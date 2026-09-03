Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

(X/Instagram)

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Kenia Os apareció este 3 de septiembre en los Premios Juventud 2026 con un vestido rojo de escote amplio, plumas y el cabello chino suelto. Su imagen provocó comparaciones con Danna en redes sociales, en medio de la polémica que desde julio involucra a ambas cantantes y a Belinda.

La intérprete de “Malas mañas” llega a la ceremonia con un diseño largo, ajustado al cuerpo y decorado con plumas. Durante una entrevista con Karime Pindter, define su apuesta de vestuario con una frase: “Porque la moda, coño”.

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Kenia Os también adelanta que prepara una presentación con Sabi para interpretar su nueva colaboración. La cantante explica que ambas buscaron una fórmula para unir sus estilos: “Encontramos el híbrido perfecto, el match perfecto y pues vamos a ver si les gusta y si no, ni modo”.

Kenia Os aparece con vestido rojo y cabello chino en Premios Juventud

El vestido rojo concentró las miradas durante su paso por la alfombra y las entrevistas de los Premios Juventud. Kenia Os se dejó el cabello suelto, con rizos marcados, y completó el atuendo con plumas que se mueven al caminar.

(captura de pantalla/premios juventud)

“Pasa, modela”, le dijo Karime Pindter al recibirla. La conductora reaccionó al look con elogios y la llamó “la diosa”, mientras la cantante respondió con humor y una actitud relajada frente a las cámaras.

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La conversación giró de inmediato hacia su vestuario. “¿Por qué las plumas?”, le preguntan. Kenia Os no dudó: “Porque la moda, mi amor”. Después remató con otra frase que generó risas entre los presentes: “Hay que servir. Eso me dijo mi stylist y yo le creo”.

La artista también compartió una de sus costumbres antes de viajar. “Irme de fiesta sabiendo que tengo un vuelo a las seis de la mañana e irme en vivo”.

En la ceremonia, Kenia Os competirá en la categoría Girl Power. “Yo a lo que vengo es a disfrutar, a tomar, a servir moda, a servir de todo un poquito. Y si nos llevamos un premio, pues mejor”, sostiene.

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Una cantante sostiene un micrófono en alto durante una presentación musical en vivo sobre el escenario. (Kenia Os/Instagram)

Usuarios comparan el cabello chino de Kenia Os con Danna

El cabello rizado de Kenia Os abrió una nueva conversación entre usuarios de X. Algunos internautas vinculan el look con la imagen reciente de Danna, quien también ha mostrado una melena con volumen y rizos definidos.

“Lo sé Kenia, yo también quisiera ser Danna”, escribióuna usuaria en X. El comentario se suma a mensajes que retoman la comparación entre las dos artistas. Estos son algunos de los que aparecieron:

“A Kenia se le ve mil veces mejor, ella si sabe lo que es servir coño con una cabellera larga y abundante, no como otras calvas y sus 3 pelos”.

“Tiene cero originalidad”.

Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os (Instagram/@danna)

Kenia Os no hizo alusión a Danna durante su entrevista en Premios Juventud. En cambio, centró su participación en su música, su nominación y el cierre de su gira K de Karma Tour, que todavía no tiene sede confirmada.

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“Estoy viendo en dónde cerrar K de Karma Tour. Aún no decido dónde lo haré”, señala. La cantante dice que analiza el recinto antes de revelar la fecha y el lugar de su última presentación.

La disputa entre fandoms surge tras el estreno de “Dolce Vita”

La comparación llega semanas después de que una frase de Belinda en una entrevista con Vogue México y Latinoamérica provocara molestia entre seguidores de Kenia Os. La cantante habló de su tema con Danna y dijo que en México no se habían reunido “dos pop stars” para hacer música.

(Facebook Belinda / Kenia Os / Danna)

Los keninis interpretaron el comentario como una omisión de Kenia Os, quien ya colaboró con Belinda en “Jackpot”. Belinda aclaró después que hablaba de la rivalidad mediática que durante años se construyó alrededor de ella y Danna.

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Danna negó un conflicto con Kenia Os y pidió frenar los ataques en redes. “No tengo ningún problema con ella. Ella, Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien”, declaró.

Por su parte, Kenia Os aseguró que está dispuesta a resolver cualquier diferencia fuera de las redes. “Si alguien está molesto conmigo o si alguien tiene un problema conmigo, me pueden escribir, me pueden decir, me pueden citar”, afirmó.