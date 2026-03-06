Por qué el fracaso de Blancanieves marcó un antes y un después para Rachel Zegler

Ay ho! Ay ho! Ay ho! El tráiler de #BlancaNieves ya está aquí. Estreno 20 de marzo, solo en cines. (Crédito: Disney)

El fracaso comercial de Blancanieves, la ambiciosa adaptación de Disney protagonizada por Rachel Zegler, ha sacudido a la industria al consolidarse como uno de los mayores tropiezos financieros del estudio y de la carrera de su actriz principal.

La superproducción, que aspiraba a revitalizar un clásico mediante una puesta en escena moderna y un presupuesto extraordinario, no logró captar el interés del público ni de la crítica. Este revés ha encendido las alarmas dentro de la compañía y ha reavivado el debate sobre los riesgos de apostar a remakes de alto costo en un mercado cada vez más exigente.

Un presupuesto monumental y una recaudación insuficiente

Según cifras oficiales proporcionadas por Disney y difundidas por Forbes a través del portal español Espinof, la película requirió una inversión de USD 336,5 millones, pero la recaudación mundial apenas superó los USD 205 millones. La diferencia entre ambas cifras revela un desequilibrio que ubica a Blancanieves entre los fracasos económicos más notorios de la compañía.

La película Blancanieves solo logró recaudar poco más de USD 205 millones tras invertir más de USD 336 millones en su producción (Disney vía AP)

La declaración oficial de costos fue consecuencia de una exigencia para acceder al incentivo fiscal británico, que permitió a la multinacional recuperar USD 64,9 millones y reducir la inversión real a USD 271,6 millones.

Sin embargo, considerando que el estudio retiene cerca del 50% de la recaudación en taquilla, la pérdida directa supera los USD 168 millones. Espinof subraya que ni ventas digitales ni derechos televisivos lograrán revertir el saldo negativo.

Ingresos secundarios y perspectivas empresariales

Aunque futuras ventas de licencias, formatos domésticos o acuerdos televisivos podrían generar ingresos adicionales, los analistas consideran improbable que la película alcance el punto de equilibrio. Espinof advierte que la magnitud del déficit convierte a este proyecto en una de las debacles empresariales más severas de la última década para Disney, limitando la capacidad de recuperación incluso mediante estrategias de comercialización secundaria.

La estrategia de revitalizar clásicos animados mediante remakes de acción real queda en entredicho luego del revés de Blancanieves ( © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.)

La situación se agrava porque la compañía había apostado por el film como parte de una estrategia para revitalizar clásicos animados con versiones de acción real.

El revés de Blancanieves obliga a reconsiderar la viabilidad de inversiones de este calibre y la eficiencia de los incentivos fiscales internacionales para producciones de alto presupuesto.

Recepción crítica y reacción del público

El panorama se complica aún más al observar la respuesta de la crítica y los espectadores. En Rotten Tomatoes, solo un 39% de las valoraciones fueron positivas, mientras que la calificación en IMDb descendió a 2,2 sobre 10 y en Letterboxd a 1,8 sobre 5. Además, la película recibió seis nominaciones a los premios Razzie, galardones que destacan lo peor del año en la industria, según Espinof.

Las críticas negativas en Rotten Tomatoes, IMDb y Letterboxd consolidan a Blancanieves como una de las producciones peor valoradas de Disney (© 2024 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.)

La respuesta negativa se reflejó en redes sociales, foros especializados y medios internacionales, donde la falta de conexión emocional y la percepción de un guion poco inspirado dominaron los comentarios. Este resultado contrasta con el desempeño de otros remakes recientes del estudio, que lograron combinar éxito comercial y aceptación crítica.

Impacto sobre la estrategia de Disney

El fracaso de Blancanieves ha generado preocupación dentro de Disney, que ya analizaba la rentabilidad de su modelo de remakes de alto presupuesto.

La empresa enfrenta una presión creciente de accionistas y observadores del sector para ajustar su enfoque y evitar nuevos descalabros financieros. El caso también impacta en la imagen del estudio como referente de innovación y liderazgo en la industria audiovisual.

El caso de Blancanieves impulsa a Disney a replantear su modelo de remakes y explorar producciones de menor riesgo financiero (© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.)

Mientras tanto, la compañía evalúa alternativas para retomar el crecimiento, explorando propuestas con menor riesgo financiero y mayor capacidad de adaptación a los cambios en el consumo de contenidos.

El desempeño de Blancanieves podría acelerar una transición hacia proyectos más moderados en escala presupuestaria y mayor flexibilidad creativa.

Consecuencias para Rachel Zegler y lecciones para la industria

El revés afecta de lleno la carrera de Rachel Zegler, quien asumió el rol protagónico tras su aclamado debut en West Side Story.

Rachel Zegler enfrenta un duro golpe en su carrera tras la negativa respuesta de crítica y público al protagonizar Blancanieves (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La imposibilidad de conectar con la audiencia y la crítica dificulta su consolidación en el mercado internacional y podría condicionar futuras oportunidades en grandes producciones.

La experiencia de Blancanieves sirve de advertencia para toda la industria: ni la potencia de una marca consolidada ni un presupuesto extraordinario garantizan el éxito. El caso evidencia la necesidad de adaptar estrategias, innovar en la narrativa y mantener un control riguroso de costos, especialmente en un entorno de competencia global y cambios en los hábitos de consumo.