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Una insólita escenificación de la ascención de Jesús se viraliza desde Corea del Sur

El actor fue elevado lentamente sobre la multitud hasta una altura comparable con los edificios cercanos

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El clip fue registrado durante las celebraciones de Semana Santa en Corea del Sur (Créditos: Redes sociales)

Un desfile de Semana Santa en Seúl, concebido como una gran celebración religiosa pública, terminó convertido en fenómeno viral por una escena insolita: la representación de la ascensión de Jesús, realizada ante miles de personas en el centro de la capital surcoreana.

El episodio ocurrió durante el “2026 Easter Parade”, celebrado el domingo 5 de abril en la plaza Gwanghwamun, una de las zonas más emblemáticas de Seúl. El evento formó parte de las celebraciones del Domingo de Resurrección, fecha que cerró la Semana Santa de este año, desarrollada entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

El momento que disparó la viralidad llegó en medio de una escenificación bíblica dedicada a la resurrección y ascensión de Cristo. En el clip se ve a un actor vestido con túnica blanca, suspendido por cables, mientras una grúa comienza a elevarlo lentamente sobre el público.

La escena parecía seguir el curso habitual de una representación teatral, pero el ascenso continuó mucho más de lo esperado. El actor siguió subiendo hasta quedar a una altura comparable con los edificios cercanos, imagen que sorprendió tanto a los asistentes como a quienes luego vieron el video en internet.

El actor que representó a Jesús fue elevado por una grúa durante la escena más comentada del Easter Parade 2026 en Seúl.
El actor que representó a Jesús fue elevado por una grúa durante la escena más comentada del Easter Parade 2026 en Seúl. (Captura: Redes sociales)

En redes, los internautas bromearon sobre si estaba “atado a la luna” o si “pensaban bajarlo antes de Navidad”.

Un desfile religioso a gran escala en el corazón de Seúl

El Easter Parade 2026 fue una de las celebraciones cristianas públicas más grandes organizadas en Corea del Sur este año. El desfile fue impulsado por United Christian Churches of Korea (UCCK), CTS Christian TV, la CTS Cultural Foundation y Joy & Com Co., bajo el lema: “¡Porque Él vive, podemos enfrentar el mañana! ¡El Señor viviente, mi verdadera esperanza!”.

El recorrido se extendió entre Gwanghwamun Square y la avenida Sejong-daero, con la participación de 40 equipos organizados en cuatro actos y 14 escenas temáticas. Cada segmento recreó distintos episodios bíblicos y pasajes históricos vinculados al cristianismo en Corea.

Entre las representaciones destacaron escenas como la apertura del Mar Rojo, el nacimiento de Jesús, las bodas de Caná, la Última Cena, así como un montaje musical centrado en la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo.

La representación bíblica formó parte del Easter Parade 2026, uno de los mayores actos cristianos públicos de Corea del Sur (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
La representación bíblica formó parte del Easter Parade 2026, uno de los mayores actos cristianos públicos de Corea del Sur (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El desfile también incluyó referencias a la historia de la evangelización en Corea, con representaciones de figuras como Horace Allen y Mary Scranton, misioneros reconocidos por su labor en educación y medicina durante la modernización del país.

La jornada combinó devoción religiosa con elementos de espectáculo contemporáneo. Uno de los momentos más llamativos fue la aparición de una réplica del Arca de la Alianza transportada por miembros de la iglesia Yoido Full Gospel Church, una de las congregaciones evangélicas más grandes del mundo.

Paralelamente, en la plaza funcionó una “Easter Village”, una feria temática con exposiciones, actividades interactivas y venta de artículos culturales cristianos.

La plaza Gwanghwamun fue el escenario principal del multitudinario pasacalle de Semana Santa en Seúl (REUTERS/Kim Hong-Ji)
La plaza Gwanghwamun fue el escenario principal del multitudinario pasacalle de Semana Santa en Seúl (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El cierre del evento adoptó un tono festivo con un concierto titulado “Joyful Concert”, que reunió actuaciones de artistas del K-pop como BTOB, Billlie y Calling Choir, fusionando así tradición religiosa y entretenimiento masivo.

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