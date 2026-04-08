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Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

La joven fue seleccionada en una audición abierta sin que el equipo conociera su identidad

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Shiloh Jolie fue elegida en la ronda final de audiciones y acreditada bajo el nombre de “Shi”. (Captura de video)
Shiloh Jolie fue elegida en la ronda final de audiciones y acreditada bajo el nombre de “Shi”. (Captura de video)

La participación de Shiloh Jolie como bailarina en el videoclip “What’s a girl to do” de la artista Dayoung ha generado atención tras el estreno del proyecto, aunque la propia cantante ha explicado que desconocía la identidad de la joven durante gran parte del proceso de producción.

En declaraciones recientes, la cantante surcoreana detalló cómo fue el primer encuentro con la hija de Angelina Jolie durante una audición abierta realizada en Estados Unidos, a la que asistieron alrededor de 700 personas.

Según relató, la selección se llevó a cabo sin información personal adicional sobre los participantes, lo que permitió evaluar únicamente sus habilidades artísticas.

“sí es. No sabía quién era cuando trabajaba en el álbum en Estados Unidos, y solo lo supe después de regresar a Corea. 700 personas se presentaron a la audición abierta que hicimos para bailarines, y Shiloh fue una de ellas”, dijo.

Dayoung reveló que Shiloh fue elegida de entre 700 bailarines que asistieron a la convocatoria para su videoclip. (Captura de video)
Dayoung reveló que Shiloh fue elegida de entre 700 bailarines que asistieron a la convocatoria para su videoclip. (Captura de video)

Sin embargo, aunque no sabía que sus padres son dos famosas estrellas de Hollywood, Dayoung destacó que, pese a la sencillez de su apariencia, Shiloh proyectaba una presencia escénica notable.

“Recuerdo que llegó vestida solo con una camiseta y jeans, pero parecía una modelo de una marca de spa, y que bailaba de forma realmente impresionante. Aunque iba vestida de forma sencilla, su aura era abrumadora”, señaló.

De acuerdo con la cantante, el equipo de producción, incluido el director de baile, decidió no compartir información sobre la identidad de Shiloh durante el proceso, con el objetivo de preservar la dinámica de trabajo del grupo.

Esta decisión influyó en la forma en que se desarrollaron las interacciones entre los integrantes del proyecto. “El director de baile dijo que, por el bien del ambiente de equipo, no me dijo quién era la familia de Shiloh”, explicó.

El director de baile prefirió mantener en secreto la identidad de Shiloh Jolie. EFE/Fabio Frustaci
El director de baile prefirió mantener en secreto la identidad de Shiloh Jolie. EFE/Fabio Frustaci

Durante ese periodo, ambas mantuvieron una comunicación cercana. Sin embargo, la percepción cambió una vez que Dayoung conoció el vínculo familiar de la bailarina.

“Nos mantuvimos en contacto y siempre nos enviábamos mensajes de ‘te extraño. Pero una vez que descubrí que era hija de Angelina Jolie, se hizo más difícil comunicarme con ella”, comentó.

Por si fuera poco, Shiloh Jolie, de 19 años, participa en el videoclip acreditada como “Shi”, y aparece como parte del grupo de bailarines que acompañan a Dayoung a lo largo de la producción.

Su presencia se mantiene constante en distintas escenas del video, en el que desarrolla coreografías junto a otros integrantes.

De acuerdo con información proporcionada por el equipo de la agencia Starship Entertainment, la selección de Shiloh se realizó exclusivamente en función de su desempeño en la audición.

Shiloh Jolie y su pasión por la danza
Shiloh Jolie fue elegida gracias a su desempeño y no por la fama de sus padres. (Captura de video)

Un representante señaló que incluso después de finalizar el rodaje, el equipo desconocía su identidad familiar, y que esta información se conoció posteriormente de manera incidental.

El proyecto también incluyó la participación de bailarines vinculados al grupo Culture, quienes formaron parte del proceso de selección. Según las mismas fuentes, Shiloh avanzó hasta la ronda final y fue elegida para integrarse al videoclip.

Tras el lanzamiento, Dayoung compartió imágenes del detrás de cámaras en las que aparece junto a Shiloh y el resto del equipo de baile, ofreciendo una visión adicional del trabajo realizado durante la producción.

Dayoung compartió fotos detrás de cámaras donde Shiloh aparece. (Instagram)
Dayoung compartió fotos detrás de cámaras donde Shiloh aparece. (Instagram)

La participación de Shiloh en este proyecto coincide con información previa sobre su interés por la danza.

En varias entrevistas, su madre ha señalado que sus hijos mantienen diversas inclinaciones artísticas, entre ellas el baile, aunque sin interés en desarrollar carreras enfocadas en la exposición mediática.

“Realmente no les gusta nada la parte de la fama, especialmente a Shiloh, que la odia”, dijo a la revista People.

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