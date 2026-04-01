La salida de prisión de Sean “Diddy” Combs se adelantó por segunda vez

La condena de Sean “Diddy” Combs se acorta nuevamente para abril de 2028. (AP/Kathy Willens)

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se ha adelantado ligeramente, según informó la página web de la Oficina Federal de Prisiones.

El ajuste implica que el magnate de la música, de 56 años, ahora podría salir de prisión el 15 de abril de 2028, diez días antes de la fecha previamente establecida del 25 de abril.

Anteriormente, su liberación había sido programada para el 4 de junio de 2028, y en los últimos meses ha habido varios cambios en el calendario.

El pasado diciembre, la fecha de liberación de Combs había sido retrasada de mayo a junio de 2028, para luego en marzo de este año se adelantara a abril de 2028.

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelantó para el 15 de abril de 2028. (AP)

Actualmente el artista cumple una condena de 50 meses después de ser declarado culpable el verano pasado por dos cargos de transporte con fines de prostitución, tras un juicio federal de alto perfil en Nueva York.

En contraste, el famoso fue absuelto de cargos más graves, como tráfico sexual y conspiración de extorsión, delitos que podrían haber resultado en cadena perpetua.

Antes de su sentencia, Sean “Diddy” Combs ya había pasado aproximadamente un año en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn tras serle negada la fianza.

Los fiscales habían solicitado más de una década de prisión, mientras que su defensa argumentó que no debería recibir más de 14 meses, señalando lo que describieron como una vindicación parcial por parte del jurado.

Actualmente, Combs está recluido en FCI Fort Dix, una instalación federal ubicada en una base militar en Nueva Jersey, a unos 64 kilómetros de Filadelfia.

Sean 'Diddy' Combs está recluido en FCI Fort Dix. (EFE/NINA PROMMER)

Los abogados del artista solicitaron específicamente esta ubicación, destacando el acceso a programas de rehabilitación por abuso de drogas y la cercanía con su familia.

“Para abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación, solicitamos que el tribunal recomiende fuertemente a la Oficina de Prisiones que el Sr. Combs sea ubicado en FCI Fort Dix”, escribió su abogado, Teny Geragos, en un documento judicial de octubre de 2025.

Desde entonces, el rapero ha sido aceptado en un programa de rehabilitación, lo que podría contribuir a una reducción de su tiempo en prisión mediante créditos por buen comportamiento.

El proceso legal de Sean “Diddy” Combs, sin embargo, continúa. En diciembre, sus abogados presentaron formalmente una apelación contra la condena y la sentencia, argumentando que los encuentros sexuales en el centro del caso fueron consensuados y que el juez impuso una pena excesiva.

Los abogados de Sean “Diddy” Combs han intentado apelar la sentencia. (REUTERS/Eric Gaillard)

El 20 de febrero, los fiscales federales instaron a un tribunal de apelaciones a mantener tanto la condena como la sentencia, argumentando que Combs habría sido un infractor reincidente y flagrante que utilizó violencia y amenazas para cometer los delitos.

Combs fue condenado por violaciones a la Ley Mann, un estatuto federal que prohíbe transportar personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución.

Durante el juicio de ocho semanas, testigos, incluyendo a Cassie Ventura, exnovia de Combs, relataron que él habría organizado encuentros sexuales con hombres contratados bajo influencia de drogas, conocidos como “freak-offs”. Se alegó que Sean “Diddy” Combs coordinaba viajes nacionales e internacionales para estos hombres y que ejercía control sobre sus relaciones.

Los abogados de Combs sostienen que la actividad sexual fue consensuada y que la fiscalía no pudo probar las acusaciones más graves durante el juicio.

Los abogados de Sean “Diddy” Combs aseguran que sus encuentros sexuales fueron consensuados. (Jordan Strauss/Invision/AP)

También argumentan que el juez se basó indebidamente en hallazgos de que las mujeres fueron “coaccionadas”, a pesar de que el jurado no llegó a esa conclusión.

El 13 de marzo, los abogados calificaron la larga condena como una “perversión de la justicia” y solicitaron su liberación inmediata, o en su defecto, la anulación de la sentencia para un nuevo juicio. Los argumentos orales de la apelación están programados para el 9 de abril.