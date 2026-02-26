Entretenimiento

Así fue cómo Liza Minnelli logró la sobriedad tras años de problemas de adicción: “Mis nueve vidas habían terminado”

A los 79 años, la artista publica sus memorias y detalla por primera vez su experiencia con la adicción, los ingresos en rehabilitación y su proceso de sobriedad

Liza Minnelli se sinceró sobre sus problemas con las drogas. (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

Liza Minnelli publica sus memorias bajo el título Kids, Wait Till You Hear This!, en las que aborda por primera vez de manera detallada su experiencia con la adicción y el proceso que la llevó a la sobriedad.

El libro, que llegará a las librerías el 10 de marzo, incluye pasajes en los que la artista describe lo que define como una etapa de “vida o muerte”.

En una entrevista concedida a la revista People, la actriz,de 79 años, señala que lleva 11 años sobria. Al ser consultada sobre si considera sorprendente haber sobrevivido, respondió: “¿No lo crees tú?”.

La también cantante relata que su primer contacto con medicamentos como el Valium se produjo tras la muerte de su madre, Judy Garland, fallecida el 22 de junio de 1969 por una sobredosis accidental.

Liza Minnelli comenzó a tomar Valium tras la muerte de su madre, Judy Garland. (Captura de video)

La intérprete tenía entonces 23 años y asumió responsabilidades familiares, incluyendo la organización del funeral, mientras sus hermanos menores, Lorna y Joey Luft, tenían 16 y 14 años respectivamente.

En el libro, Liza Minnelli escribe que lo que comenzó como una ayuda puntual derivó con el tiempo en un hábito y posteriormente en una adicción. Describe ese proceso como una herencia genética vinculada a la historia de su madre. A partir de ese momento, su carrera artística continuó en ascenso.

Durante la década de 1970 alcanzó reconocimiento internacional con la película Cabaret y el especial televisivo Liza with a Z. La etapa estuvo marcada por giras, espectáculos con entradas agotadas y una alta exposición mediática.

Según declaró a People, en ese contexto comenzó a experimentar con distintas sustancias, debido a la presión por integrarse en determinados entornos.

Liza Minnelli tuvo probleas de adicción con varias drogas para sobrellevar la presión de la industria. (Créditos: Instagram/Liza Minnelli)

“Lo que hice fue buscar algo más divertido, algo mejor, y alguien me dijo: ‘Prueba esto’. Así que lo intenté, y todos a mi alrededor lo hacían. Así que intentar estar a la altura de la multitud era importante cuando no eras guapa y tu cabello no estaba del todo bien. Me sentía tan fuera de lugar”, afirmó.

En sus memorias enumera diferentes tipos de drogas que consumió a lo largo de los años, entre ellas benzodiacepinas, barbitúricos, anfetaminas y cocaína. También indica que, tras someter su cuerpo a exigencias físicas constantes, desarrolló dolor crónico y posteriormente dependencia al Oxycontin.

A lo largo de su vida atravesó varios ingresos en centros de rehabilitación. El primero tuvo lugar en 1984, por iniciativa de su hermana Lorna Luft.

Menos de un año después, recibió una intervención directa de la actriz Elizabeth Taylor, quien le pidió que enfrentara su situación. “No más mentiras... Mírate al espejo y mira lo que vemos”, le dijo en aquel entonces.

Elizabeth Taylor le dio un ultimatum a Liza Minnelli para que ingresara a rehabilitación.

Liza Minnelli recuerda que en 2015 tomó la decisión definitiva de volver a tratamiento por iniciativa propia, tras considerar que su situación era límite. “Me di cuenta de que tal vez mis nueve vidas habían terminado”, comentó.

Minnelli describe su vida actual en sobriedad como una etapa positiva. Indica que la música continúa siendo un recurso central para manejar momentos de tensión.

“Es genial cuando conocemos a alguien que nos ayuda. Es horrible pensar que tienes que luchar cada día. Tengo música en la que puedo apoyarme si me pongo nerviosa o lo que sea. Y si caigo, en otras palabras, si me salgo del programa, volveré a luchar. No te rindas. Hay diversión. Hay cosas buenas ahí fuera”, expresó.

La actriz atribuye parte de su estabilidad actual al apoyo de su amigo y colaborador, el pianista Michael Feinstein. Feinstein participó en el proceso de elaboración del libro y comenzó a grabar conversaciones con la artista hace aproximadamente una década con el objetivo de documentar sus relatos.

Michael Feinstein incentivó a Liza Minelli a publicar sus memorias en vida. (Facebook/ Liza Minelli)

Según explicó, durante años la cantante sostuvo que su historia debía contarse después de su muerte, pero posteriormente decidió compartirla en vida.

El músico señala que la decisión de publicar las memorias representó un paso significativo para la intérprete. Añade que hablar abiertamente sobre experiencias personales le permitió abordar aspectos que no había tratado públicamente con anterioridad.

