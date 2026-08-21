La película live-action de “Naruto” habría encontrado a su Kakashi

La película de Naruto busca trasladar por primera vez el universo del manga a una gran producción de Hollywood en acción real. (Captura de video)

Guardar

La película live-action de Naruto tendría a su primer integrante importante del elenco. Charles Melton se encuentra en negociaciones finales para interpretar a Kakashi Hatake, uno de los personajes más populares del manga creado por Masashi Kishimoto. La información fue publicada este 20 de agosto como una exclusiva de The Hollywood Reporter.

Según fuentes del medio, Melton asumiría el papel del ninja que sirve como mentor de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Kakashi es una figura clave para el Equipo 7 y uno de los personajes más reconocidos de la franquicia.

PUBLICIDAD

Charles Melton, de ‘Riverdale’ a ‘Beef’

Melton ganó popularidad con Riverdale, serie de The CW en la que interpretó a Reggie Mantle. Después dio un giro hacia el cine con May December, película de Todd Haynes protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman.

Su filmografía también incluye Warfare y Her Private Hell. En televisión, uno de sus trabajos más recientes fue la segunda temporada de Beef, producción de Netflix que le valió una nominación al Emmy.

PUBLICIDAD

Joe Yoo, el personaje interpretado por el actor Charles Melton en May December (Créditos: Netflix)

Su posible llegada al universo de Naruto tiene, además, un detalle que podría resultar relevante para los seguidores de la franquicia: Melton es un aficionado del anime y el manga.

En una entrevista de abril para The New Yorker, el actor reveló hasta qué punto disfruta este tipo de producciones. “No había estado durmiendo porque estaba viendo anime hasta las 4 de la mañana casi cada dos días”, contó.

PUBLICIDAD

Melton mencionó Dragon Ball Z, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen entre sus series favoritas. Sobre Dragon Ball Z, señaló: “Esa es simplemente la clásica. Esa es mi infancia”. También elogió a Tanjiro, protagonista de Demon Slayer, por su vínculo con su hermana y sus amigos.

A su afición por el género se suma su experiencia con las artes marciales. El actor posee un cinturón negro de segundo grado en taekwondo y compitió en la división internacional de la Federación Internacional de Taekwondo. También participó en los Junior Olympics celebrados en Seúl, Corea del Sur.

PUBLICIDAD

Melton ha hablado públicamente sobre su afición por títulos como Dragon Ball Z, Demon Slayer y Jujutsu Kaisen (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué se sabe del live-action de Naruto?

Naruto, manga de Kishimoto, se publicó entre 1999 y 2014 y vendió más de 250 millones de copias en más de 60 países y territorios. La historia sigue a Naruto Uzumaki, un joven ninja que sueña con convertirse en el líder de su aldea, mientras lleva en su interior el espíritu de un zorro demoníaco de nueve colas.

Lionsgate anunció la adaptación cinematográfica en febrero de 2024. El estudio ya había intentado desarrollar una película de Naruto en 2014, pero aquel proyecto no llegó a concretarse.

PUBLICIDAD

Para esta nueva versión, el estudio convocó a Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y de Spider-Man: Brand New Day. El cineasta también escribe el guion y produce el proyecto junto con Jeyun Munford a través de su compañía Hisako.

Lionsgate anunció el proyecto en 2024 después de varios años de intentos por llevar Naruto al cine.

Lionsgate lanzó en julio una búsqueda mundial para encontrar a los intérpretes de Naruto, Sasuke y Sakura, los tres integrantes principales del Equipo 7. El proceso para encontrar al actor que interpretará a Naruto todavía continúa. Según IGN, la convocatoria busca hombres jóvenes de entre 16 y 20 años, atléticos, enérgicos y expresivos, con dominio fluido del inglés.

PUBLICIDAD

The Hollywood Reporter además indica que el estudio apunta a iniciar el rodaje alrededor de febrero de 2027.