicional del domingo y la del sábado que delimita el orden de salida en el sprint.

Te puede interesar: Así es el nuevo formato del sprint de la Fórmula 1 que gusta en Aston Martin y no convence a Red Bull

El alerón trasero no fue suficiente para Alonso

No fue la sesión clasificatoria deseada para el piloto asturiano. Llegaba a Bakú con los deberes de solucionar la poca velocidad punta de su monoplaza y, de momento, sigue teniendo pendiente dicha tarea. Desde los entrenamientos libres se pudo observar como DRS no funcionaba en el nuevo alerón trasero. No se abría y eso en un circuito cuya recta principal es la más larga del campeonato, supone una desventaja de hasta un segundo por vuelta.

Alonso no sufrió para acceder a una Q3 donde no tuvo opción de pelear con los de arriba en ningún momento. Se tuvo que conformar con el sexto puesto, justo detrás del Mercedes de Hamilton que le superó por menos de una décima. ¿El motivo? Su mejor velocidad en recta. De hecho, si atendemos al ritmo de ambos pilotos en sus respectivas mejores vueltas durante la Q3, el inglés ha sido nue kilómetros por hora más rápido. 335 km/h por los 324 km/h del asturiano. Los ingenieros de Aston Martin deberán trabajar a destajo para arreglar ese problema de cara a la intensa jornada del sábado.

Sainz luchó contra viento y marea

El cuarto puesto de Carlos Sainz tuvo de todo. Ya lo avisó en la previa: “será un fin de semana complicado debido al nuevo formato”, y lo fue desde el principio. Ya en Q1 tuvo problemas para completar una vuelta que llegó a abortar en dos ocasiones. La primera debido a la bandera roja provocada por el accidente de Nick de Vries y la segunda por la que propició Pierre Gasly.

Carlos Sainz durante la clasificación del Gran Premio de Bakú (REUTERS/Lisi Niesner).

Después realizó un plano en los neumáticos que obligó a cambiar las gomas. Finalmente logró dar su vuelta y acceder a la Q2 en la que los problemas persistieron. Volvió a tener problemas con los neumáticos y se fue, milagrosamente, por una escapatoria para evitar tocar el muro y quedarse fuera. En la Q3 no pudo sumarse a Lecrlerc, Verstappen y Pérez en la pelea por el primer puesto y el domingo saldrá desde la cuarta posición.

Leclerc pudo con los Red Bull

El piloto monegasco tuvo un viernes bien diferente al de su compañero de equipo. No sufrió ni problemas de adaptación al circuito, ni con los neumáticos y desde el inicio del fin de semana se encargó de dejar claro que si Verstappen quería llevarse su tercera pole de la temporada, debía trabajárselo mucho. El Ferrari de Lecrlerc fue una sombra de los dos Red Bull a lo largo de toda la sesión y en su último intento terminó llevándose el gato al agua.

Mejoró casi dos décimas el tiempo de Verstappen, logró su tercera pole consecutiva en Bakú y terminó con el dominio de los Red Bull que hasta la fecha se habían llevado todas las pole position posibles. Algo que ni el mismo Lecrlerc se esperaba: “Estoy sorprendido. Nuestro objetivo era estar por delante de Aston Martin y Mercedes, pero hemos superado a Red Bull. Muy contento con mi vuelta, hemos ido a tope desde el principio”, apuntó nada más acabar la sesión. Así concluyó un emocionante viernes de Fórmula 1 que mañana vivirá su segunda clasificación del fin de semana y la posterior carrera al sprint. En la que se espera que Alonso y el DRS tengan mejor relación que la mostrada hoy.