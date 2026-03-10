Entretenimiento

Rosanna Arquette critíca las películas de Quentin Tarantino: “No es arte, es simplemente racista”

La actriz se sinceró sobre el uso de lenguaje racial en varias películas del director

Rosanna Arquette expresó su desacuerdo
Rosanna Arquette expresó su desacuerdo con el uso de lenguaje racial en filmes de Quentin Tarantino. (Reuters)

Rosanna Arquette manifestó recientemente su desacuerdo con una de las características recurrentes en las películas del director Quentin Tarantino: el uso frecuente de la palabra conocida como “N-word”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con The Sunday Times, en la que la actriz habló sobre diversos proyectos de su carrera, que se extiende por casi cinco décadas.

Durante la conversación, la artista se refirió a la película Pulp Fiction, estrenada en 1994 y dirigida por Tarantino, en la que ella interpretó al personaje de Jody.

Rosanna Arquette fue parte del
Rosanna Arquette fue parte del elenco principal de "Pulp Fiction". (Captura de video)

En el filme, su personaje es la esposa de Lance, un traficante de drogas interpretado por Eric Stoltz, quien aparece en varias escenas junto al personaje Vincent Vega (John Travolta).

Al recordar la película, Rosanna Arquette señaló que reconoce su relevancia dentro del cine contemporáneo. Sin embargo, también expresó su posición respecto al lenguaje utilizado en algunas producciones del director.

“Es icónica, una gran película en muchos niveles. Personalmente, ya estoy cansada del uso de la N-word. La odio. No soporto que se le haya dado un pase. No es arte, simplemente es racista y escalofriante”, afirmó.

Rosanna Arquette aseguró que
Rosanna Arquette aseguró que las películas de Quentin Tarantino tienen leguaje racista. REUTERS/Kylie Cooper

Pulp Fiction fue la segunda película escrita y dirigida por Quentin Tarantino y es considerada una de las producciones que consolidó su reconocimiento en la industria cinematográfica.

A lo largo de su filmografía, el director ha sido conocido por el uso de diálogos extensos, violencia estilizada y lenguaje explícito.

El uso de la N-word en sus películas ha sido objeto de debate en diferentes momentos. Según un recuento publicado en 2019 por el Dallas Observer, ese término aparece 110 veces en la película Django Unchained y aproximadamente 47 veces en The Hateful Eight, ambas también escritas y dirigidas por Tarantino.

El actor Samuel L. Jackson, quien ha participado en seis de las nueve películas del cineasta ha defendido públicamente el enfoque del director en diversas ocasiones.

Samuel L. Jackson ha defendido
Samuel L. Jackson ha defendido a Quentin Tarantino en varias ocasiones. (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una entrevista concedida a Esquire en 2019, Jackson calificó como “tonterías” parte de las críticas relacionadas con el lenguaje utilizado en Django Unchained.

El actor también abordó el tema en el documental QT8: The First Eight, dedicado a la trayectoria cinematográfica de Quentin Tarantino. En ese contexto, el actor señaló que considera que los diálogos del director reflejan la manera en que hablan y se expresan los personajes dentro de las historias.

“No hay deshonestidad en lo que escribe ni en cómo hablan o sienten los personajes en sus películas”, señaló.

Durante la entrevista con The Sunday Times, Rosanna Arquette también mencionó aspectos relacionados con su participación en Pulp Fiction desde el punto de vista contractual.

Rosanna Arquette aseguró que ganó
Rosanna Arquette aseguró que ganó menos que sus compañeros de Pulp Fiction. REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz indicó que, a diferencia de otros miembros del elenco, no recibió participación en los ingresos generados por la película en taquilla.

Según explicó, el acuerdo de distribución de beneficios estuvo relacionado con el productor del filme, Harvey Weinstein. En la entrevista, Arquette afirmó que fue la única persona del reparto que no obtuvo un porcentaje de las ganancias posteriores del largometraje.

Las declaraciones de Rosanna Arquette se producen mientras la actriz continúa trabajando en nuevos proyectos audiovisuales. Entre sus trabajos más recientes se encuentra su participación en The Moment.

