La noche en la que Jean-Claude Van Damme predijo el streaming y nadie le creyó

Jean-Claude Van Damme anticipó en 2001 la distribución de películas por Internet y móviles, mucho antes de la llegada del streaming

En 2001, Jean-Claude Van Damme sorprendió a la televisión francesa al anticipar que las películas se distribuirían por Internet y podrían verse en teléfonos móviles, una idea que fue recibida con escepticismo y humor. Lo hizo durante el programa Tout Le Monde En Parle, donde la posibilidad de ver estrenos fuera del cine parecía lejana, según recordó el portal SensaCine.

El clima tecnológico y la incredulidad inicial

Durante la emisión, Van Damme afirmó que sería posible ver películas en teléfonos y lanzar estrenos a través de Internet, planteando que el cine podría llegar a cientos de millones de personas gracias a la tecnología digital.

La audiencia y los conductores, Thierry Ardisson y Laurent Baffie, reaccionaron con incredulidad, ya que en ese momento los dispositivos móviles apenas ofrecían funciones básicas y la banda ancha era limitada en la mayoría de los hogares. La idea de acceder a contenidos audiovisuales de alta calidad sin soportes físicos era para muchos inverosímil.

La predicción de Van Damme sobre el cine digital causó escepticismo en la televisión francesa por las limitaciones tecnológicas de la época (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

“Vamos a distribuir las películas por teléfono, esta será la primera vez que lo hagamos. Voy a tratar de entrar en el mundo de los medios en Internet. Vamos a anunciar una película en Internet y luego lo lanzaremos en las antenas”, expresó Van Damme. Estas declaraciones, que hoy suenan proféticas, ilustraron una visión adelantada respecto a la distribución digital y el alcance global del cine. Ninguno de los presentes imaginaba que, años después, esta dinámica se convertiría en una práctica común.

La transformación del consumo audiovisual

Aquel escepticismo contrastó con la rápida evolución que experimentó la industria durante las dos décadas siguientes. La aparición y masificación de plataformas de streaming modificó hábitos de consumo: actualmente es común acceder a estrenos desde cualquier dispositivo conectado, desplazando a los formatos tradicionales como el DVD y el alquiler físico.

Según SensaCine, la predicción del actor se adelantó a una tendencia que terminaría por redefinir la relación del público con el cine y las series.

La expansión de Netflix desde su fundación en 1997 revolucionó el consumo audiovisual y popularizó el modelo de streaming global (Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

En ese sentido, Netflix se convirtió en el referente clave de esta revolución. Fundada en 1997 en Estados Unidos como un servicio de alquiler de DVD por correo, la empresa implementó en 2007 el modelo de video bajo demanda, permitiendo que los usuarios eligieran qué ver y cuándo.

En 2011, la compañía expandió su plataforma fuera de Estados Unidos y Canadá, marcando el inicio de la distribución global de contenidos digitales y la consolidación de un nuevo paradigma en el acceso al entretenimiento.

El éxito de Netflix fue tan contundente que otras compañías decidieron seguir el mismo camino. Plataformas como Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max lanzaron sus propios servicios para competir por la audiencia internacional, diversificando la oferta y acelerando la transición hacia el consumo digital. El acceso global a estrenos y producciones originales se convirtió así en una práctica cotidiana, desplazando los antiguos modelos de negocio basados en la propiedad física del contenido.

El impacto de la digitalización y los nuevos retos

La consolidación del streaming no solo modificó la forma de distribución y consumo, sino que también influyó en la producción de contenido. Hoy, las plataformas invierten en series, películas y documentales propios, generando una competencia que incentiva la innovación y la calidad.

La producción original se ha transformado en uno de los principales motores de crecimiento, y la posibilidad de estrenar títulos en simultáneo a nivel mundial ha cambiado la lógica de los lanzamientos.

La visión de Van Damme, inicialmente rechazada, se transformó en caso de estudio sobre cómo anticipar revoluciones tecnológicas en el entretenimiento

Al mismo tiempo, el avance tecnológico facilitó la mejora de la experiencia del usuario. La calidad de imagen y sonido, la personalización de recomendaciones y la disponibilidad de múltiples dispositivos han hecho que el streaming se consolide como la opción preferida para millones de personas. Esta transición ha obligado a los estudios tradicionales y a las cadenas de televisión a repensar sus estrategias, adaptándose a la nueva realidad del sector.

El modelo anticipado por Van Damme, que en su momento generó incredulidad y risas, hoy es un caso de estudio sobre la capacidad de anticipar revoluciones tecnológicas. La historia demuestra que, aun cuando una idea disruptiva es rechazada, la evolución del sector y el comportamiento de los espectadores pueden terminar por validar visiones que parecían imposibles.

El acceso inmediato, la conectividad global y la competencia feroz entre plataformas han dado forma a un ecosistema que sigue redefiniéndose y que, como predijo el actor, ha transformado para siempre la manera de ver cine y televisión.