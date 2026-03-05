‘Un novio por suscripción’: a qué hora se estrena la serie protagonizada por Jisoo de BlackPink en Netflix

Seo Mi‑rae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance

Netflix estrena este 6 de marzo de 2026 la serie coreana Un novio por suscripción (Boyfriend on Demand), una comedia romántica que combina romance y tecnología dentro de su premisa narrativa.

La producción reúne en su reparto principal a Jisoo, integrante del grupo de k-pop BLACKPINK, y a Seo In-guk. De acuerdo con la sinopsis oficial difundida por Netflix, la historia sigue a Seo Mi-rae, una productora de webtoons que atraviesa una etapa de agotamiento laboral y desencanto con las relaciones sentimentales.

Ante la rutina diaria y las decepciones en el plano personal, la protagonista decide probar un servicio de citas virtual por suscripción que le permite experimentar relaciones ideales en entornos digitales.

Dentro de la ficción, este sistema funciona como una simulación que recrea distintos escenarios románticos.

En la serie, la protagonista puede tener su cita perfecta a través de una plataforma virtual.(Captura de video/Netflix)

A través de un dispositivo tecnológico, Mi-rae accede a la plataforma llamada “Boyfriend on Demand”, donde puede elegir diferentes tipos de citas y pretendientes en universos virtuales diseñados específicamente para ese propósito.

El primer adelanto de la serie fue publicado por Netflix el 4 de febrero y presenta el tono ligero y fantasioso de la producción. En el avance se observa a la protagonista conectándose al sistema y participando en distintas experiencias románticas.

Según el material promocional, cada uno de estos mundos virtuales permite a Mi-rae vivir situaciones que responden a diferentes tipos de fantasía romántica. La protagonista puede decidir el perfil del pretendiente con quien desea interactuar y el contexto en el que se desarrolla la cita.

La protagonista puede ajustar las cualidades de su pretendiente en este mundo virtual. (Captura de video/Netflix)

Jisoo, quien interpreta a Seo Mi-rae, señaló que la serie ofrece a los espectadores la oportunidad de seguir “emocionantes historias de amor a través de los personajes”, en un relato que incluye diversas situaciones imaginadas.

Su participación forma parte de una etapa reciente de su carrera en la actuación, luego de haber tenido su primer papel protagónico en el drama televisivo Snowdrop. Antes de ese proyecto, la artista había realizado un cameo en la serie The Producers en 2015.

Por su parte, Seo In-guk interpreta a Park Kyung-nam, un colega de Mi-rae en la industria del webtoon. El personaje es presentado como un profesional destacado dentro de su entorno laboral y, al mismo tiempo, como rival de la protagonista.

Kyung-nam es considerado uno de los empleados más talentosos de la oficina y guarda un secreto que influirá en la historia.

Seo In-guk protagoniza "Un novio por suscripción" junto a Jisoo. (Créditos: Netflix)

Seo In-guk inició su carrera artística tras ganar el programa musical Superstar K en 2009. Posteriormente consolidó su trayectoria como actor con producciones como Reply 1997, Fatalidad a tu servicio, Café Minamdang y Death’s Game.

La serie está dirigida por Kim Jung-sik, quien previamente estuvo al frente de proyectos televisivos como Work Later, Drink Now y Not Others. El guion corre a cargo de Namgung Do-young, quien debuta como guionista en televisión con esta producción.

Horarios de estreno en Latinoamérica

"Un novio por suscripción" se estrenará en Netflix para tda Latinoamérica. (Créditos: Netflix)

El lanzamiento global del 6 de marzo implica que el estreno se ajusta a los distintos husos horarios de la región. En varios países de América Latina, la serie estará disponible durante la madrugada o las primeras horas del día:

México: 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 a.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 4:00 a.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 5:00 a.m.

España: 9:00 a.m.