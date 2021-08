Pedro Sánchez, bajo fuego: de la foto en alpargatas a la crisis de Afganistán

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en 'alpargatas', durante una conferencia telemática con miembros de su gabinete sobre la crisis de Afganistán. (@sanchezcastejon/Twitter)

El Partido Popular ha descargado en agosto toda su artillería contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que se configura ya como la antesala de un otoño caliente en la política española. A esto se suman las críticas de Podemos, socios de Sánchez en el Ejecutivo. Cada uno marcando la estrategia de futuro en un escenario de encuestas electorales favorables para la derecha y desfavorables para la izquierda.

Un tuit de Pedro Sánchez gestionando la crisis de Afganistán desde su lugar de vacaciones –en la residencia de La Mareta, en la isla canaria de Lanzarote- ataviado con unas alpargatas ha sido la anécdota que se ha convertido en las últimas horas en símbolo de la acritud existente en la política española.

La imagen de Sánchez en atuendo veraniego ha servido al portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para criticar la, a su juicio, inacción del Gobierno ante la situación de los españoles atrapados en Kabul (Afganistán) tras la llegada al poder de los talibanes.

El PP ha criticado con dureza la ausencia de Sánchez, su no comparecencia en el Congreso y que siga de vacaciones pese a tener varios frentes abiertos que enturbia la política nacional.

A la crisis de Afganistán se han sumado en las últimas semanas el descontrol de los precios de la electricidad, que ha alcanzado máximos históricos, y la devolución a Marruecos de decenas de menores que estaban en la ciudad española de Ceuta –en el norte de África- desde que en primavera accedieron al país de forma ilegal. El proceso de expulsión de los menores está en los tribunales porque no se ajusta a la legalidad. En este caso, las críticas al Gobierno han sido casi unánimes.

Un presidente ausente

El PP considera que Sánchez es un presidente ausente, que no afronta los problemas que se ciernen sobre el país y que prefiere estar de vacaciones mientras los españoles sufren las consecuencias “de su desgobierno”. Hace una semana la formación conservadora lanzó en redes el hashtag #¿DóndeEstáSánchez? para denunciar la incomparecencia del presidente. En los últimos días, los máximos dirigentes populares, con su presidente, Pablo Casado, a la cabeza, han tuiteado en algún momento alguna crítica contra el presidente utilizando ese hashtag,

En cuanto a la bronca de las alpargatas, Martínez Almeida se ha reiterado hoy en las críticas al presidente, explicando su alusión a la vestimenta. “No critico que Sánchez lleve alpargatas en sus vacaciones de verano. A mí me encanta y las llevo en mis vacaciones, pero es una metáfora de cómo entiende Sánchez la gestión del Gobierno cuando ocurren acontecimientos tan graves para los españoles. La metáfora es el postureo de estar en La Mareta en vez de venir a Madrid a tomar el mando. Es el postureo de decir estoy haciendo algo en vacaciones. Me parece mal”, ha criticado Almeida.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, se ha sumado a las críticas a Sánchez: “España es un país demasiado importante como para que su Presidente no haya explicado ya nuestra posición sobre Afganistán, como sí han hecho otros líderes europeos. Debería comparecer ante los medios y el Congreso”.

Una familia afgana evacuada es atendida en el centro de refugiados de Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid. REUTERS/Juan Medina

El Gobierno no entiende que en un momento especialmente delicado la oposición no cierre filas y evite las críticas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha repelido los ataques anunciado que el Ejecutivo comparecerá en el Parlamento para explicar la operación de evacuación de Kabul de españoles y colaboradores afganos. Ha explicado que si no lo ha hecho antes ha sido por “prudencia”, “discreción” y para evitar riesgos en una operación en la que “vidas humanas” en juego.

Centro de refugiados y márketing

España ha mandado ya cuatro aviones en misión de rescate, ha sacado de Kabul a cerca de 200 personas y se va ha convertido en el centro de operaciones de la Unión Europea (UE), según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores. En la base área de Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid, se ha habilitado un hub o centro de distribución de refugiados. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que este centro, símbolo de los “valore” de la UE, convertirá a España en el “corazón de Europa”.

A los afganos recibidos en este campamento se les otorga un permiso temporal de permanencia en la Unión Europea. Cuando sean trasladado al país definitivo de acogida pasarán a tener el estatus de asilados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Villar/Archivo

Está previsto que este mismo sábado el presidente Sánchez, ya en la capital, visite el centro de Torrejón de Ardoz junto a las máximas autoridades de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michel .

La vicesecretaria de Sectorial del PP, la ex ministra Elvira Rodríguez, ha dicho que el anuncio de Exteriores de que España liderará el proceso de acogida de refugiados afganos es una “operación de márketing”. En una entrevista a la agencia Europa Press, Rodríguez ha sido contundente: “Yo creo que nosotros no estamos en una posición de liderar nada. Y que ahora diga el Gobierno ‘yo quiero liderar’ es para ponerse medallas”.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha sido la encargada de ‘construir’ este centro para recibir a los ciudadanos afganos. Las mujeres y los niños serán alojados en módulos especiales con capacidad para 500 personas, mientras lo hombres estarán distribuidos en dos barracones con capacidad para 200 personas. Las instalaciones, según ha informado el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, tienen aire acondicionado y espacios de esparcimiento.

