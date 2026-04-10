Justin Berfield explica por qué se alejó 20 años de la actuación antes de volver a “Malcolm in the Middle”

Justin Berfield regresó a la actuación tras casi 20 años de pausa, motivado por el revival de "Malcolm in the Middle" (Disney/Instagram/@justinberfield)

Justin Berfield reflexionó sobre la pausa de casi dos décadas que tomó en su carrera antes de regresar a la actuación con el revival de Malcolm in the Middle, una de las comedias televisivas más populares de comienzos de los años 2000.

En una entrevista concedida a Us Weekly, el actor de 40 años explicó las razones que lo llevaron a alejarse de los sets tras el final de la serie original, emitida entre 2000 y 2006.

“Solo quería cambiar porque había empezado a actuar cuando tenía 5 años. Afortunadamente, trabajé bastante, y luego estuve en Malcolm in the Middle durante siete años”, señaló.

En ese sentido, añadió que su decisión respondió a una necesidad de explorar otras facetas fuera de la actuación.

“Crecí trabajando constantemente y quería probar algo diferente”, indicó al medio.

El actor explicó que su salida inicial se debió al deseo de explorar nuevas facetas personales y profesionales fuera de la televisión (Disney)

“Empecé a producir algunos proyectos y quería viajar más y explorar. Luego me casé y tuve un par de hijos, y el tiempo pasó volando. Ahora han pasado 20 años y tenemos la suerte de poder volver a esto”, afirmó.

El regreso a los sets coincidió con una etapa distinta en su vida, lo que le permitió compartir su trabajo con su familia.

“Fue muy bonito mostrarle a mi hija mayor cómo trabajo para que realmente pueda verlo, en lugar de solo encender la televisión y enseñarle algo”, comentó. “Ella pudo verme en el set”.

Pese al tiempo transcurrido, Berfield aseguró que no sintió una presión significativa al retomar su personaje de Reese.

“Me había alejado de la actuación durante 20 años, así que no tenía mucha presión. Obviamente, sí me exigía a mí mismo porque quería hacerlo bien. Quería que la gente disfrutara la serie, pero también se trataba de disfrutar el momento. Para mí fue diferente, fue de baja presión”, explicó.

"Quería viajar más y explorar. Luego me casé y tuve un par de hijos", sostuvo la recordada estrella televisiva (Instagram/@justinberfield)

El intérprete también valoró el reencuentro con el equipo original, incluido el creador Linwood Boomer.

“Tenía muy poco estrés de que no fuera a ser bueno, porque él no iba a volver para hacer algo que no considerara bueno”, señaló. “Cuando se sumó, lo escribió junto a algunos de los guionistas originales de Malcolm”.

En esa línea, sostuvo que confiaba en que el proyecto mantendría el tono característico de la serie. “Sabía que iba a ser divertido. Sabía que tendría la esencia y la familiaridad de esta familia tan caótica. No estaba preocupado en absoluto”, añadió.

El retorno también le permitió reconectar con el proceso creativo que había dejado atrás. “Había olvidado cuánto disfrutaba estar en el set y todo el proceso. Me di cuenta de que lo extraño un poco”, afirmó.

Durante su ausencia de los sets, Berfield trabajó como productor y priorizó su vida familiar y experiencias personales (Disney)

No obstante, reconoció que su ausencia prolongada marcó una diferencia en su vínculo con la industria: “La industria sigue avanzando y tú simplemente estás ahí. Tenía un poco esa inquietud. Veremos qué pasa después de esto”.

Sobre su regreso al personaje, Berfield señaló que la transición fue natural.

“Creo que simplemente volví a entrar en el personaje porque es lo opuesto a mí. Fue divertido volver a canalizar esa energía”, concluyó.

Todo sobre el revival de “Malcolm in the Middle”

El revival, titulado Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, retoma la historia casi 20 años después de los eventos de la serie original.

Los cuatro episodios se estrenaron este viernes 10 de abril y están disponibles en Disney+ para América Latina.

La trama sigue a Malcolm, interpretado nuevamente por Frankie Muniz, ahora adulto, con una pareja y una hija, intentando mantener distancia de su familia.

Sin embargo, una celebración por el aniversario de bodas de sus padres lo obliga a reencontrarse con ellos y revivir las dinámicas familiares.

El revival, titulado "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair", se ambienta dos décadas después de la serie original y ya está disponible en streaming (Disney+)

El elenco original regresa en gran medida, incluyendo a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes retoman sus papeles como Hal y Lois. También vuelve Christopher Masterson como Francis, mientras que Justin Berfield retoma su rol de Reese.

El revival incorpora además nuevos personajes, interpretados por Kiana Madeira, Keeley Karsten, Anthony Timpano y Vaughan Murrae, quienes amplían el universo de la familia.

Uno de los miembros originales que no participa es Erik Per Sullivan, quien interpretaba a Dewey y decidió mantenerse alejado de la actuación.