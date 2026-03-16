Entretenimiento

Wesley Snipes destrona a Hugh Jackman y se convierte en protagonista de un récord histórico

El universo cinematográfico de Marvel presencia un cambio inesperado que redefine la permanencia de los actores en sus papeles más emblemáticos y abre un nuevo capítulo para los fanáticos del género

Guardar
Wesley Snipes rompe récord en
Wesley Snipes rompe récord en Marvel al interpretar a Blade durante veintiséis años, superando a Hugh Jackman como Wolverine (New Line Cinema)

El regreso de Wesley Snipes como Blade en la película Deadpool y Wolverine lo convierte en el actor con más años interpretando un mismo personaje de Marvel en acción real. De acuerdo con el portal SensaCine, Snipes ha encarnado al cazavampiros Eric Brooks durante 26 años, desde su debut en 1998 hasta su participación en 2024, superando la marca anterior de Hugh Jackman como Wolverine.

La permanencia de Snipes en el universo Marvel quedó confirmada tras su aparición en Deadpool y Wolverine, donde retoma el papel que lo definió ante el público desde finales de los años noventa. Según datos de SensaCine, Snipes suma 26 años, mientras que Jackman solo alcanza los 23 años, entre 2000 y 2024. Esta diferencia de tres años sitúa a Snipes como el actor con mayor longevidad en la franquicia, desplazando el récord que Jackman ostentaba desde 2017.

El impacto de “Deadpool y Wolverine” en los récords de Marvel

Deadpool y Wolverine no solo marcó el regreso de Jackman, sino que reunió a varias figuras emblemáticas de Marvel. La película logró una recaudación global de 1.338 millones de dólares, posicionándose entre los títulos más vistos del año según SensaCine. Además de Jackman y Snipes, el filme permitió el retorno de personajes como Elektra, interpretada por Jennifer Garner; X-23, encarnada por Dafne Keen; y Johnny Storm, la Antorcha Humana, a cargo de Chris Evans.

La aparición de Snipes en
La aparición de Snipes en Deadpool y Wolverine confirma su permanencia histórica como el actor con más años en un mismo personaje de Marvel (Marvel Studios)

El récord que ahora ostenta Snipes tiene antecedentes destacados. Jackman consiguió inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords por su longevidad como Wolverine, distinción que compartió en su momento con Patrick Stewart, quien da vida a Charles Xavier. Al recibir el reconocimiento, Jackman comentó: “De niño, el Libro Guinness de los Récords lo era todo… ¡Ya está! ¡Lo logré! Por eso me metí en el mundo del espectáculo, gracias”, en declaraciones recogidas por SensaCine.

Trayectorias de Snipes y Jackman en Marvel

La carrera de Wesley Snipes como Blade comenzó en 1998 con la primera película del cazavampiros Eric Brooks, un papel que consolidó su presencia en el género de superhéroes. Su participación en la reciente Deadpool y Wolverine eleva a veintiséis los años en que ha personificado a Blade, estableciendo una marca inédita en la franquicia.

El récord de Snipes supera
El récord de Snipes supera los veintitrés años que Hugh Jackman dedicó a Wolverine, desplazando la marca registrada en el Libro Guinness de los Récords (20th Century Studios/Marvel Studios)

Por su parte, Hugh Jackman debutó como Wolverine en la película X-Men de 2000 y mantuvo el personaje durante 17 años, con apariciones continuas hasta Logan (2017). En 2024, Jackman retomó el papel en Deadpool y Wolverine, alcanzando así un total de 23 años ligados al icónico mutante.

Patrick Stewart se suma a la lista de actores de extensa trayectoria en Marvel, al interpretar a Charles Xavier en distintas etapas desde el año 2000. Sin embargo, el récord absoluto de permanencia corresponde ahora a Snipes, según la información proporcionada por SensaCine.

El futuro de Blade y el relevo generacional en Marvel

En 2019, Marvel Studios anunció una nueva versión de Blade, esta vez con Mahershala Ali como protagonista. No obstante, la producción ha enfrentado múltiples retrasos y cambios de dirección, dificultando el avance del proyecto, de acuerdo con SensaCine. La indefinición sobre el futuro del personaje ha reforzado el estatus simbólico de Snipes como “el Blade original” para los seguidores del universo Marvel.

El reinicio de Blade con
El reinicio de Blade con Mahershala Ali enfrenta retrasos, mientras el legado de Wesley Snipes como el Blade original permanece vigente en el universo Marvel (REUTERS/Eric Gaillard)

Mientras los aficionados esperan novedades sobre el reinicio de Blade, el legado de Wesley Snipes permanece vigente. El récord de veintiséis años interpretando a un personaje de Marvel lo convierte en un referente histórico para la franquicia y para el género de superhéroes en general.

Hasta la llegada de una nueva versión en pantalla, Snipes es el actor que más tiempo ha encarnado a un superhéroe de Marvel en acción real, consolidando su lugar en la historia del cine y reafirmando el impacto de su trabajo en la cultura popular.

Temas Relacionados

Wesley SnipesMarvelHugh JackmanPatrick StewartNewsroom BUE

Últimas Noticias

El hábito que Michelle Pfeiffer considera clave en su rutina diaria para mantener su juventud

La actriz de 67 años compartió parte de sus actividades diarias para mantener su salud física en buen estado

El hábito que Michelle Pfeiffer

Leonardo DiCaprio se corona “Rey de los memes” en los Oscar y arrasa en las redes

La espontaneidad del actor frente a la broma de Conan O’Brien generó una imagen viral que dominó la conversación digital y multiplicó su presencia en las principales plataformas

Leonardo DiCaprio se corona “Rey

¿Fue solo un error? Bruno Mars aclara rumores sobre su supuesto “enfrentamiento” con Taylor Swift

Luego de la polémica generada por un supuesto “me gusta” en X, el cantante recurrió a sus redes para terminar con la controversia y pidió evitar la difusión de conflictos inexistentes entre figuras públicas

¿Fue solo un error? Bruno

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se volvió viral al tener un problema con su vestido durante la alfombra roja

La actriz asistió a la edición 98 de estos reconocimientos con un vestido blanco con aberturas laterales

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se

Jane Fonda aseguró que Barbra Streisand no debió encabezar el homenaje a Robert Redford

Tras el tributo dedicado al actor durante los premios Oscar, la Fonda comentó que le habría gustado participar en el homenaje

Jane Fonda aseguró que Barbra
DEPORTES
“¿Está para el Puskas?“: la

“¿Está para el Puskas?“: la peculiar secuencia de uno de los goles de Racing ante Lanús por el Torneo Apertura del fútbol femenino

De una golfista alemana a una ex estrella de la NFL: furor en las redes por los dos nuevos hinchas de Boca Juniors

Así quedaron los tenistas argentinos tras la última actualización del ranking ATP: Mariano Navone fue el mayor ascenso en el Top 100

Un medio inglés armó un polémico ranking de pilotos en el GP de China de F1: el llamativo lugar de Colapinto

Una perla de Racing y las selecciones juveniles de Argentina se va al Inter Miami de Lionel Messi

TELESHOW
Andrea del Boca recordó su

Andrea del Boca recordó su relación íntima con Luis Miguel y las versiones de romance: “Los mejores recuerdos”

Quién es el jugador de Los Pumas que habría conquistado a Karina La Princesita: “Muy acaramelados”

Migue Granados habló de su transformación física tras perder 20 kilos: “Déficit calórico”

Axel Kuschevatzky y su balance de los Oscar: “Mi favorita era El Agente Secreto y se fue sin nada”

Evangelina Anderson salió a caminar en pijama y de la mano de un hombre: “¿De quién se trata?”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque diurno inédito sobre

Un ataque diurno inédito sobre Kiev reveló el salto tecnológico de los drones rusos

Donald Trump aseguró que la ofensiva contra el régimen iraní evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial

Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán

Bolsonaro salió de cuidados intensivos tras presentar una mejora de su cuadro de neumonía bacteriana

Lula da Silva y Rodrigo Paz acordaron tender una línea eléctrica entre Bolivia y Brasil