Delroy Lindo aborda el incidente del insulto racial en los premios BAFTA y recibe una ovación de pie

Delroy Lindo se pronunció sobre el incidente en los premios BAFTA. (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante la ceremonia de los 57.º NAACP Image Awards celebrada el 28 de febrero de 2026 en el Pasadena Civic Auditorium de Los Ángeles, California, Delroy Lindo abordó públicamente el incidente ocurrido en los BAFTA de este año.

En aquellos premios, un defensor del síndrome de Tourette, John Davidson, utilizó un insulto racial mientras el actor y Michael B. Jordan presentaban un premio en el escenario.

Lindo, de 73 años, compartió el escenario con el director Ryan Coogler durante la ceremonia de los NAACP Image Awards y aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo público que él y Jordan recibieron tras el episodio.

“Me gustaría decir oficialmente que apreciamos todo el apoyo y cariño que nos han mostrado después de lo sucedido el fin de semana pasado. Significa mucho para nosotros”, afirmó ante una ovación del público.

Delroy Lindo agradeció en los NAACP el apoyo recibido. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Y añadió: “Es un honor estar aquí esta noche entre nuestra gente, entre tantas personas que nos han mostrado un apoyo increíble”.

En referencia al incidente de los BAFTA, Delroy Lindo indicó que consideraba que se trataba de un caso en el que algo que podría haber sido negativo se convirtió en una experiencia positiva gracias al apoyo recibido.

Durante el mismo evento, la actriz Regina Hall expresó su apoyo a Lindo y Jordan. “También quisiera dedicar un momento a estos dos reyes que están en esta audiencia y enviarles mucho cariño por su clase, y me refiero a Michael B. Jordan y Delroy Lindo”, señaló, generando otra ovación del público.

Regina Hall mostró su total apoyo a Delroy Lindo y Michael B Jordan. REUTERS/Aude Guerrucci

El incidente original ocurrió el 22 de febrero de 2026 en los BAFTA celebrados en el Royal Festival Hall de Londres.

Davidson, de 54 años y que también padece del síndrome de Tourette, quien fue invitado a la ceremonia para representar la película nominada I Swear, gritó la “palabra con N”, considerada racialmente ofensiva, mientras Lindo y Jordan estaban en el escenario presentando el premio a Efectos Visuales Especiales.

Davidson comenzó a experimentar síntomas del síndrome de Tourette a los 12 años. En declaraciones a la revista Variety, indicó que se había comunicado con el equipo de la película Sinners para disculparse directamente con Jordan, Lindo y la diseñadora de producción Hannah Beachler.

“StudioCanal trabajó estrechamente con BAFTA, y ellos nos informaron que cualquier palabra ofensiva sería editada para la transmisión”, dijo.

John Davidson se disculpó públicamente luego de lanzar un insulto racista en los BAFTA. (Instagram/John Davidson)

Por si fuera poco, señaló también que, considerando la proximidad del micrófono a su asiento, no fue prudente estar tan cerca durante sus tics involuntarios.

John Davidson explicó que, cuando salen palabras socialmente inaceptables, la culpa y la vergüenza asociadas al síndrome pueden generar un estrés significativo. “No puedo explicar lo afectado y angustiado que he estado mientras asimilaba el impacto de lo sucedido”, agregó.

Lindo también mencionó en una entrevista posterior con Vanity Fair que hubiera deseado que algún representante de BAFTA se comunicara con él y con Jordan después del incidente para abordar la situación.

Delroy Lindo esperaba recibir una disculpa por parte de los BAFTA, (BBC)

Tras la difusión del incidente en la transmisión de BBC One, la cadena emitió una disculpa, reconociendo que algunas personas pudieron escuchar lenguaje ofensivo derivado de los tics involuntarios asociados al síndrome de Tourette.

La BBC indicó que no fue intencional y que la versión editada se incluirá en BBC iPlayer.