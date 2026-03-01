Entretenimiento

Se reveló la causa de muerte de Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire"

El informe forense del condado de Los Ángeles determinó oficialmente que se trató de un suicidio en un hospital

La causa de muerte de Robert Carradine fue confirmada como suicidio por el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles (Disney Channel)

La causa oficial de muerte de Robert Carradine fue confirmada por el Departamento Forense del Condado de Los ángeles, que registró que el actor falleció a los 71 años debido a secuelas de una lesión cerebral anóxica y ahorcamiento.

El informe médico estableció que se trató de un suicidio y precisó que el deceso ocurrió en un hospital.

La familia Carradine, a través de un comunicado, manifestó su pesar y recordó la lucha que el actor sostuvo durante casi 20 años contra el trastorno bipolar.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor”, señalaron sus allegados.

La declaración agregó que están “desolados por la pérdida de esta hermosa alma” y reconoció la “lucha valiente de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar”.

Además, su círculo cercano espera que “su historia sirva para iluminar y fomentar la atención sobre el estigma que rodea a la salud mental”.

La familia Carradine expresó su dolor por la pérdida y resaltó la prolongada batalla del actor contra el trastorno bipolar (Evan Agostini/Invision/AP)

El mensaje concluyó con un agradecimiento por la “comprensión y compasión” recibidas.

Keith Carradine, hermano mayor y también actor, abordó públicamente el diagnóstico de Robert.

“No hay vergüenza en ello”, afirmó Keith en declaraciones al medio especializado Deadline.

Consideró que “es una enfermedad que pudo más que él”, y que desea “celebrarlo por su lucha y celebrar su hermosa alma”.

En palabras de Keith, su hermano “era muy capaz y lo vamos a extrañar todos los días”.

Añadió que encontrarán consuelo en “lo divertido que era, en su sabiduría y absoluta tolerancia. Así era mi hermano pequeño”.

Hilary Duff, su hija en la serie "Lizzie McGuire", homenajeó al actor y agradeció la calidez que él brindó durante su trabajo juntos (Disney Channel)

La familia Carradine, considerada una de las dinastías más reconocidas de Hollywood, ha tenido varias generaciones dedicadas a la actuación.

Robert era hijo del legendario John Carradine y hermano de David Carradine, actor fallecido en 2009.

El fallecimiento de Carradine motivó homenajes en la industria y un tributo especialmente sentido de Hilary Duff, quien interpretó a su hija en la serie Lizzie McGuire durante más de sesenta episodios.

Duff recurrió a sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida: “Esto duele mucho. Es difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo”.

Recordó la calidez que predominaba en el set y la influencia de Carradine en su vida profesional y personal, señalando que “había tanta calidez en la familia McGuire” y que “siempre me sentí muy cuidada por mis padres en la ficción”.

En su mensaje, Duff agradeció haber tenido ese entorno y confesó que “siempre estaré agradecida por eso”.

El fallecimiento de Robert Carradine reavivó el debate sobre salud mental y el estigma en la industria del cine de Hollywood (Instagram/@hilaryduff)

Añadió que le “duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”, tras admitir el pesar al saber que “Bobby estaba sufriendo”.

El elenco de la serie también se sumó a los mensajes de despedida.

Jake Thomas, quien interpretó a Matt, hermano de Lizzie, definió a Carradine como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer” y destacó que era “divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”.

Para Thomas y los demás, “más que nada, era familia”.

La trayectoria de Carradine en la pantalla fue extensa: encarnó a Sam McGuire en 65 episodios de Lizzie McGuire y participó en The Lizzie McGuire Movie.

Además, su papel de Lewis Skolnick en la comedia La venganza de los nerds (1984) lo identificó como un rostro conocido para el público estadounidense, con una carrera que se extendió por varias décadas.

El elenco de "Lizzie McGuire" y otras figuras de la industria recordaron a Carradine como un hombre divertido, excéntrico y querido (Disney Channel)

La muerte de Robert Carradine reactivó la atención sobre la salud mental en la industria de la televisión y el cine.

Según su familia, esperan que “su historia sirva para iluminar y fomentar la atención sobre el estigma que rodea a la salud mental”.

El actor deja tres hijos, una carrera artística diversa y el recuerdo de quienes lo consideraron una gran persona.

