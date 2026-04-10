Lisa Kudrow y el lado menos visto del éxito en televisión: “Hay que encontrar oportunidades en el rechazo y seguir intentando”

Lisa Kudrow destaca el valor de la resiliencia y la comedia como ejes principales en su exitosa carrera actoral (YouTube: @Team Coco)

Lisa Kudrow entra al estudio con la risa que la distingue, mostrando desde el primer momento su autenticidad y sentido del humor. El vínculo entre comedia y resiliencia en la carrera de Kudrow se percibe claramente al escucharla: “Todavía me siento muy bien siendo amiga de Conan O’Brien, todavía”, bromea, aludiendo a su relación duradera con el presentador. Entre risas, agrega: “Cada día me pregunto: ‘¿Cómo te sientes hoy siendo amiga de Conan?’”. Ese tono lúdico marca una conversación donde repasa su recorrido, los contrastes y los aprendizajes acumulados.

Actualmente, la intérprete experimenta su carrera con tranquilidad y gratitud, reflexionando sobre su trabajo y el aprendizaje obtenido al interpretar a Valerie Cherish en la serie de la cadena de televisión HBO The Comeback, una producción que explora los desafíos y recompensas de la exposición pública. Ella reconoce que ahora afronta su trayectoria profesional con menos presión, acepta los obstáculos con humor y se reinventa en la industria televisiva, destacando cambios concretos y aprendizajes.

“Me di cuenta de que rechazar el rechazo o el insulto y transformarlo en algo útil es necesario para sobrevivir en esta industria”, afirma. Al hablar de Valerie Cherish, señala: “Lo que me gusta de Valerie es que nunca dice que no, siempre está dispuesta a seguir adelante, aunque le pidan cosas absurdas o humillantes. Su mantra es ‘está bien, no importa’, y eso es lo que se necesita”.

Incluso ante fracasos, Kudrow transformó aquellas experiencias en crecimiento personal y profesional, adoptando una visión concreta basada en hechos, sin dramatismo.

Kudrow explica cómo transforma el rechazo y el insulto en motor de crecimiento personal y profesional en la industria televisiva (YouTube: @Team Coco)

Resiliencia y carrera de Lisa Kudrow

Al referirse a The Comeback, recuerda los retos al inicio del proyecto y la dificultad que su entorno experimentaba al ver a su personaje, Valerie Cherish, enfrentar la humillación y el rechazo. “A muchos de mi entorno les costó ver las primeras temporadas porque les resultaba difícil observar la manera en que mi personaje era tratado”, relata.

Incluso su esposo, Michael Kudrow, no pudo terminar de ver la primera y segunda temporada, algo que atribuye al cariño y empatía familia: “A veces me preguntaba si había algo mal en mi versión de la realidad porque no sentía esa humillación que todos veían”.

Precisa que Valerie Cherish es consciente de la fragilidad de su posición: “Es evidente que es una mujer colgando de un hilo, consciente de que puede perderlo todo en cualquier momento”. Lo que le interesa de este personaje es la persistencia en continuar incluso cuando es consciente de esa vulnerabilidad, lo que define su método para sobrevivir: “Lo que me atrapa del personaje es que sabe que está colgando de un hilo y que puede perderlo todo. Pero sigue adelante, es su manera de sobrevivir”.

El entorno familiar de Lisa Kudrow tuvo dificultades para ver las primeras temporadas de The Comeback debido a la exposición a la humillación del personaje (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La actriz recuerda que, incluso cuando la serie no fue renovada tras su primera temporada, logró afrontar la noticia sin resentimiento: “Me sorprendió que no renovaran The Comeback, pero no me sentí mal porque di lo mejor de mí y sé que hicimos el mejor trabajo posible”.

Reconoce que la capacidad de su personaje para resistir las dificultades le permitió aceptar críticas y sobrellevar los momentos en que no se cumplieron sus expectativas. El reconocimiento tardío y el estatus de serie de culto no borran los primeros desafíos, pero refuerzan la idea de que el valor de un proyecto puede trascender las cifras de audiencia.

Desafíos y perspectivas de Valerie Cherish

En el diálogo sobre las representaciones femeninas y la percepción pública del fracaso, Kudrow es directa: “En esta industria, hay que ser perseverante, incluso cuando todo está en contra”. Destaca la particularidad de interpretar a una mujer expuesta a la crítica, remarcando la fortaleza de Valerie Cherish.

Inicialmente, consideraba a su personaje desde una óptica humorística, pero pronto comprendió, gracias a comentarios de allegados, que su mirada podría no ser la correcta: “Alguien me dijo: ‘No puedes derribarla, es imposible, es la más fuerte que existe’”. Esta perspectiva la llevó a descubrir dimensiones nuevas en la representación de la resiliencia femenina, tanto en la ficción como en la vida real. “Al principio yo me reía de Valerie, pero después entendí que lo que hacía era admirable”, relata.

La serie The Comeback de HBO, inicialmente criticada, es hoy considerada de culto y recibida con reconocimiento tardío por la crítica y el público (REUTERS/Mario Anzuoni)

El debate sobre los roles femeninos en la comedia y la distinta recepción que enfrentan las mujeres continúa abierto, según la actriz. “No sentí nunca que hacer humor sobre una mujer fuera un problema, pero comprendí que existe una reacción distinta cuando la víctima de los chistes es una mujer, sobre todo si se percibe como vulnerable”, reflexiona. También subraya el respaldo recibido de colegas y público, mencionando testimonios de espectadores que encontraron motivación en Valerie Cherish.

Reconocimiento y legado de The Comeback

El tiempo otorgó a The Comeback un reconocimiento especial. La actriz observa: “En su momento, nuestras audiencias igualaban, e incluso superaban, a las de otras producciones exitosas en la misma cadena”. Para Kudrow, persistir en sus convicciones fue central al afrontar adversidades. “Incluso David Bowie llamó para pedir los DVDs porque no quería perderse nada”, recuerda entre risas. Destaca también que, aunque al principio la serie recibió críticas negativas, con el tiempo muchos críticos rectificaron su opinión.

La relación con su personaje y su carrera se ha definido, en sus palabras, por el hecho de que “uno tiene que encontrar oportunidades en el rechazo y seguir intentando, incluso cuando todo parece estar en contra”. Es por eso que, en vista de esta realidad, concluyó: “No sentí nunca que fuera un error que la serie no siguiera. Me quedé tranquila porque di lo mejor de mí. Y si algo aprendí, es que el valor de un proyecto puede trascender las cifras de audiencia”.