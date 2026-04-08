Entretenimiento

David Schwimmer critica a Kanye West y respalda a marcas que abandonaron el festival Wireless

El actor señaló que la disculpa pública del artista no es suficiente tras sus declaraciones pasadas

Guardar
David Schwimmer during Cast of "Friends" Receives Friends Helping Friends Award at Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California, United States. (Photo by SGranitz/WireImage)
David Schwimmer se pronuncia contra Kanye West tras su participación en el festival Wireless. (Créditos: SGranitz/WireImage. EFE)

David Schwimmer se pronunció públicamente sobre la participación de Kanye West como artista principal en el festival Wireless de Londres, destacando la decisión de varias compañías de retirar su patrocinio tras el anuncio.

A través de sus redes sociales, el actor expresó su postura respecto a la situación y cuestionó el regreso del músico a los escenarios en medio de la controversia por sus declaraciones pasadas.

“Gracias a Pepsi, PayPal y Diageo. Es genial ver empresas con principios morales. A diferencia de Wireless y Festival Republic, decidieron no darle plataforma a un artista que se convirtió en uno de los fanáticos que más odio incitan al odio en el mundo, mientras que las otras organizaciones solo buscan lucrarse a costa de uno”, señaló.

David Schwimmer se pronunció en favor de las empresas que dejaron de patrocinar el festival. (Instagram)
David Schwimmer se pronunció en favor de las empresas que dejaron de patrocinar el festival. (Instagram)

Las retiradas de patrocinio se produjeron luego de que Festival Republic anunciara la participación del rapero en el evento. Ante las críticas, el ejecutivo del festival, Melvin Benn, defendió la decisión mediante un comunicado en el que señaló que el público debería considerar la posibilidad de ofrecer “perdón y esperanza” al artista.

David Schwimmer, por su parte, hizo referencia a episodios recientes vinculados al músico, como el lanzamiento de la canción “Heil Hitler” y la comercialización de prendas con símbolos asociados al nazismo.

También mencionó una disculpa publicada por West en un anuncio en el diario The Wall Street Journal, la cual calificó como “parte de una estrategia de relaciones públicas para tranquilizar a la gente justo antes de su tan planeado regreso a los escenarios”.

Además, la estrella de Friends recordó que el artista ha emitido disculpas en ocasiones anteriores. “Recuerden: Ye ya se disculpó antes, solo para retractarse después y redoblar su virulento odio hacia el pueblo judío”, dijo.

David Schwimmer recordó que Kanye West se retractó de sus propias disculpas. (AP)
David Schwimmer recordó que Kanye West se retractó de sus propias disculpas. (AP)

Además, el actor planteó que, en su opinión, el artista debería tomar acciones concretas para respaldar sus disculpas.

El mensaje de Schwimmer también abordó el papel de las plataformas y eventos que deciden incluir a artistas en sus programaciones. Según indicó, permitir la participación de West en el festival implica una decisión que trasciende el ámbito artístico y puede interpretarse como una forma de respaldo implícito.

En su publicación, el actor reiteró que considera posible el perdón, pero señaló que este requiere acciones adicionales más allá de una disculpa pública.

“Creo en el perdón, pero se necesita mucho más que esto. Claro que no me beneficio de su aparición en Wireless. Hasta que Ye demuestre un compromiso para reconstruir la confianza, no solo con la comunidad judía, sino con TODOS los fans a quienes dejó desconsolados y decepcionados por su retórica de odio en los últimos años, no se le debería dar una plataforma para actuar”, expresó.

David Schwimmer admitió que cree en el perdón, pero Kanye West debe demostrar que sus disculpas son sinceras. REUTERS/Jeenah Moon
David Schwimmer admitió que cree en el perdón, pero Kanye West debe demostrar que sus disculpas son sinceras. REUTERS/Jeenah Moon

Y añadió: “Hacerlo sería ser cómplice tácita de lo que estas empresas saben que es incorrecto, poco ético e inmoral”.

Hasta el momento, ni los organizadores del festival ni representantes del artista han anunciado cambios adicionales en la programación.

Temas Relacionados

David SchwimmerKanye Westentretenimientoestrellas de HollywoodWireless

Últimas Noticias

Paris Jackson acusa a los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson de “intimidarla” por cuestionar gastos

La hija del cantante aseguró que los administradores John Branca y John McClain la atacan en los medios por cuestionar el manejo de los fondos del patrimonio

Paris Jackson acusa a los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson de “intimidarla” por cuestionar gastos

Latin Grammy: Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026

El músico puertorriqueño será homenajeado por su trayectoria como cantante, compositor e intérprete, así como por su labor humanitaria

Latin Grammy: Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año 2026

Blake Lively se pronuncia tras decisión judicial que redefine su demanda contra Justin Baldoni: “Contaré mi historia completa”

El tribunal desestimó varias acusaciones, pero permitió que continúen los señalamientos por presuntas represalias

Blake Lively se pronuncia tras decisión judicial que redefine su demanda contra Justin Baldoni: “Contaré mi historia completa”

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

Clarence, Edward, Teddy Richards y Kecalf Franklin enfrentaron diferencias y polémicas tras la muerte de su madre, hasta que la justicia resolvió el destino de la residencia y el patrimonio familiar

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

La joven fue seleccionada en una audición abierta sin que el equipo conociera su identidad

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung
DEPORTES
5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

Los memes del triunfo de Boca en Chile por la Libertadores: Úbeda en modo Bianchi, un medio de ensueño y el efecto Aranda-Bareiro

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile en su estreno por el Grupo D de la Copa Libertadores

Empujones y golpes: así fue la gresca en el inicio del duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la Libertadores

Latigazo rasante: el golazo de Leandro Paredes para Boca Juniors ante la U Católica en Chile en su debut en la Libertadores

TELESHOW
El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

El cachetazo que la madre de Andrea del Boca le habría dado a Gloria Carrá: “Le dejó los dedos marcados”

Emilia Mernes le cumplió el sueño a una fanática: “Contratada”

La Mona Jiménez contó cómo es la estricta dieta que sigue para cuidar su salud a los 75 años: “Ese era el secreto”

Luisana Lopilato debuta como productora de La caja azul y contó si volvería con Casados con hijos

Santiago del Moro reveló un inesperado intercambio de participantes entre Gran Hermano y un reality estadounidense

INFOBAE AMÉRICA

Hace más de 100 años, Duchamp convirtió un mingitorio en una obra de arte y todavía estamos hablando de eso

Hace más de 100 años, Duchamp convirtió un mingitorio en una obra de arte y todavía estamos hablando de eso

Adolescencia arrebatada: llega ‘Los testamentos’, el esperado spin off de ‘El cuento de la criada’

Del mito de la media naranja a la compleja convivencia: por qué el amor no tiene una fórmula universal

Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz