¿Cuándo harán mejoras en el coche los equipos de F1 y qué se espera de Aston Martin?

Fernando Alonso antes de la clasificación del Gran Premio de Australia.

El último fin de semana de abril trae consigo el cuarto episodio de la temporada de Fórmula 1, que tiene a Fernando Alonso y Aston Martin como protagonistas. En los tres anteriores, el piloto español logró tres podios que dispararon la ilusión y llenaron de optimismo el box de la escudería británica. Ánimos que se han visto reducidos al ver en el calendario dónde se disputará el próximo Gran Premio. Será en Bakú, circuito que es la némesis de Aston Martin. Su trazado esconde sectores estrechos cuyo final desemboca en una recta de 2,1 kilómetros de distancia, la más larga del campeonato.

Ahí quedará expuesto el punto débil del AMR23, su velocidad punta. Este ha sido el aspecto a mejorar después de tres carreras en las que el monoplaza ha demostrado poseer un gran equilibrio aerodinámico. Precisamente esta virtud es el germen de la mayor debilidad, que en GP de Azerbaiyán estará muy expuesta. “Las rectas muy largas nos hacen sufrir, no es ningún secreto. Lo sabemos y tenemos que trabajarlo mucho. Los circuitos en los que no tengan tanta importancia nos harán tener una mejor productividad”, ha apuntado Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin.

Las primeras mejoras del AMR23 llegarán para la gira europea

La llegada del Gran Circo al viejo continente supondrá la introducción de las primeras mejoras de la temporada. ¿Por qué las escuderías esperan a la gira europea? La solución se encuentra en el calendario. El inicio de curso se ha llevado a cabo en Bahréin, Arabia Saudí, Australia y ahora Azerbaiyán, países alejados de las fábricas de las escuderías situadas en Europa. Por ello, dentro de tres semanas, en Ímola, se verán las primeras actualizaciones de los monoplazas.

Fernando Alonso durante la carrera del Gran Premio de Australia (REUTERS/Darrian Traynor).

Eso no quita que durante la temporada se vayan realizando ciertas modificaciones en función del trazado del circuito. “No debemos ser ambiciosos, tenemos que seguir con nuestro enfoque. Si lo perdemos no mejoraremos y si no mejoras en Fórmula 1, estás retrocediendo”, avisa Mike Krack, ingeniero de Aston Martin. La escudería británica introducirá en Bakú un paquete de media-baja carga aerodinámica para tratar de solucionar su problema de velocidad en las rectas. Sin embargo, hasta Italia no se espera que lleguen las mejoras más importantes.

Aston Martin seguirá el plan de la temporada pasada

En Ímola se ejecutarán las primeras, pero no las únicas mejoras. Hasta el tramo final de temporada no se observará el resultado y rendimiento final del AMR23. El equipo británico irá introduciendo avances en Ímola, Montreal y Silvestrone, pero hasta las últimas carreras no agrupará todas al mismo tiempo. “Las mejoras más importantes llegarán a finales de año. Tendremos algunas piezas nuevas en Imola, Montreal y Silverstone, pero las iremos incorporando a medida que estén listas, en lugar de esperar a agruparlas en grandes paquetes a la vez. Es un enfoque que nos funcionó bien el año pasado con el AMR22″, explica Mike Krack, jefe del equipo británico.

Y tiene toda la razón. La temporada pasada al AMR22 le sentaron bien las mejoras introducidas bajo el mismo plan que seguirán este año. Se vio como Vettel y Stroll consiguieron recortar cuatro décimas respecto sus rivales y mejorar los resultados en carrera. La ventaja de Aston Martin respecto a Red Bull, Ferrari y Mercedes es que cuenta con más horas de mejora en el túnel de viento.

Ferrari y Mercedes en Ímola; Red Bull durante todo el año

Si hay dos escuderías de las que se espera que den un paso hacia delante, esas son Ferrari y Mercedes. Los dos equipos han protagonizado un discreto inicio de temporada, especialmente el equipo italiano, que debe mejorar su ritmo en carrera. Para ello introducirá nuevas mejoras en Ímola, circuito donde se espera que Mercedes haga lo propio. Los de Wolf tienen preparado un nuevo paquete con el que esperan dar un salto de rendimiento.

Por otro lado, Red Bull seguirá su plan de ir introduciendo pequeñas mejoras en todas las carreras. No tienen preparado un gran paquete para una carrera determinada, pero sí la entradas de pequeñas actualizaciones que les permitan mantenerse un peldaño por encima del resto. La mayoría de escuderías, con Aston Martin a la cabeza tienen la mente puesta en Ímola, pero antes deberán pasar por la interminable recta de Bakú. Territorio delicado para el monoplaza de Fernando Alonso.