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La razón por la que Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas “blindan” a su hija Malti del foco mediático

La familia apuesta por la protección absoluta de la infancia y defiende el derecho de la niña a decidir sobre su imagen, evitando presiones externas y cuidando su bienestar emocional

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Priyanka Chopra Jonas destaca la
Priyanka Chopra Jonas destaca la importancia de la privacidad en la infancia de los hijos de celebridades

La actriz india Priyanka Chopra Jonas abordó en una entrevista las razones por las que protege la privacidad y el anonimato de su hija Malti, y cómo la exposición mediática influye en la vida de las familias de figuras públicas.

En diálogo con PEOPLE, la actriz explicó que tanto ella como su esposo, Nick Jonas, toman medidas activas para resguardar a su hija del foco público.

Chopra Jonas y Nick Jonas priorizan la privacidad de Malti porque consideran que la niña merece decidir cuándo y cómo exponerse al escrutinio público.

La pareja limita la aparición de Malti en redes sociales y contrata seguridad durante sus salidas para proteger a su hija de grabaciones o fotografías sin consentimiento. Esto buscando garantizar tanto su seguridad inmediata como su derecho a elegir sobre su propia imagen en el futuro.

La actriz y Nick Jonas
La actriz y Nick Jonas implementan medidas para proteger la identidad de Malti ante la exposición mediática

A medida que Malti crece, Priyanka Chopra Jonas ha notado la importancia de preservar su anonimato. La actriz comentó para el medio citado: “Le permitimos conservar toda la privacidad posible”. Explicó que, debido al entorno familiar, la niña está expuesta al interés de terceros y eso obliga a la familia a mantener un cuidado especial.

Chopra Jonas añadió que, aunque es comprensible la curiosidad hacia Malti, desea que su hija afronte este entorno con naturalidad y confianza. “Es su vida cotidiana y la gente sentirá curiosidad por ella, pero nunca quiero que eso le cause temor o desconfianza hacia los demás, porque también existen buenas personas. Es importante para ella tener la posibilidad de elegir”, apuntó.

Medidas para proteger la privacidad de Malti

La actriz señaló que una de las principales estrategias para preservar la intimidad de su hija es contar con seguridad privada al salir de casa. “No es más que para no ser grabados sin consentimiento, porque eso ocurre con frecuencia”, declaró Chopra Jonas en entrevista con PEOPLE.

La familia prioriza la seguridad
La familia prioriza la seguridad y el derecho de Malti a decidir sobre su imagen pública

Señaló que, en una ocasión, una persona siguió a Malti mientras regresaba del colegio y la grabó sin autorización, lo que les llevó a fortalecer las precauciones.

Como parte de sus medidas, la pareja limita de forma estricta las imágenes de Malti que pueden difundirse en plataformas digitales. Priyanka Chopra Jonas subrayó que el empleo de seguridad y la moderación en la exposición pública buscan un equilibrio entre proteger la identidad de la niña y permitir el desarrollo de su vida cotidiana.

Derecho a decidir sobre la exposición pública

Durante la conversación con el medio, Chopra Jonas reconoció que eligió personalmente vivir bajo la mirada pública y aceptó que eso genera el interés de terceros. “Siempre he pensado que elegí tener una vida pública”, afirmó. “Entiendo perfectamente que, si te expones de ese modo, la gente va a sentir curiosidad”, añadió.

La exposición en redes sociales
La exposición en redes sociales representa un desafío constante para los padres famosos

Sin embargo, para los niños la realidad es diferente, sobre todo a la luz de los cambios de los últimos años. “Estamos descubriendo en los últimos 10 o 20 años cómo será todo esto dentro de diez o quince años más”, reflexionó.

Por ello, la actriz apeló a la empatía y a mantener la conciencia sobre la seguridad y los riesgos que implica la exposición en los medios.

Chopra Jonas reiteró que su hija Malti debe tener el derecho a decidir sobre su nivel de exposición mediática cuando crezca, separando claramente su propia elección de la de la niña.

Madre dispuesta a proteger a su hija

Al hablar de su rol de madre, Chopra Jonas expresó con entusiasmo su cariño por Malti. “Me encanta hablar de Malti. Es una niña increíble, inteligente y divertida”, aseguró.

La pareja limita la difusión
La pareja limita la difusión de imágenes de Malti en plataformas digitales para preservar su intimidad

Explicó que su experiencia como madre se refleja también en sus papeles en el cine, particularmente en la película “The Bluff”, donde explora hasta dónde puede llegar una madre para asegurar el bienestar de su hijo.

Para Priyanka Chopra Jonas, la protección y el amor hacia su hija son una prioridad absoluta. Su decisión de mantener la intimidad de Malti es un reflejo de los dilemas de muchas familias de celebridades en el auge de las redes sociales y reafirma el debate sobre el derecho de los menores a elegir sobre su propia imagen.

Chopra Jonas considera que la maternidad le ha mostrado el alcance de su determinación y el compromiso que siente por la seguridad y libertad de su hija en el entorno actual.

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