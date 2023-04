Los 15 futbolistas que jugaron en Real Madrid y Chelsea: del fiasco de Hazard al éxito de Courtois

Thibaut Courtois y Eden Hazard durante la celebración de la Champions League ganada por el Real Madrid la pasada campaña (REUTERS).

Real Madrid y Chelsea protagonizarán por tercer año consecutivo un nuevo capítulo de su moderna rivalidad europea. Los dos equipos, que se verán las caras en los cuartos de final, se agarran a la Champions en este final de curso. Si bien es cierto que el equipo de Carlo Ancelotti salvó los muebles en la Copa del Rey con una goleada en el Camp Nou (0-4) que le dio el pase a la final de la competición, su tempranero adiós a La Liga, donde es segundo a 13 puntos del Barcelona, líder del campeonato, hacen que de nuevo la Champions marque con total seguridad la línea entre el éxito o el fracaso para los blancos. Más delicada es la situación para el Chelsea. Undécimo en la Premier League, fuera de los puestos europeos tras desembolsar más de 350 millones de euros en fichajes en el mercado de invierno, levantar la orejona en Estambul el próximo 10 de junio es ya su última bala para estar en el bombo de la máxima competición europea la próxima temporada. Un todo o nada para los blues.

Pero más allá de la necesidad de cada uno, y del aliciente de verse de nuevo las caras en Europa, el duelo entre Real Madrid y Chelsea esconde otra curiosidad: el alto número de jugadores que han vestido la camiseta de ambos equipos a lo largo de la historia.

Hasta un total de quince futbolistas han recorrido los 1.700 kilómetros de distancia entre la capital de España y la de Inglaterra. Nueve de ellos jugaron primero en el Chelsea y más tarde recalaron en el Real Madrid, mientras que los seis restantes realizaron el camino inverso. En sus plantillas actuales se mantienen cuatro futbolistas que han vestido las dos camisetas: Courtois, Rüdiger y Hazard en el conjunto blanco y Kovacic en las filas inglesas. Todos ellos, a excepción del atacante belga, protagonista de la mayor operación entre los dos equipos, ocupan un papel protagonista en sus respectivas plantillas.

Rüdiger, de agente libre a líder de zaga del Real Madrid

El central alemán llegó el pasado verano al Santiago Bernabéu con la carta de libertad tras cinco temporadas en el Chelsea. Rüdiger disputó un total de 203 partidos con los blues y conquistó cinco títulos, entre los que destaca la Champions League de la temporada 2020-2021. Cabe recordar que su carta de presentación en el Santiago Bernabéu fue precisamente con la camiseta del Chelsea. La temporada pasada, Rüdiger marcó uno de los goles en el amago de remontada de los ingleses durante la vuelta de los cuartos de final de la Champions en una noche que acabó con otra gesta histórica del Real Madrid. Aquella actuación del defensa fue definitiva para que el equipo blanco se lanzase a por su fichaje.

Rüdiger celebra su gol anotado la pasada temporada con el Chelsea ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Hazard, fichaje estrella que acabó en el ostracismo

Pretendido cada verano por el Real Madrid, Eden Hazard finalmente recaló en el Santiago Bernabéu hace cuatro temporadas a cambio de más de 100 millones de euros. El belga llegaba a la capital de España con la etiqueta de ser el mejor jugador de la Premier League, pero la ilusión que generó su fichaje ha terminado por convertirse en una de las mayores decepciones de la historia del club blanco. Llegó fuera de forma y entró en una espiral de lesiones que han provocado que su paso por el Real Madrid sea absolutamente testimonial. Fuera de los planes de Carlo Ancelotti, esta temporada únicamente ha disputado ocho partidos.

Hazard durante el Real Madrid - Mallorca de esta temporada en el Santiago Bernabéu.

Courtois, de villano a héroe para el madridismo

Tras cuatro temporadas defendiendo la portería de Stamford Bridge, Thibaut Courtois fichó por el Real Madrid en el verano de 2018. Consagrado ya entonces como uno de los mejores porteros del mundo, el equipo blanco se movió con agilidad en el mercado y se hizo con Courtois un año antes de finalizar su contrato con los blues a cambio de 30 millones de euros, una cifra que estaba por debajo de su valor real. En el Chelsea dejó un gran recuerdo, siendo protagonista en las dos Premier League conquistadas por los londinenses durante su etapa en el club. Su fichaje, eso sí, tenía morbo por otra rivalidad: su pasado en el Atlético de Madrid, con quien levantó una Liga y una Copa del Rey, precisamente ante el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Actualmente, es uno de los jugadores más queridos por la afición madridista.

Courtois durante el partido de vuelta de octavos de final ante el Liverpool en el Santiago Bernabéu.

Kovacic al contrario que Courtois

El mismo verano que el guardameta cambió Stamford Bridge por el Santiago Bernabéu, Mateo Kovacic realizó el viaje inverso. El croata, la gran apuesta del Real Madrid en el verano de 2015, dejó un gran recuerdo en Chamartín pese a no asentarse nunca en el once titular. Tres temporadas y nueve títulos después, entre ellos tres Champions, el centrocampista se marchó a Londres en busca de más de protagonismo. La apuesta le salió bien y actualmente es un fijo en el equipo inglés. Como detalle, es el único futbolista que ha conquistado la Champions con ambos clubes.

Paso fugaz de Higuaín por Londres

Gonzalo Higuaín llegó al Real Madrid en el mercado invernal de 2006 procedente de River Plate con solo 19 años. El argentino, que aterrizó en la capital de España como una apuesta de futuro, se consagró como uno de los mejores delanteros del mundo con la camiseta blanca. Fue el nueve titular hasta la consolidación de la famosa BBC, compuesta por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. Finalmente, una vez perdió su estatus de protagonista en la plantilla, se marchó al fútbol italiano, donde vistió las camisetas del Nápoles, Juventus y Milan. En enero de 2019, Higuaín se convirtió en jugador del Chelsea a petición de Maurizio Sarri, entonces entrenador de los blues. Su etapa en Stamford Bridge duró únicamente seis meses, en los que le dio tiempo a conquistar una Europa League.

El millonario traspaso de Morata

Criado en las categorías inferiores del Real Madrid, Álvaro Morata irrumpió en la primera plantilla del equipo blanco de la mano de José Mourinho en la temporada 2012-2013. Su etapa en el Madrid, donde no consiguió hacerse con un hueco en el once titular, terminó finalmente en el verano de 2017. Después de firmar su mejor temporada anotadora, el Chelsea pagó un traspaso récord que convirtió al delantero en el fichaje más caro de la historia hasta el momento: 80 millones de euros. Morata no terminó de cuajar en el conjunto londinense y una temporada y media después regresó al fútbol español, esta vez al Atlético de Madrid.

Morata durante un partido con el Chelsea ante el Southampton.

Marcos Alonso se consagró en el Chelsea

Nieto de Marquitos, mítico defensor del Real Madrid durante la década de los cincuenta, Marcos Alonso se formó en las categorías inferiores de la entidad blanca e incluso llegó a debutar con el primer equipo, donde no tuvo oportunidades. El zaguero fichó por el Chelsea en 2016 tras haber pasado por Bolton, Sunderland y Fiorentina. Levantó seis títulos con el club inglés, entre ellos la Champions, antes de fichar por el Barcelona el pasado verano.

Eto’o y su eterna juventud en Londres

Con un pasado tan efímero como polémico por el Real Madrid, Samuel Eto’o, que solo jugó siete partidos con el equipo blanco, ha pasado a la historia como uno de los mayores ídolos de la historia reciente del eterno rival: el Barcelona. El delantero camerunés, recordado también por su paso por el Inter de Milán, llegó a Londres durante el mercado invernal de 2014, ya al final de su carrera. Eto’o, además de anotar 12 goles en 35 partidos, dejó una imagen para el recuerdo. Después de que José Mourinho, su entrenador aquel año, dudase de su rendimiento debido a su edad, el atacante celebró un gol utilizando el banderín del córner como bastón.

Eto'o durante su etapa como jugador del Chelsea.

Essien, la petición de Mourinho

La llamada de papá Mourinho, así apodaba Michael Essien a Mourinho, fue suficiente para que el centrocampista ghanés cambiase Londres por Madrid tras siete temporadas siendo uno de los jugadores más aclamados en Stamford Bridge. Llegó en calidad de cedido durante el verano de 2012 y únicamente estuvo una temporada en el equipo blanco, que coincidió además con la última de Mourinho como técnico madridista. Después de aquel curso, padre e hijo hicieron las maletas rumbo a Stamford Bridge.

Mata ‘viajó' de Valdebebas a Londres

Criado en Valdebebas, Juan Mata no llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid pese a ser considerado como una de las grandes promesas de la cantera madridista. Su viaje a Londres tuvo escala en Valencia, donde permaneció hasta 2011, año en el que fue traspasado al equipo inglés a cambio de 28 millones de euros. Se convirtió en uno de los pilares del Chelsea de Di Matteo que conquistó la Champions en 2013. Disputó un total de 135 encuentros en los que participó de forma directa en 35 goles.

Carvalho, uno de los protegidos de Mourinho

El central fue una de las peticiones expresas del técnico portugués cuando llegó al banquillo madridista en 2010. Ricardo Carvalho fue pieza clave del Oporto campeón de Champions y conquistó todos los títulos nacionales posibles con el Chelsea. Su periplo como jugador blanco tuvo dos etapas completamente diferentes. La primera temporada fue titular indiscutible y rindió a un gran nivel, pero las lesiones lastraron sus dos últimos años en el Bernabéu. Al igual que en Londres, con el Real Madrid también conquistó todos los títulos domésticos.

Carvalho durante el partido de vuelta de semifinales de Champions entre FC Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.

Robben fue el primer emigrante de Londres a Madrid

Arjen Robben inauguró el puente aéreo desde la capital inglesa con destino Madrid. Su verticalidad hizo que el Real Madrid desembolsara 36 millones de euros en 2007, el doble de lo que abonó el Chelsea tres cursos antes al PSV. Tan sólo disputó dos temporadas en el conjunto blanco, las cuales estuvieron marcadas por su fragilidad muscular. Antes de fichar por el Bayern de Múnich, fue campeón de Liga y de Supercopa de España.

Anelka, el hombre Champions del Real Madrid y Chelsea

Llegó al Real Madrid a finales del siglo XX como fichaje estrella de Lorenzo Sanz por 5.500 millones de pesetas, 36 millones de euros al cambio. Tan sólo defendió una temporada la camiseta blanca con un irregular rendimiento, sin embargo, Nicolas Anelka fue clave en la consecución de la octava Copa de Europa del Real Madrid. El delantero, discutido todo el curso, terminó por ser uno de los héroes de las semifinales ante el Bayern de Múnich, viendo puerta tanto en la ida como en la vuelta. Al Chelsea llegó en mitad de la temporada 2007/2008, levantó una Premier, dos FA Cup y estuvo a punto de hacer historia en la final de la Champions de 2008, pero su penalti lo detuvo Van der Sar.

Makélélé triunfó en ambos clubes

Claude Makélélé fue uno de los mejores socios de Zidane en el Real Madrid de Vicente del Bosque, el encargado de sostener defensivamente a un equipo plagado de jugadores ofensivos. Durante las tres temporadas que vistió de blanco, conquistó dos Ligas, una Champions, una Intercontinental, dos Supercopas de España y otra de Europa antes de poner rumbo al Chelsea debido a la insistencia de su padre. Con el club inglés también triunfó. Levantó dos Premier y una FA Cup en las cinco temporadas que defendió su zamarra. Es recordado como una de las ventas más dolorosas del Real Madrid en las últimas décadas.

Geremi, primer futbolista que jugó para ambos equipos

El polivalente jugador camerunés, que podía desempeñarse como defensa o mediocentro, llegó al Real Madrid en 1999 de la mano de John Benjamin Toshack con apenas 21 años. Geremi Njitap acabó en el Chelsea en 2003 por 6 millones de libras y se ganó el puesto tanto con Ranieri como con Mourinho. Durante su estancia en Londres (hasta 2007), ganó dos Premier League.