Jennifer Garner confiesa cómo una frase de “Si tuviera 30” todavía guía su vida

La actriz reconoció que emplea unas líneas de la película, estrenada hace más de dos décadas, como parte de su rutina diaria

Jennifer Garner mantiene vigente un famoso lema, símbolo de "Si tuviera 30", en su vida cotidiana (Columbia Pictures)

Más de veinte años después del estreno de Si tuviera 30, la influencia del film sigue presente tanto en los espectadores como en la vida cotidiana de su protagonista, Jennifer Garner.

La actriz, que hoy tiene 53 años, confesó durante el podcast Not Gonna Lie de Kylie Kelce que una frase del guion continúa guiando su día a día.

Yo digo ‘30, coqueta y próspera’ tres o cuatro veces por semana en videos para la gente”, admitió Garner al referirse al lema optimista que popularizó su personaje, Jenna Rink.

La frase, en inglés “30, flirty and thriving”, se instaló en la cultura popular y, para Garner, terminó por convertirse en un ritual personal.

Aunque, no se limita a grabaciones promocionales: la artista reconoció que suele utilizarla como felicitación personalizada, incluso para desconocidos.

La frase "30, coqueta y próspera" se consolida como un ritual personal y felicitación especial de la actriz para sus seguidores (Columbia Pictures)

Contó que, si encuentra a alguien por cumplir 30 o 13 años, “hago un video para ese amigo tuyo; si alguien importante en tu vida está festejando uno de esos cumpleaños, yo hago ese video”.

Así, el espíritu de la película de 2004 se mantiene presente en cada encuentro con sus admiradores.

En la historia, Jenna Rink es una adolescente de 13 años que despierta mágicamente en el cuerpo de ella misma el futuro, con 30 años, descubriendo una adultez llena de posibilidades.

El impacto de Si tuviera 30 se advierte también en la difusión de otras líneas del guion.

Durante la charla, Kylie Kelce destacó su frase favorita: “Eso es porque tengo estas increíbles tetas para llenarlo”.

El personaje Jenna Rink inspira una mirada positiva hacia el crecimiento y la autoaceptación en la adultez (IMDb/Columbia Pictures)

La escena en la que Jenna se prueba un vestido y celebra su nuevo cuerpo se volvió recordada por quienes, como Kelce, vieron en ese momento una reivindicación de la autoaceptación.

La presentadora comentó entre risas que “siempre pensé que era la reacción más linda, como diciendo: ‘¿Sabes lo que obtienes entre los 13 y los 30? ¡Tetas!’”, mostrando cómo el mensaje de crecimiento y autoestima sigue vigente para el público.

Jennifer Garner evocó los días de rodaje como una etapa inolvidable. “Amé esa película. Nos divertimos muchísimo haciéndola”, recordó.

En ese sentido, atribuyó especialmente el clima en el set al fallecido director Gary Winick: todos, aseguró, apreciaban trabajar a su lado.

Añadió que, de no haber fallecido, “habríamos trabajado con él unas diez veces más”.

El ambiente de filmación con el director Gary Winick fue clave para generar la química entre el elenco de "Si tuviera 30", según Jennifer Garner (Columbia Pictures)

El reencuentro de Jennifer Garner y Judy Greer

La conexión entre las estrellas Si tuviera 30 no se perdió con los años. El reencuentro entre Jennifer Garner y Judy Greer provocó una ola de nostalgia entre los espectadores.

Durante una aparición en The Graham Norton Show, Garner describió cómo reaccionan quienes las ven juntas.

“Cuando la gente ve a Judy se vuelve loca porque estuvo en muchas películas geniales. Y cuando nos ven juntas, pierden la cabeza. Ahora más que nunca, Si tuviera 30 causa sensación”, señaló la actriz.

En el film, Greer interpretó a Lucy “Tom-Tom” Wyman, la amiga de la infancia de Jenna que pasa de ser aliada a convertirse en rival en el mundo editorial.

Esa relación, marcada por matices y competencia, quedó como uno de los ejes más recordados de la historia.

Jennifer Garner y Judy Greer retomaron su complicidad en la serie "The Last Thing He Told Me", fortaleciendo su vínculo desde "Si yo tuviera 30" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Años después, ambas volvieron a coincidir en la segunda temporada de The Last Thing He Told Me, la serie de Apple TV donde Greer encarna a Quinn Favreau y Garner asume el papel protagónico de Hannah.

La colaboración fue celebrada tanto por el público como por las propias actrices, que disfrutaron el reencuentro detrás de cámara.

Greer, en declaraciones a la revista estadounidense People, relató que la complicidad entre ambas llegó a ser un desafío durante el rodaje porque “hubo momentos en los que tuvimos que separarnos para poder terminar una escena”, según recordó entre risas.

Más allá de las interrupciones, resumió la experiencia con alegría al afirmar: “Nos pagaron por pasar tiempo con gente que amas”, en referencia al afecto y la diversión compartidos.

