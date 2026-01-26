Todo lo que se sabe del estreno de ‘The Testaments’, la continuación de ‘El cuento de la criada’

The Testaments abordará nuevas historias en el mismo universo dístopico creado por Margaret Atwood. (Instagram)

Hulu anunció la fecha de estreno de The Testaments, la serie que funcionará como continuación de El cuento de la criada, una de las producciones más reconocidas del catálogo de la plataforma.

El lanzamiento en América Latina será a través de Disney+ y está previsto para el 8 de abril, día en el que se pondrán a disposición los tres primeros episodios. A partir de entonces, la ficción continuará con estrenos semanales.

Al igual que su predecesora, The Testaments está basada en una novela de Margaret Atwood. El libro homónimo, publicado en 2019, amplía el universo distópico de Gilead y retoma algunos de los temas centrales que marcaron a El cuento de la criada, aunque con otros personajes en primer plano.

The Testaments s estrenará el próximo 8 de abril. (Instagram)

La serie se presenta como un relato independiente, pero conectado narrativamente con la historia original. Según la sinopsis oficial difundida por Hulu, The Testaments es “un drama de iniciación ambientado en Gilead”.

La trama se centra en dos adolescentes: Agnes, interpretada por Chase Infiniti, descrita como obediente y devota, y Daisy, encarnada por Lucy Halliday, una recién llegada que se incorpora al sistema tras cruzar las fronteras del régimen.

Ambas jóvenes coinciden en una institución dirigida por la tía Lydia, personaje interpretado nuevamente por Ann Dowd.

La historia se desarrolla principalmente en una escuela preparatoria de élite para futuras esposas, un espacio donde la disciplina y la obediencia son inculcadas mediante métodos severos y justificados bajo una lógica religiosa.

The Testaments seguirá la trama de dos adolescentes que están en una escula para ser buenas esposas. (Instagram)

En ese contexto, la relación entre Agnes y Daisy se convierte en un elemento central del relato, con consecuencias que afectan tanto su pasado como su presente y su futuro dentro del sistema de Gilead.

Ann Dowd retoma su papel como la tía Lydia, uno de los personajes más complejos y reconocibles del universo creado por Atwood.

En El cuento de la criada, Lydia fue una figura clave dentro del aparato de control del régimen, y en esta nueva serie su rol adquiere una dimensión distinta al situarse en el centro de la formación ideológica de las nuevas generaciones.

Ann Dowd retomará su papel de "El Cuento de la criada" para este nuevo proyecto. (Captura de video)

El elenco de The Testaments incluye también a Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

La serie apuesta así por un reparto amplio, con énfasis en personajes jóvenes, en línea con el enfoque narrativo del proyecto.

Detrás de cámara, Bruce Miller —responsable de la adaptación televisiva de The Handmaid’s Tale— vuelve a ocupar un rol central como creador, productor ejecutivo y showrunner.

A él se suman Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker como productores ejecutivos. Barker, además, dirigió los tres primeros episodios de la serie. El estudio a cargo de la producción es MGM Television.

Chase Infiniti protagonizará "The Testaments:". (Instagram)

Cab recordar que Chase Infiniti fue anunciada oficialmente como protagonista de The Testaments en febrero de 2025. Desde entonces, su perfil público creció de manera sostenida, especialmente tras su participación en One Battle After Another, la película dirigida por Paul Thomas Anderson que obtuvo nominaciones al Oscar.

Su trabajo en ese film le valió reconocimiento crítico y diversas nominaciones a premios, lo que posicionó a la actriz como una de las figuras emergentes de su generación.