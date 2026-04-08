David Schwimmer critica a Kanye West y respalda a marcas que abandonaron el festival Wireless

David Schwimmer se pronuncia contra Kanye West tras su participación en el festival Wireless. (Créditos: SGranitz/WireImage. EFE)

David Schwimmer se pronunció públicamente sobre la participación de Kanye West como artista principal en el festival Wireless de Londres, destacando la decisión de varias compañías de retirar su patrocinio tras el anuncio.

A través de sus redes sociales, el actor expresó su postura respecto a la situación y cuestionó el regreso del músico a los escenarios en medio de la controversia por sus declaraciones pasadas.

“Gracias a Pepsi, PayPal y Diageo. Es genial ver empresas con principios morales. A diferencia de Wireless y Festival Republic, decidieron no darle plataforma a un artista que se convirtió en uno de los fanáticos que más odio incitan al odio en el mundo, mientras que las otras organizaciones solo buscan lucrarse a costa de uno”, señaló.

David Schwimmer se pronunció en favor de las empresas que dejaron de patrocinar el festival. (Instagram)

Las retiradas de patrocinio se produjeron luego de que Festival Republic anunciara la participación del rapero en el evento. Ante las críticas, el ejecutivo del festival, Melvin Benn, defendió la decisión mediante un comunicado en el que señaló que el público debería considerar la posibilidad de ofrecer “perdón y esperanza” al artista.

David Schwimmer, por su parte, hizo referencia a episodios recientes vinculados al músico, como el lanzamiento de la canción “Heil Hitler” y la comercialización de prendas con símbolos asociados al nazismo.

También mencionó una disculpa publicada por West en un anuncio en el diario The Wall Street Journal, la cual calificó como “parte de una estrategia de relaciones públicas para tranquilizar a la gente justo antes de su tan planeado regreso a los escenarios”.

Además, la estrella de Friends recordó que el artista ha emitido disculpas en ocasiones anteriores. “Recuerden: Ye ya se disculpó antes, solo para retractarse después y redoblar su virulento odio hacia el pueblo judío”, dijo.

David Schwimmer recordó que Kanye West se retractó de sus propias disculpas. (AP)

Además, el actor planteó que, en su opinión, el artista debería tomar acciones concretas para respaldar sus disculpas.

El mensaje de Schwimmer también abordó el papel de las plataformas y eventos que deciden incluir a artistas en sus programaciones. Según indicó, permitir la participación de West en el festival implica una decisión que trasciende el ámbito artístico y puede interpretarse como una forma de respaldo implícito.

En su publicación, el actor reiteró que considera posible el perdón, pero señaló que este requiere acciones adicionales más allá de una disculpa pública.

“Creo en el perdón, pero se necesita mucho más que esto. Claro que no me beneficio de su aparición en Wireless. Hasta que Ye demuestre un compromiso para reconstruir la confianza, no solo con la comunidad judía, sino con TODOS los fans a quienes dejó desconsolados y decepcionados por su retórica de odio en los últimos años, no se le debería dar una plataforma para actuar”, expresó.

David Schwimmer admitió que cree en el perdón, pero Kanye West debe demostrar que sus disculpas son sinceras. REUTERS/Jeenah Moon

Y añadió: “Hacerlo sería ser cómplice tácita de lo que estas empresas saben que es incorrecto, poco ético e inmoral”.

Hasta el momento, ni los organizadores del festival ni representantes del artista han anunciado cambios adicionales en la programación.