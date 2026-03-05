Johnny Knoxville anuncia el final de Jackass tras 25 años de caos y acrobacias extremas

Johnny Knoxville confirmó el final de Jackass con la última película y cierra un ciclo de 25 años de locura extrema

Johnny Knoxville confirmó en la revista especializada Rolling Stone el final de Jackass, el show que protagonizó durante 25 años de acrobacias extremas y humor físico. El actor y creador original anunció que la franquicia llega a su fin con la próxima película, la última con el grupo original. “Es el lugar natural para terminar”, remarcó, dando cierre definitivo a la producción que marcó a toda una generación.

Durante la conversación, Knoxville precisó que este será el episodio final para el elenco principal. Explicó que, luego de décadas de desafíos físicos inéditos en televisión, el ciclo concluye de forma ineludible. El protagonista afirmó que no hay marcha atrás y que se trata de un viaje irrepetible en la cultura pop.

A la pregunta por el adiós inminente, Knoxville respondió: “Siempre supimos que esto no podía durar para siempre”. También señaló: “Nunca imaginé que duraría tanto”. “Esta vez sí será la última. Llegamos al punto en que debe terminar. Soy consciente del camino recorrido”, agregó.

El legado de Jackass y la amistad del grupo

La franquicia Jackass termina con todo el elenco original, según anunció Johnny Knoxville en Rolling Stone (Netflix)

Consultado sobre la influencia de Jackass, Knoxville repasó la historia y evolución del grupo. Sostuvo: “Nos une algo más que el caos: es amistad, lealtad y compartir locuras”, según declaró a Rolling Stone.

Rememoró que todo comenzó en la revista de skate Big Brother, donde él escribía columnas y el director Jeff Tremaine era editor.

“Jeff ganó ‘los mejores ojos’ en la secundaria, hermosos ojos azules”, bromeó Knoxville. También recordó que Chris Pontius se unió en esa época. Junto a Ryan Dunn y Bam Margera, provenientes de los videos Landspeed, formaron el núcleo del equipo.

Acerca del origen del programa, detalló que la propuesta nació casi de manera casual: “No sabíamos cómo debía ser el show, hasta que Spike Jonze —después nuestro productor— nos dijo: ‘Ya lo están haciendo, háganlo como los videos de skate’. Y así fue”.

El origen de Jackass surge de la revista de skate Big Brother y la amistad entre Knoxville, Jeff Tremaine y Chris Pontius (Paramount Pictures)

Knoxville evocó su infancia en el sur de Estados Unidos, marcada por bromas familiares y personajes excéntricos: “Mi padre hacía bromas en el trabajo, incluso leche con Ex-Lax para sus empleados. Para mí, era lo normal”.

Knoxville hizo hincapié en que jamás pensaron que el proyecto llegaría tan lejos: “Pensé que solo apareceríamos una vez en televisión. Casi nos cancelan durante el piloto. Pero seguimos adelante, siempre sorprendidos por el apoyo”.

También expuso la dinámica interna del grupo: “Si alguien dice que no a un truco, termina haciéndolo. Jeff sabe convencer; puede ser tu amigo o darte una charla dura, pero de alguna manera, terminas aceptando el reto”. Recalcó la importancia de la química entre los miembros originales y figuras como Rachel Wolfson.

Las consecuencias físicas y emocionales de los desafíos extremos

Johnny Knoxville admite consecuencias severas tras años de lesiones, conmociones cerebrales y complicaciones de salud mental (Netflix)

La experiencia de llevar el cuerpo hasta el límite dejó huellas profundas en Knoxville. “Después de todas las conmociones cerebrales, ya no puedo seguir en esto”, admitió a Rolling Stone.

Relató episodios médicos graves, incluido el incidente con un toro durante la última película, tras el que estuvo cinco o seis meses fuera y necesitó medicación ante dificultades de salud mental.

Knoxville describió los efectos de sus lesiones: fracturas, un ojo fuera de órbita y reiteradas conmociones. Contó que debió asistir a terapia, ya que las secuelas afectaron su creatividad y su ánimo durante mucho tiempo: “Fue duro para cualquier persona a mi alrededor”.

Respecto al miedo, Knoxville explicó que aprendió a metabolizarlo sin sentirse invulnerable: “Te haces libre cuando te acostumbras a lo peor que puede pasar”.

El desgaste emocional y la superación personal fueron constantes entre los integrantes de Jackass durante la época de excesos (REUTERS/Mario Anzuoni)

También habló sobre el desgaste emocional: “Me da pena no volver a torear. Me cuesta aceptar dejar esas locuras, porque amo lo que hacemos”.

Reconoció que los excesos impactaron en distintos integrantes: “En la segunda película fue la época más difícil. Mucho alcohol, muchas drogas y mal comportamiento. Algunos logramos salir adelante, otros no tanto”.

Reafirmó que la amistad fue fundamental para sostener el proyecto: “Si la gente no viera cariño real, esto no funcionaría. No es solo mostrar acrobacias ridículas; es hermandad”.

Johnny Knoxville después de Jackass: nuevos proyectos y vida personal

Al enfrentar el final impuesto por el paso del tiempo y las lesiones, Knoxville anticipa una rutina más tranquila: “Ahora toca ser papá, jugar con el perro, pasar tiempo con mi esposa y trabajar un poco”, respondió cuando Rolling Stone le consultó por sus siguientes pasos fuera de Jackass.

Tras el final de Jackass, Johnny Knoxville anticipa nuevos proyectos, como su participación en Fear Factor, y una vida personal más tranquila (REUTERS/Mario Anzuoni)

Knoxville expresó entusiasmo por el futuro inmediato en el reality estadounidense Fear Factor: “Me divierte presentar el programa. Me sorprende cuánto disfruto ayudar a los concursantes a enfrentar sus miedos”.

En cuanto al legado de Jackass, dejó abierta la puerta a proyectos aún sin definir: “No sé qué haré con las ideas en mi cabeza, pero por ahora no imagino una versión con un grupo completamente nuevo”.

Confirmó que la próxima película marcará el cierre oficial para el elenco original: “No es solo un cierre personal, es brindar una despedida digna a lo que significó para todos”.

Las expectativas por la última entrega son altas. Knoxville advirtió en Rolling Stone que los seguidores deben esperar “un desenlace tan impredecible y desbordado como los momentos más recordados del show”: en Jackass, el desastre nunca es accidental, sino la verdadera esencia de la franquicia.