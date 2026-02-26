Entretenimiento

Así fue como la fama a temprana a edad marcó a Lindsay Lohan: “¿Por qué nadie me protegió más?”

La actriz habló sobre los años de exposición mediática y la decisión de mudarse a Dubái, donde formó una familia

Lindsay Lohan se sinceró
Lindsay Lohan se sinceró sobre lo abrumadora que fue la fama en su adolescencia. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con Vogue, Lindsay Lohan reflexionó sobre los años iniciales de su carrera y el período de alta exposición mediática que derivó en problemas legales.

Durante la conversación, la actriz se preguntó por la falta de contención durante su adolescencia en la industria del entretenimiento. También reconoce que, siendo adolescente, no contaba con herramientas para gestionar determinadas situaciones.

¿Por qué nadie fue simplemente a sacarme de allí, a protegerme más?. Una no sabe cómo hacerlo cuando es adolescente”, dijo.

Lindsay Lohan aseguró que no
Lindsay Lohan aseguró que no entiende cómo no la protegieron del foco mediático. (Shutterstock)

La artista inició su carrera cinematográfica con Juego de gemelas, producción que marcó su irrupción en Hollywood cuando era niña. Su consolidación llegó en 2003 con Un viernes de locos, donde compartió protagonismo con Jamie Lee Curtis. A partir de entonces, su presencia en la industria se intensificó.

Durante su adolescencia se trasladó a Los Ángeles, donde vivió sin supervisión parental directa y, por un tiempo, compartió departamento con la también actriz juvenil Raven-Symoné.

En esos años participó en títulos como Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls y Herbie: Fully Loaded, al tiempo que desarrollaba una carrera musical.

El crecimiento profesional coincidió con una fuerte atención de la prensa sensacionalista, que documentó su vida nocturna en clubes de Hollywood. Ese período estuvo acompañado por arrestos y procesos judiciales que se extendieron durante varios años.

Lindsay Lohan tuvo varios problemas
Lindsay Lohan tuvo varios problemas con la ley que opacaron su carrera. (Shutterstock)

En la conversación con Vogue, Lindsay Lohan describe esa etapa como “abrumadora y absorbente”, incluso pensó en regresar con sus padres a Nueva York, pero optó por permanecer en Los Ángeles.

“Debería haber escuchado a mis padres y haberme mudado de vuelta a Nueva York. Pero era joven y quería estar en Los Ángeles. Y no lo sabía. Así que sí, aunque muchas cosas fueron divertidas, fue difícil de joven. Fue un arma de doble filo”, explicó.

Con el paso del tiempo, la actriz decidió tomar distancia del entorno que la rodeaba. Según explica, dejó de encontrar satisfacción en determinados proyectos y comenzó a replantearse el estilo de vida que llevaba. Esa reflexión influyó en su decisión de mudarse fuera de Estados Unidos.

“No me estaba divirtiendo en el negocio. No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No es una vida real. Me alejó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto”, afirmó.

Lindsay Lohan admitió que se
Lindsay Lohan admitió que se mudó a Dubai para alejarse de la presión de Los Angeles. (The Grosby Group)

En 2014 se instaló en Dubái, ciudad en la que estableció su residencia permanente. Allí conoció a su esposo, Bader Shammas, y formó una familia. La pareja tiene un hijo, Luai.

En la entrevista, Lohan describe su dinámica familiar como equilibrada y señala que la vida en Emiratos Árabes Unidos le brinda un entorno centrado en la privacidad y el tiempo compartido con sus seres cercanos.

La actriz sostiene que ese cambio geográfico y personal contribuyó a redefinir sus prioridades. “Estar en Dubái me ayuda a conectar con la realidad. Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante”, comentó.

Lindsay Lohan afiró que su
Lindsay Lohan afiró que su prioridad s su familia con Bader Shammas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En paralelo, Lohan continúa vinculada a la actuación. Su próximo proyecto es la miniserie Count My Lies, producida por Hulu, donde compartirá elenco con Shailene Woodley y Kit Harington.

Sobre esta nueva etapa laboral, la intérprete señala que la experiencia adquirida con los años le otorga mayor seguridad para involucrarse en el desarrollo de sus personajes y expresar su visión sobre los proyectos en los que participa.

