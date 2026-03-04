Entretenimiento

La verdadera razón por la que Billy Idol logró dejar el consumo de heroína: “Empecé a fumar crack”

El músico británico habló sobre su historial de consumo de drogas y la forma en la que alcanzó la sobriedad tras décadas de problemas de adicción

Billy Idol se sinceró sobre su problema con las drogas y cómo pudo superarlo. (Richard Shotwell/Invision/AP)

Billy Idol habló sobre su historial de consumo de drogas y algunos episodios que marcaron su carrera durante una entrevista en el pódcast Club Random.

Durante la entrevista, el cantante señaló que, en un momento de su vida, comenzó a fumar crack como parte de un proceso para dejar el consumo de heroína. Según relató, el cambio ocurrió en un contexto en el que intentaba abandonar una dependencia previa.

“Una vez que intentas dejar la heroína, ¿a qué recurres? A otra cosa. Empecé a fumar crack para dejar la heroína”, afirmó. Cuando el presentador Bill Maher le preguntó si esa estrategia había funcionado, el músico británico respondió que sí.

Billy Idol admitió que consumía crack para dejar la heroína. (REUTERS/David Swanson)

Las declaraciones coinciden con el lanzamiento del documental Billy Idol Should Be Dead, una producción que revisa su carrera, su vida personal y distintos episodios relacionados con su trayectoria en la industria musical.

En el proyecto, el artista de 70 años aborda momentos en los que su estilo de vida y su consumo de drogas afectaron su vida personal y profesional.

En una entrevista con el periódico The New York Times, Billy Idol describió algunos de esos periodos como etapas en las que asumió diversos riesgos. “Lo tenía todo, y lo encendí con butano”, comentó al referirse a decisiones que tomó durante el auge de su carrera.

En declaraciones a The Associated Press en abril de 2025, el cantante señaló que el estilo de vida asociado al rock en aquella época incluía con frecuencia el consumo de drogas.

Billy Idol aseguró que su vida como estrella de rock lo llevó a consumir drogas. (AP)

Idol explicó que su primer contacto con sustancias ocurrió a una edad temprana. Según relató, consumió LSD por primera vez cuando tenía 12 años.

“Hubo un momento en mi vida en el que fui muy adicto a las drogas. Tengo suerte de haber conservado el cerebro que tengo, porque algunas personas sufrieron muerte cerebral y otras terminaron en la cárcel para siempre. O muertas. Imagínense si fuera hoy. Si estuviera haciendo lo que hacía entonces, estaría muerto porque me habría encontrado con fentanilo”, declaró.

El documental también aborda un episodio ocurrido en 1984, cuando el artista estuvo cerca de sufrir una sobredosis durante una visita a Inglaterra. El viaje se produjo después del éxito de su segundo álbum de estudio, Rebel Yell.

Billy Idol estuvo a punto de morir por una sobredosis. (AP/Bruna Prado)

En el documental, Billi Idol relató que se reunió con amigos y consumió heroína. Según explicó, la sustancia que utilizaron era particularmente fuerte.

De acuerdo con su relato, la situación derivó en una emergencia médica. El cantante señaló que sus amigos lo colocaron en una bañera con agua fría y posteriormente lo ayudaron a caminar por la azotea del edificio. “Básicamente me estaba muriendo. Me estaba poniendo azul”, explicó.

Además de los problemas relacionados con el consumo de drogas, el artista también enfrentó un accidente de motocicleta en 1990 que estuvo cerca de costarle una pierna.

Los excesos levaron a Billy Idol a tener un accidente en motocicleta que casi le cuesta la vida. (REUTERS/David Swanson)

El incidente tuvo consecuencias profesionales, ya que el cantante tuvo que rechazar una participación en la secuela de la película Terminator 2: Judgment Day debido a las limitaciones físicas derivadas de la lesión.

A finales de la década de 1980, el músico se convirtió en padre. En 1988 nació su hijo Willem, fruto de su relación con Perri Lister, y en 1989 nació su hija Bonnie, con Linda Mathis. Según el propio artista, la combinación de la paternidad y el accidente de motocicleta lo llevó a reconsiderar su estilo de vida.

Billy Idol dijo que convertirse en padre lo llevó a reconsiderar su estilo de vida. (Foto: Instagram/Billy Idol)

En entrevistas posteriores, Billi Idol indicó que con el tiempo adoptó una disciplina diferente respecto a su consumo de sustancias.

En conversaciones recientes señaló que actualmente se considera “California sober”, una expresión utilizada para describir a personas que han dejado de consumir algunas drogas mientras mantienen el uso ocasional de cannabis.

