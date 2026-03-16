Un café improvisado, dibujos espontáneos y sueños colectivos: la historia detrás de la revolución en el cine animado

Pete Docter reveló que la magia de Pixar nació en el Hidden City Cafe de Point Richmond durante sesiones improvisadas y colaborativas

El destino de Pixar y su magia creativa se forjaron lejos de cualquier oficina, en el modesto Hidden City Cafe de Point Richmond. En 1994, un grupo de animadores, entre ellos Pete Docter —actual director creativo de Pixar—, comenzó a esbozar historias sobre manteles de papel. Aquellas ideas iniciales marcarían el inicio de una revolución en el cine de animación.

Según Docter, la “magia” de Pixar surgió durante encuentros informales, en un ambiente donde la improvisación y la colaboración impulsaban nuevas narrativas. “En realidad, cuando comíamos en Hidden City Cafe íbamos con bolígrafos y dibujábamos directamente sobre el mantel”, relató el director creativo en entrevista con Fotogramas.

La clave, afirmó, fue la libertad para transgredir moldes clásicos y conectar con el público mediante relatos personales y una esperanza genuina, elementos centrales en la filosofía del estudio.

La creatividad de Pixar se forjó en un ambiente de libertad, improvisación y colaboración, según su director creativo Pete Docter (Chris Pizzello/Pool via REUTERS)

La chispa inicial de los grandes clásicos del estudio nació de sesiones espontáneas. “Ninguno de nosotros sabía realmente lo que estaba haciendo, así que improvisábamos sobre la marcha”, explicó Docter en diálogo con Fotogramas.

El entorno era “muy informal”, con la orientación de veteranos de Disney, pero sin restricciones que les impidieran romper límites. Así, títulos emblemáticos como Bichos, Monsters, Inc., Buscando a Nemo y WALL·E cobraron vida. Esa transición, aseguró Docter, impulsó una nueva narrativa en el cine animado.

Inspiración personal y el impacto de Pixar en generaciones

Desde pequeño, Docter se interesó por la animación, creando sus propias historias y soñando con seguir los pasos de Walt Disney y Chuck Jones. Al entrar a Pixar con solo 21 años y convertirse en uno de sus primeros animadores, encontró una cultura de apertura y creatividad colectiva.

La filosofía de Pixar incluye romper moldes clásicos y conectar con el público a través de relatos personales y esperanza genuina

“Es un regalo increíble. Nunca fue algo que planeáramos de manera consciente”, contó Docter sobre el arraigo generacional de las películas del estudio. “El hecho de que un niño haga algo así por una de nuestras historias es asombroso. Es la mejor confirmación posible de que lo que hacemos tiene un impacto real”, destacó en Fotogramas.

“Películas para todos”: la filosofía de Pixar

Al preguntarle por la diferencia entre el cine infantil y adulto, Docter recordó una conversación con Questlove, actor de doblaje en Soul: “Siempre pensé que Pixar hace películas infantiles que los adultos pueden ver. Y Soul es la primera película adulta que los niños pueden ver”.

“Creo que, en el fondo, somos una banda de niños un poco raros, encerrados en el cuerpo de un adulto, que hacen películas para ellos mismos”, reflexionó Docter. Resaltó cómo las historias de Pixar nacen de vivencias adultas y experiencias personales.

Pete Docter destacó el impacto generacional de las películas de Pixar y su arraigo profundo en la cultura popular y familiar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según el director creativo, el optimismo presente en cada filme responde tanto a la identidad del equipo como a una necesidad profunda del público: “No se trata de dibujar una sonrisa impostada y fingir que el mundo no es complejo u oscuro. Se trata de mirar la realidad de frente, pero desde una luz interior”, compartió con Fotogramas.

Tecnología, inteligencia artificial y la creatividad humana

Docter observa con atención la expansión de la inteligencia artificial en el arte. “Ahora mismo es un escenario muy abierto”, señaló sobre las nuevas posibilidades dentro y fuera de Pixar. Aunque reconoce ciertos temores respecto al futuro laboral, sostuvo: “Creo que el arte seguirá siendo el que hagan las personas: seres humanos que utilicen la IA como una nueva herramienta creativa”.

Sobre la propuesta de Disney para que seguidores creen materiales usando personajes de Pixar y herramientas de inteligencia artificial, Docter recordó que antes recibían cartas de niños con nuevas aventuras ideadas para los personajes: “Que ahora puedan explorar y experimentar con esos personajes en otro nivel es casi un cumplido”.

Pixar busca crear películas infantiles que los adultos puedan disfrutar y relatos adultos accesibles para los niños, según Docter (REUTERS/Aude Guerrucci)

Asimismo, admitiendo el reto, insistió en la importancia de permitir que estos universos sigan evolucionando junto a la tecnología.

Pixar como fenómeno cultural y los universos compartidos

Consultado por las teorías que sugieren la existencia de un universo interconectado en las películas de Pixar, Docter respondió: “La gente nos atribuye mucho más ingenio del que tenemos, no somos tan sofisticados. Pero es una teoría muy divertida”.

Según el entrevistado, estas ideas evidencian una necesidad humana de buscar significados y conexiones, lo que explica la fuerza permanente de las historias del estudio. “Esa necesidad de dar sentido a las cosas forma parte de nuestra naturaleza”, apuntó Docter para Fotogramas.

Perspectivas personales y futuros proyectos

Pete Docter destaca 'Up' como su película favorita por la experiencia colaborativa durante su producción

Ante la pregunta sobre su película favorita, Docter señaló sin titubear: “Probablemente elegiría Up. Fue una experiencia muy especial para mí: un equipo fantástico, un proceso muy colaborativo, incluso viajes que hicimos juntos para inspirarnos".

Además, añadió que Up logra “un equilibrio hermoso entre la melancolía de la vida y un profundo sentido de esperanza, optimismo y comunidad”.

Mirando al futuro, Docter reveló que mantiene la inquietud creativa intacta, con proyectos ya en desarrollo para los próximos años. Confesó que aún hay historias que le gustaría contar y que algunas ideas lo acompañan desde hace más de veinte años, esperando su momento para cobrar vida.