Tebas, tras la Asamblea de LaLiga: “Ningún club entiende las explicaciones de Laporta, no han aclarado nada”

Saludo previo al comienzo de la asamblea de LaLiga entre Tebas y Laporta (Reuters).

Dos días después de la rueda de prensa de Joan Laporta en la que catalogó el caso Negreira como una “campaña de desprestigio contra el FC Barcelona, no un delito de corrupción deportiva”, se ha celebrado este miércoles la Asamblea Extraordinaria LaLiga. En ella, representantes de todos los clubes de Primera y Segunda División han abordado como asuntos principales el caso Negreira y la consecuente pérdida de credibilidad y seguridad de los árbitros españoles. Tras la reunión, Javier Tebas ha explicado en rueda de prensa que las explicaciones aportadas por Joan Laporta “no han aclarado nada y tampoco han convencido a ningún club”.

“La Asamblea no ha sido un interrogatorio al FC Barcelona. El presidente Joan Laporta ha intervenido durante veinte minutos aportando explicaciones similares a las que dio en la rueda de prensa de hace dos días. Los clubes no han entendido las aclaraciones y quieren que se investiguen esos pagos. Consideramos que no ha quedado claro nada. Laporta ha afirmado que los pagos a Negreira no pretendían influir en los árbitros, pero la mayoría de los clubes creen que eso no es normal y se debe. No han convencido con sus explicaciones”, manifestó Javier Tebas.

“Es inentendible haber estado tantos años pagando al vicepresidente del CTA. Hemos pedido que se investigue al hijo de Negreira”, explicó un Tebas que también dio su opinión respecto a que el Real Madrid, club personado en el caso Negreira, no haya intervenido durante la Asamblea: “No es tan importante que el Real Madrid no haya dicho nada. Esto no gira alrededor del Real Madrid, sino de la totalidad de los equipos de LaLiga”.

“Hemos hecho una encuesta anónima a los clubes para conocer la idea de los equipos. LaLiga no tiene las competencias arbitrales ni las quiere. Eso debe quedar claro. A raíz de los resultados de las encuestas, creemos que es óptimo virar hacia una organización arbitral parecida al modelo del fútbol inglés”.