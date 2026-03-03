El hijo de Cher volvió a ser arrestado en menos de 48 horas por disturbios

El hijo menor de Cher, Elijah Blue Allman, está involucrado en dos disturbios a propiedad privada. (Grosby)

Elijah Blue Allman, hijo de la cantante Cher, fue arrestado nuevamente tras incidentes recientes en el estado de New Hampshire, según información obtenida por TMZ.

El pasado domingo 1 de marzo, Allman fue detenido bajo cargos de robo con agravantes en Windham, apenas dos días después de ser arrestado el viernes por presunto asalto.

De acuerdo con los documentos policiales, Allman ingresó a una vivienda en Windham, lo que llevó a que una de las residentes se refugiara en un armario durante el incidente.

Los oficiales del Concord Police Department llegaron al lugar y encontraron a Elijah sentado en el sofá de la sala, fumando un cigarrillo. Según el reporte, fue arrestado sin resistencia y no se reportaron objetos faltantes dentro de la vivienda.

Elijah Blue Allman fue arrestado por causar daños en una vivienda. (Instagram/Elijah Blue Allman)

Aunque no se registró robo alguno, la policía indicó que el acusado habría causado daños materiales estimados en unos 1,700 dólares a la puerta de la casa y cerca de 1,000 dólares a una alfombra, luego de que un cigarrillo encendido cayera sobre esta última.

El arresto del domingo se suma al de viernes 27 de febrero, cuando Elijah Blue Allman fue liberado sin necesidad de pagar fianza tras ser imputado por dos cargos de asalto simple y un cargo por invasión de propiedad, además de amenazas criminales y conducta desordenada.

En esa ocasión, la detención se produjo en la escuela preparatoria St. Paul’s, en Concord, donde el músico de 49 años habría generado un disturbio en el comedor del centro educativo.

Los oficiales indicaron que no tiene vínculo formal con la institución y que se desconocen los motivos de su presencia en el lugar.

Antes de irrumpir en la vivienda, Elijah Blue Allman tuvo un comportamiento errático en una preparatoria. (Instagram/Marieangela King)

Las fuentes citadas por TMZ indicaron que las autoridades continúan investigando las circunstancias de los hechos y evaluando posibles medidas legales adicionales.

Cabe destacar que la salud mental y el historial de adicciones de Allman han sido foco de atención pública desde diciembre de 2023, cuando Cher solicitó una tutela temporal sobre su patrimonio, argumentando que su hijo enfrentaba serios problemas de consumo de sustancias y desequilibrios emocionales.

Sin embargo, madre e hijo llegaron posteriormente a un acuerdo privado y la interprete de “Believe” retiró la petición voluntariamente.

“Este resultado permite que las partes se enfoquen en sanar y reconstruir sus vínculos familiares, un proceso que comenzó durante la mediación y continúa hoy en día”, indicaron los abogados de Allman, Avi Levy y Steven Brumer, en un comunicado proporcionado a la revista PEOPLE.

Cher intentó controlar el patrimonio de Elijah Blue Allman para evitar que siguiera consumiendo drogas. (Instagram/Marieangela King)

Ese mismo año, Marieangela King afirmó ante un tribunal que Cher habría contratado a cuatro hombres para sacar a Elijah de su habitación de hotel, en un intento por intervenir en su situación de salud.

Aunque, la cantante negó tajantemente esa versión y prefirió no ahondar en detalles: “Ese rumor no es cierto”, puntualizó.

En una declaración anterior, la famosa habló con franqueza sobre el dolor de ver a un hijo luchar contra sus demonios.

“No estoy sufriendo por algo que millones de personas en Estados Unidos no sufran. Soy una madre. Mi trabajo, de una forma u otra, es intentar ayudar a mis hijos. Harías cualquier cosa por ellos. Cuando puedes ayudarlos, simplemente lo haces, porque eso es ser madre”, expresó.

Cher afirmó que haría cualquier cosa por su hijos. (REUTERSAndrew Kelly)

Sin embargo, la estrella de Mamma Mia! 2 admitió que su obligación como madre la lleva a apoyar siempre a sus hijos.