El exnovio de Oprah Winfrey detalla la “incómodidad” que experimentaron al salir en los años 70: “No recuerdo que nos besáramos”

El músico recordó el noviazgo que mantuvo con la prresentadora en la década de 1970 y cómo ambos afrontaban las reacciones a su relación interracial en Nashville

John Tesh se sinceró sobre los estigmas de su noviazgo con Oprah Winfrey. (Reuters. Instagram)

John Tesh recordó la relación que mantuvo en la década de 1970 con Oprah Winfrey, cuando ambos trabajaban en estaciones de televisión rivales en Nashville, Tennessee.

En declaraciones a Page Six, el músico describió el contexto social de la época y explicó cómo enfrentaban las reacciones ante su relación interracial.

Tesh, de 73 años, señaló que en aquel momento “era muy incómodo para una mujer afroamericana y un hombre muy, muy blanco estar saliendo juntos”. Añadió que la relación “era inusual en el Sur”. “Toda mi familia creció en el Sur, así que yo era obviamente consciente de eso”, dijo.

Pese a ese contexto, el exconductor explicó que decidieron no centrarse en las miradas externas. “Se convirtió en una broma entre nosotros”, afirmó.

John Tesh aseguró que algunas personas se incomodaban con su relación con Oprah Winfrey. (Captura de video. AP)

Según relató, debido a sus extensas jornadas laborales en televisión local, apenas podían verse. “Trabajábamos todo el día y, en realidad, nos veíamos una vez a la semana”, recordó.

En ese marco, solían bromear con una frase que repetían al encontrarse: “Oye, ¿qué restaurante quieres vaciar esta noche?”, aludiendo a la posibilidad de que otras personas se sintieran incómodas con su presencia como pareja.

John Tesh también habló sobre la impresión que tenía del talento de Winfrey en esos primeros años de carrera. “Todos sabíamos que era alguien especial”, expresó.

Recordó que disfrutaba especialmente cuando coincidían en la cobertura de las mismas noticias para sus respectivos canales. “Era como: ‘Está bien, esto hace que todo sea mucho más divertido’”, comentó.

John Tesh recordó que coincidia con Oprah Winfrey en las mismas coberturas al inicio de su carrera (YouTube: CBS Sunday Morning)

Consultado sobre aspectos más personales de la relación, Tesh respondió con humor. “Ni siquiera recuerdo que nos besáramos. Éramos realmente, realmente amigos muy cercanos”, subrayando que la base de la relación era la amistad.

El noviazgo terminó en un período de cambios profesionales. Oprah Winfrey se trasladó primero a Baltimore y posteriormente a Chicago, donde consolidó su carrera en televisión.

John Tesh, por su parte, se mudó a Nueva York y más tarde a Los Ángeles, donde se convirtió en copresentador del programa de espectáculos Entertainment Tonight, cargo que desempeñó durante diez años.

John Tesh ha mantenido una exitosa carrera en televisión. (Captura de video)

En 1996, Tesh dejó ese espacio para concentrarse en su carrera musical. Entre sus composiciones más reconocidas figura “Roundball Rock”, tema utilizado en las transmisiones de la NBA por NBC desde 1990. Según recordó, fue el ejecutivo deportivo Dick Ebersol quien decidió incorporar la pieza.

“Fue Dick Ebersol quien decidió usar la canción en 1990”, señaló. Y añadió que el directivo le dijo en ese momento: “Oye, esto es bueno, esto es genial. Vamos a usarlo. ¿Por qué no lo tocamos durante un tiempo y pagamos la universidad de uno de tus hijos?”. “Y yo dije: ‘Está bien, perfecto’”, relató.

Sobre los ingresos que le genera esa composición, Tesh indicó que en un buen año puede ganar “cifras bajas de seis dígitos” por ese tema. Además de su trabajo como compositor, ha realizado conciertos en vivo cuyos fondos han contribuido a recaudar millones de dólares para PBS.

John Tesh ha dedicado su tiempo a la música en paralelo a su trabajo como presentador. (Instagram)

En el ámbito personal, Tesh contrajo matrimonio en 1992 con la actriz Connie Sellecca, conocida por su participación en la serie Hotel. La pareja tiene una hija. Winfrey, por su parte, mantiene una relación desde 1986 con el empresario Stedman Graham.

Actualmente, además de su labor musical, Tesh conduce el programa radial “Intelligence for Your Life.

