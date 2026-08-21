Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

La película live-action de “Naruto” habría encontrado a su Kakashi

Charles Melton, nominado al Emmy por “Bronca 2″, estaría en discusiones finales para ser parte de la adaptación

Charles Melton podría interpretar a Kakashi en "Naruto"
La película de Naruto busca trasladar por primera vez el universo del manga a una gran producción de Hollywood en acción real. (Captura de video)
Guardar

La película live-action de Naruto tendría a su primer integrante importante del elenco. Charles Melton se encuentra en negociaciones finales para interpretar a Kakashi Hatake, uno de los personajes más populares del manga creado por Masashi Kishimoto. La información fue publicada este 20 de agosto como una exclusiva de The Hollywood Reporter.

Según fuentes del medio, Melton asumiría el papel del ninja que sirve como mentor de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Kakashi es una figura clave para el Equipo 7 y uno de los personajes más reconocidos de la franquicia.

PUBLICIDAD

Charles Melton, de ‘Riverdale’ a ‘Beef’

Melton ganó popularidad con Riverdale, serie de The CW en la que interpretó a Reggie Mantle. Después dio un giro hacia el cine con May December, película de Todd Haynes protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman.

Su filmografía también incluye Warfare y Her Private Hell. En televisión, uno de sus trabajos más recientes fue la segunda temporada de Beef, producción de Netflix que le valió una nominación al Emmy.

PUBLICIDAD

Escena de la película May December
Joe Yoo, el personaje interpretado por el actor Charles Melton en May December (Créditos: Netflix)

Su posible llegada al universo de Naruto tiene, además, un detalle que podría resultar relevante para los seguidores de la franquicia: Melton es un aficionado del anime y el manga.

En una entrevista de abril para The New Yorker, el actor reveló hasta qué punto disfruta este tipo de producciones. “No había estado durmiendo porque estaba viendo anime hasta las 4 de la mañana casi cada dos días”, contó.

Melton mencionó Dragon Ball Z, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen entre sus series favoritas. Sobre Dragon Ball Z, señaló: “Esa es simplemente la clásica. Esa es mi infancia”. También elogió a Tanjiro, protagonista de Demon Slayer, por su vínculo con su hermana y sus amigos.

A su afición por el género se suma su experiencia con las artes marciales. El actor posee un cinturón negro de segundo grado en taekwondo y compitió en la división internacional de la Federación Internacional de Taekwondo. También participó en los Junior Olympics celebrados en Seúl, Corea del Sur.

Melton ha hablado públicamente sobre su afición por títulos como Dragon Ball Z, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen (REUTERS/Mario Anzuoni)
Melton ha hablado públicamente sobre su afición por títulos como Dragon Ball Z, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué se sabe del live-action de Naruto?

Naruto, manga de Kishimoto, se publicó entre 1999 y 2014 y vendió más de 250 millones de copias en más de 60 países y territorios. La historia sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en el líder de su aldea, mientras lleva en su interior el espíritu de un zorro demoníaco de nueve colas.

Lionsgate anunció la adaptación cinematográfica en febrero de 2024. El estudio ya había intentado desarrollar una película de Naruto en 2014, pero aquel proyecto no llegó a concretarse.

Para esta nueva versión, el estudio convocó a Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y de Spider-Man: Brand New Day. El cineasta también escribe el guion y produce el proyecto junto con Jeyun Munford a través de su compañía Hisako.

Portada del manga Naruto con personaje principal rubio en traje naranja, empuñando pinceles. Incluye el título, logo Jump Comics y criaturas
Lionsgate anunció el proyecto en 2024 después de varios años de intentos por llevar Naruto al cine.

Lionsgate lanzó en julio una búsqueda mundial para encontrar a los intérpretes de Naruto, Sasuke y Sakura, los tres integrantes principales del Equipo 7. El proceso para encontrar al actor que interpretará a Naruto todavía continúa. Según IGN, la convocatoria busca hombres jóvenes de entre 16 y 20 años, atléticos, enérgicos y expresivos, con dominio fluido del inglés.

The Hollywood Reporter además indica que el estudio apunta a iniciar el rodaje alrededor de febrero de 2027.

Temas Relacionados

Charles MeltonNarutoKakashiPelículasEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

La firma de cosméticos intentó frenar las fuertes críticas mediante un aporte económico a la salud femenina. El mensaje sale a la luz durante la investigación policial sobre la causa de muerte de la celebridad

Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

Betty la fea vuelve con nueva temporada, viejos amores y el reencuentro del Cuartel de las Feas

El tráiler oficial anticipa una etapa marcada por la nostalgia, la vuelta de figuras históricas como El Francés y nuevas tensiones personales y profesionales para Betty en Bogotá

Betty la fea vuelve con nueva temporada, viejos amores y el reencuentro del Cuartel de las Feas

Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

El actor se encuentra promocionando su nueva película, ‘La constelación del perro’, que llegará a los cines la semana que viene

Jacob Elordi evita hablar de James Bond mientras presenta su nueva película: “Estoy de vacaciones”

“Me he destrozado el cuerpo”: la confesión de Alan Ritchson tras someterse a una transformación extrema para Reacher

El artista explora las verdaderas consecuencias emocionales de encarnar a Jack Reacher y apunta a cómo el aspecto físico queda en segundo plano frente a la autenticidad del personaje

“Me he destrozado el cuerpo”: la confesión de Alan Ritchson tras someterse a una transformación extrema para Reacher

“El personaje de Madre Gothel es fabuloso”, afirmó Kathryn Hahn al hablar de su debut en Enredados

La actriz, conocida por su trabajo en Marvel, enfrenta su primer gran proyecto musical con ensayos de canto y baile para dar vida a la villana del clásico animado de Disney

“El personaje de Madre Gothel es fabuloso”, afirmó Kathryn Hahn al hablar de su debut en Enredados

DEPORTES

La “situación irreversible” que afronta Julián Álvarez en Atlético Madrid tras la aparición de carteles en su contra

La “situación irreversible” que afronta Julián Álvarez en Atlético Madrid tras la aparición de carteles en su contra

Se pone en marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con dos partidos: hora, TV y todo lo que hay que saber

En la única práctica del GP de Países Bajos, Franco Colapinto quedó 13° en una sesión con noticias alentadoras para Alpine

Ángel Di María puso en duda su futuro tras la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores: “Mi sueño era otro”

El “plan secreto” en un PowerPoint que convenció a Max Verstappen: la operación silenciosa de Red Bull para sellar su continuidad hasta 2030

TELESHOW

Alejandro Gardinetti, el Rey del Chiste Corto que busca batir un récord mundial: “Me tengo fe”

Alejandro Gardinetti, el Rey del Chiste Corto que busca batir un récord mundial: “Me tengo fe”

El nuevo video viral del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández: “Se hace el bueno y un diablo”

El mensaje de Mariela Prieto al Turco García luego de la frustrada boda en Gran Hermano

El profundo dolor de El Polaco por la muerte de su abuelo: “Me cuidaste como un padre”

Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania atacó una refinería al oeste de los Urales y un aeródromo militar en Volgogrado

Ucrania atacó una refinería al oeste de los Urales y un aeródromo militar en Volgogrado

Taiwán denunció la incursión de un buque de investigación chino al suroeste de la isla

La República Democrática del Congo aumentó a 2.516 la cifra de muertos por ébola y ya hay más de cinco mil casos

Amnistía Internacional y familias de presos políticos exigieron atención médica y oportuna en cárceles venezolanas

Cayeron los ingresos del 80 % del sector productivo de la región venezolana más afectada por los sismos