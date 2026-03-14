La carrera por los Oscar 2026 enciende apuestas y rivalidades con favoritos inesperados y duelos estelares

La carrera hacia los Oscar 2026 sitúa a 'One Battle After Another' y 'Sinners' como los favoritos a Mejor Película según los principales medios internacionales - REUTERS

La recta final hacia los Oscar 2026 está marcada por una competencia especialmente ajustada y un nivel sobresaliente entre los nominados. Dos títulos —“One Battle After Another” y “Sinners”— despuntan como favoritos para la principal estatuilla, aunque la variedad temática y la modalidad de votación mantienen vivas las probabilidades de sorpresas en varias categorías.

Las predicciones internacionales coinciden en colocar a “One Battle After Another” y “Sinners” como los principales aspirantes a Mejor Película en los Oscar 2026, de acuerdo con los análisis recogidos por medios internacionales.

En cuanto a dirección, Paul Thomas Anderson encabeza la mayoría de pronósticos, mientras que las categorías actorales reflejan una mayor incertidumbre: Jessie Buckley (“Hamnet”) parte con ventaja para Mejor Actriz, pero el premio masculino se mantiene disputado entre Michael B. Jordan (“Sinners”), Wagner Moura (“The Secret Agent”) y Timothée Chalamet (“Marty Supreme”). Las secciones de reparto y guion, junto con la presencia sostenida de títulos internacionales, refuerzan la posibilidad de un resultado menos predecible.

Paul Thomas Anderson lidera las predicciones a Mejor Dirección en los Oscar 2026 por 'One Battle After Another', tras acumular los principales premios de la temporada - REUTERS/Daniel Cole

Favoritos a Mejor Película en los Oscar 2026

La pugna por la Mejor Película está definida tanto por el consenso como por la competencia entre los principales títulos, según The New Yorker, que califica a “One Battle After Another” como “casi imparable” tras sus éxitos en la Critics’ Choice Association, los Globos de Oro, el BAFTA y el Sindicato de Productores de Estados Unidos. Estas victorias consolidan estadísticamente su posición al frente de la carrera.

No obstante, Vogue resalta el avance de “Sinners”, potenciado por el reconocimiento al mejor elenco otorgado por el Sindicato de Actores, una señal que en el pasado ha anticipado cambios inesperados en la premiación. The Conversation propone a “Sentimental Value”, dirigida por Joachim Trier, como la favorita más refinada de la temporada, subrayando su naturalidad y complejidad emocional. En la misma línea, The Guardian destaca la madurez narrativa y la intensidad dramática de esta producción europeo-noruega, que sobresale entre los nominados al no estar rodada íntegramente en inglés.

La posibilidad de sorpresas se mantiene abierta. El empuje de “Sinners” y la dinámica de la votación preferencial traen a la memoria triunfos como el de “Parasite” en 2020. La presencia de títulos diversos como “The Secret Agent”, “Marty Supreme” y “Bugonia” refuerza el carácter internacional y plural de los Oscar 2026.

El aumento de títulos y talentos internacionales en los Oscar 2026 confirma el creciente protagonismo del cine global en la nueva era de la Academia - REUTERS/Mike Blake/Benoit Tessier/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni

Competencia por Mejor Dirección

En Mejor Dirección, el favorito es Paul Thomas Anderson por “One Battle After Another”. Anderson acumula todos los premios importantes del año, lo que lo convierte en la apuesta más segura para la estatuilla.

El grupo de directores nominados también incluye a Ryan Coogler (“Sinners”), Joachim Trier (“Sentimental Value”), Chloé Zhao (“Hamnet”) y Josh Safdie (“Marty Supreme”). Sin embargo, según Vogue, solo un resultado inesperado apartaría a Anderson del Oscar, considerando su dilatada carrera sin un reconocimiento previo de la Academia.

Las fuentes también ponen en el centro la proyección internacional de directores como Trier y Zhao. The Conversation subraya la precisión narrativa de Trier, mientras que Vogue lamenta la ausencia en esta categoría de cineastas como Jafar Panahi (“It Was Just an Accident”), lo que evidencia las dificultades que aún enfrenta el cine mundial en el circuito de premios estadounidense.

Las categorías actorales de los Oscar 2026 presentan alta competitividad, con Jessie Buckley y Michael B. Jordan liderando las apuestas a Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente - REUTERS/Mario Anzuoni/Daniel Cole/Mario Anzuoni/Mike Blake/Daniel Cole

Predicciones en las categorías de interpretación

Las categorías actorales presentan mayor diversidad de opiniones y pronósticos. Varios medios coinciden en que Jessie Buckley (“Hamnet”) encabeza las apuestas a Mejor Actriz, impulsada por sus victorias en los principales reconocimientos de la temporada. Otras figuras como Rose Byrne y Kate Hudson son mencionadas como posibles sorpresas, pero su probabilidad de éxito se considera limitada.

La carrera por Mejor Actor muestra mayor fragmentación. The New Yorker apunta a Michael B. Jordan (“Sinners”) como favorito después de su premio en el Sindicato de Actores, desplazando a Timothée Chalamet (“Marty Supreme”), quien perdió fuerza tras las últimas ceremonias. Por su parte, Vogue destaca a Wagner Moura (“The Secret Agent”) como candidato favorito por el voto internacional, manteniendo abierta la posibilidad de una sorpresa gracias a su reciente reconocimiento en los Globos de Oro. Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”) y Ethan Hawke (“Blue Moon”) siguen en competencia, aunque con menos expectativas de victoria.

Las categorías de actor y actriz de reparto se perfilan abiertas y sin un claro dominante. Vogue sitúa a Amy Madigan (“Weapons”) al frente entre las actrices de reparto, mientras que The New Yorker destaca la candidatura de Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”). La lucha involucra también a intérpretes como Benicio del Toro (“One Battle After Another”), Delroy Lindo (“Sinners”) y Jacob Elordi (“Frankenstein”). La presencia de actrices y actores europeos y sudamericanos, como Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”) y Wunmi Mosaku (“Sinners”), subraya el perfil internacional que distingue a la edición de este año.

El impacto internacional de los Oscar 2026 se evidencia en la presencia de directores y actores de países no angloparlantes entre los principales nominados - REUTERS/Daniel Cole/Mario Anzuoni/Daniel Cole/Mike Blake/Daniel Cole

Tendencias y categorías clave más allá de los protagonistas

En las categorías de guion y los apartados técnicos, el impacto del cine no angloparlante es notorio. Algunos medios pronostican que Ryan Coogler (“Sinners”) alcanzará el premio a Mejor Guion Original, resaltando la creatividad y la conexión con distintos públicos. Mientras que The Conversation valora especialmente la fotografía y la ambientación de “Sentimental Value”.

En la categoría de película internacional, la principal disputa se da entre “Sentimental Value” y “The Secret Agent”. Vogue otorga ligera ventaja al filme escandinavo, que podría convertirse en la primera película noruega en ganar el Oscar en esta categoría. The New Yorker resalta la profundidad y el reconocimiento global de la producción brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho, situándola como favorita para el triunfo.

En áreas técnicas como vestuario, dirección de arte y maquillaje, el consenso crítico favorece a “Frankenstein”, mientras que la introducción de la nueva categoría de casting podría beneficiar a “Sinners” y “The Secret Agent”, aplaudidas por la diversidad y calidad de sus repartos.

La edición de los Oscar 2026 no solo identificará a los grandes vencedores del año, sino que consolidará una tendencia en la que el cine internacional y las propuestas autorales ocupan un lugar central, demostrando que la relevancia de una obra sobrevive mucho más allá del brillo de una premiación.