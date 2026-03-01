Jacobi Jupe, el actor infantil que hizo llorar al mundo en “Hamnet” y cambió el final de la película

El final de "Hamnet" se definió por la intervención de Jacobi Jupe en el cierre del rodaje (Universal Pictures)

El inesperado desenlace de Hamnet y el impacto que dejó en el público se comprenden mejor a través de la experiencia de Jacobi Jupe, el actor infantil que interpretó al hijo de Shakespeare.

En el set, su trabajo estableció una dinámica inédita con su hermano mayor, Noah Jupe, modificando la representación del duelo en pantalla.

La transformación fundamental del desenlace se debió a un gesto sencillo y fraterno.

Tras concluir su participación, Jacobi insistió en regresar al set únicamente para ver actuar a su hermano. “Recuerdo que le pedí a mi papá si podíamos ir un día antes, solo para poder ver a Noah”, relató Jacobi a TheWrap.

Su presencia en el Globe Theatre provocó una modificación significativa en el guion original.

El actor infantil pidió a su padre que lo llevara a ver a su hermano Noah Jupe y la directora Chloe Zháo decidió incluirlo en la secuencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

La directora Chloé Zhao, impactada por la energía entre los hermanos, decidió incluir a Jacobi en la secuencia final.

“Jacobi estaba allí porque quería presentarme a todos. Chloé empezó a pensar en la idea de que Hamnet saliera al escenario después de la muerte de Hamlet y se encontrara con su madre”, dijo Noah al portal.

Y agregó: “Desarrolló ese momento hermoso para la película. Todo surge de ese sentido de sincronía y espiritualidad que tiene Chloé, que realmente se deja llevar por sus ideas”.

Esta aparición improvisada fue la primera vez que los Jupe compartieron escenario y aportó al desenlace una conexión derivada de la espontaneidad y del lazo familiar.

La cineasta, reconocida por su sensibilidad artística, vinculó la dimensión espiritual de la historia con la química entre los hermanos.

El actor que encarna a Hamlet en la obra de teatro es interpretado por Noah, de 21 años (Universal Pictures)

“Chloé tiene esa energía… no es magia, pero sí una especie de espiritualidad que acaba conectando los puntos en el momento justo”, explicó Noah Jupe a AwardsWatch sobre el ambiente que la realizadora generaba durante el rodaje.

Jacobi Jupe destacó el carácter impredecible y emotivo de las audiciones: “Fue la primera vez que conocí a Chloé. Ni siquiera me dijo su nombre. Solo me pidió que improvisara como si mi padre estuviera siendo llevado en una furgoneta y yo tuviera que convencerla para que lo dejara quedarse”, sostuvo en una entrevista con TIME.

Para lograr la semejanza física entre los hermanos en pantalla, Chloé Zhao recurrió a estrategias poco convencionales.

“Chloé entró en el camerino y dijo: ‘No te pareces nada a Jacobi’. Probamos pelucas rubias y hasta pintura amarilla en el pelo”, relató Noah entre risas para la misma revista. “Es como imaginar a Shakespeare intentando recrear a su hijo con los medios que tenía a mano”.

El desenlace de "Hamnet" suma autenticidad y carga emotiva gracias a la espontánea presencia de ambos hermanos Jupe en la escena final (REUTERS/Caroline Brehman)

El papel de Hamnet exigió a Jacobi enfrentar emociones complejas a una edad temprana, según afirmó en declaraciones para TIME.

“He hecho varios papeles en los que muero y mi madre me dijo que iba a morir otra vez. Al principio me molestó, porque quería lograr un papel donde no tuviera que morir, pero valió la pena. La experiencia fue increíble”, confesó.

Noah, por su parte, admitió su propia envidia: “Toda mi vida he querido morir en una película y nunca me han dejado, y Jacobi seguía muriendo en todas, pero lo odiaba. Yo pensaba, ‘¿Por qué no podemos cambiar? ¡A mí me encantaría!’”.

La filmación de la escena de la muerte de Hamnet fue uno de los momentos más intensos. “Quise ver la muerte de Jacobi, y Chloé me mostró un par de tomas. Fue desgarrador”, expresó Noah.

El propio Jacobi reconoció en el citado diálogo: “Lloré todo el tiempo. Fue impactante ver cómo todo cobraba sentido en pantalla”.

El elenco y la atmósfera de rodaje permitieron a Jacobi y Noah Jupe vivir una experiencia única en sus carreras (Instagram)

El cierre de Hamnet adoptó un tono aún más personal con la presencia de ambos hermanos en la escena final, una decisión nacida de la espontaneidad de Zhao y de la complicidad del elenco.

El detalle del programa de la obra dentro de la película, que presenta al protagonista como “Mr. Jupe”, no pasó inadvertido para Jacobi: “Lo que tiene de simbólico es que los dos somos ‘Mr. Jupe’. Me encanta que lo pusieran en la película. Es sutil y lo encaja todo”, dijo Jacobi a TheWrap.

La relación entre los hermanos resultó esencial para la solidez de sus interpretaciones.

“Más que nada, hemos compartido amor y apoyo mutuo”, resumió Noah para TIME. Jacobi añadió: “Cuando éramos pequeños, coreografiábamos peleas y las grabábamos en el trampolín. Hasta en la película tenemos una pelea de acrobacias”.

La estrella de 12 años también destacó el vínculo que desarrolló con Paul Mescal y Jessie Buckley, quienes fueron sus padres en la ficción (Universal Pictures)

La interacción con Paul Mescal y Jessie Buckley fue determinante para Jacobi: “Fue una especie de familia instantánea. No fue incómodo, solo nos lanzamos y sucedió”, dijo en conversación con AwardsWatch.

Por su parte, Noah, que llegó al rodaje con una mirada externa, terminó sintiéndose parte de ese núcleo: “Intenté no invadir la dinámica ya formada, pero me acogieron y sentí que representaba de alguna forma la pérdida de Jacobi”.

Ambos coincidieron en que la experiencia de compartir un proyecto de este alcance los cambió de alguna forma.

“Ahora tengo un hermano que entiende lo que he vivido. Es bonito tener a alguien que puede comprenderlo de verdad”, reflexionó.

Jacobi concluyó: “Creo que lo que hemos hecho honra a Hamnet de la forma más hermosa”.