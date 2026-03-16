Wesley Snipes destrona a Hugh Jackman y se convierte en protagonista de un récord histórico

Wesley Snipes rompe récord en Marvel al interpretar a Blade durante veintiséis años, superando a Hugh Jackman como Wolverine (New Line Cinema)

El regreso de Wesley Snipes como Blade en la película Deadpool y Wolverine lo convierte en el actor con más años interpretando un mismo personaje de Marvel en acción real. De acuerdo con el portal SensaCine, Snipes ha encarnado al cazavampiros Eric Brooks durante 26 años, desde su debut en 1998 hasta su participación en 2024, superando la marca anterior de Hugh Jackman como Wolverine.

La permanencia de Snipes en el universo Marvel quedó confirmada tras su aparición en Deadpool y Wolverine, donde retoma el papel que lo definió ante el público desde finales de los años noventa. Según datos de SensaCine, Snipes suma 26 años, mientras que Jackman solo alcanza los 23 años, entre 2000 y 2024. Esta diferencia de tres años sitúa a Snipes como el actor con mayor longevidad en la franquicia, desplazando el récord que Jackman ostentaba desde 2017.

El impacto de “Deadpool y Wolverine” en los récords de Marvel

Deadpool y Wolverine no solo marcó el regreso de Jackman, sino que reunió a varias figuras emblemáticas de Marvel. La película logró una recaudación global de 1.338 millones de dólares, posicionándose entre los títulos más vistos del año según SensaCine. Además de Jackman y Snipes, el filme permitió el retorno de personajes como Elektra, interpretada por Jennifer Garner; X-23, encarnada por Dafne Keen; y Johnny Storm, la Antorcha Humana, a cargo de Chris Evans.

La aparición de Snipes en Deadpool y Wolverine confirma su permanencia histórica como el actor con más años en un mismo personaje de Marvel (Marvel Studios)

El récord que ahora ostenta Snipes tiene antecedentes destacados. Jackman consiguió inscribir su nombre en el Libro Guinness de los Récords por su longevidad como Wolverine, distinción que compartió en su momento con Patrick Stewart, quien da vida a Charles Xavier. Al recibir el reconocimiento, Jackman comentó: “De niño, el Libro Guinness de los Récords lo era todo… ¡Ya está! ¡Lo logré! Por eso me metí en el mundo del espectáculo, gracias”, en declaraciones recogidas por SensaCine.

Trayectorias de Snipes y Jackman en Marvel

La carrera de Wesley Snipes como Blade comenzó en 1998 con la primera película del cazavampiros Eric Brooks, un papel que consolidó su presencia en el género de superhéroes. Su participación en la reciente Deadpool y Wolverine eleva a veintiséis los años en que ha personificado a Blade, estableciendo una marca inédita en la franquicia.

El récord de Snipes supera los veintitrés años que Hugh Jackman dedicó a Wolverine, desplazando la marca registrada en el Libro Guinness de los Récords (20th Century Studios/Marvel Studios)

Por su parte, Hugh Jackman debutó como Wolverine en la película X-Men de 2000 y mantuvo el personaje durante 17 años, con apariciones continuas hasta Logan (2017). En 2024, Jackman retomó el papel en Deadpool y Wolverine, alcanzando así un total de 23 años ligados al icónico mutante.

Patrick Stewart se suma a la lista de actores de extensa trayectoria en Marvel, al interpretar a Charles Xavier en distintas etapas desde el año 2000. Sin embargo, el récord absoluto de permanencia corresponde ahora a Snipes, según la información proporcionada por SensaCine.

El futuro de Blade y el relevo generacional en Marvel

En 2019, Marvel Studios anunció una nueva versión de Blade, esta vez con Mahershala Ali como protagonista. No obstante, la producción ha enfrentado múltiples retrasos y cambios de dirección, dificultando el avance del proyecto, de acuerdo con SensaCine. La indefinición sobre el futuro del personaje ha reforzado el estatus simbólico de Snipes como “el Blade original” para los seguidores del universo Marvel.

El reinicio de Blade con Mahershala Ali enfrenta retrasos, mientras el legado de Wesley Snipes como el Blade original permanece vigente en el universo Marvel (REUTERS/Eric Gaillard)

Mientras los aficionados esperan novedades sobre el reinicio de Blade, el legado de Wesley Snipes permanece vigente. El récord de veintiséis años interpretando a un personaje de Marvel lo convierte en un referente histórico para la franquicia y para el género de superhéroes en general.

Hasta la llegada de una nueva versión en pantalla, Snipes es el actor que más tiempo ha encarnado a un superhéroe de Marvel en acción real, consolidando su lugar en la historia del cine y reafirmando el impacto de su trabajo en la cultura popular.